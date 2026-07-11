Eloy Room, gardien titulaire de Curaçao, a pris conscience de l’instant exceptionnel lorsqu’un jeune supporter l’a abordé dans la rue, brandissant un album Panini de la Coupe du monde presque complet. L’enfant a alors supplié le portier de signer sa carte.

Le gardien n’a pas hésité et a apposé sa signature.

Jusqu’alors, le gardien de but de Miami FC pouvait arpenter les rues de South Beach, de Brickell ou de Calle Ocho sans attirer l’attention. Il y a encore quelques mois, rares étaient ceux qui situaient Curaçao sur une carte, a fortiori qui reconnaissaient l’international qui défend les couleurs du club floridien depuis 2015.

Mais la donne a changé pour le gardien du Miami FC. Après avoir égalé le record du nombre d’arrêts en un seul match lors d’un passionnant 0-0 contre l’Équateur à la Coupe du monde 2026 – et s’être imposé comme la figure de proue d’une équipe qui a conquis des millions de cœurs –, Room est devenu une sorte de héros local. Mais au lieu de briller devant 60 000 supporters dans les plus grands stades américains, il exerce désormais son art devant 1 000 spectateurs, sur la pelouse de la Florida International University. Passé de l’anonymat relatif de la deuxième division à la Coupe du monde, puis revenu à la case départ, le gardien de 37 ans est aujourd’hui, sans conteste, la plus grande star de l’USL.

« Je voulais faire connaître Curaçao. C’était ma mission principale, pour nous en tant qu’équipe, en tant que nation, c’était donc l’objectif principal », a déclaré Room à GOAL, avant de marquer une pause. « Évidemment, j’ai aussi réalisé une bonne Coupe du monde, ce qui aide aussi. »