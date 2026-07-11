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Eloy Room GFXGOAL
Thomas Hindle

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« Je n’étais personne » : comment Eloy Room, gardien de but de 37 ans au Miami FC, a transformé son statut d’agent libre en celui de héros de la Coupe du monde pour Curaçao, égalant au passage un record

FEATURES
Analysis
E. Room
Curaçao
USL Championship
Coupe du monde
Miami FC

En décembre dernier, le gardien de but envisageait encore la retraite ; il est désormais un héros de l’USL Championship après avoir battu le record du nombre d’arrêts en Coupe du monde.

Eloy Room, gardien titulaire de Curaçao, a pris conscience de l’instant exceptionnel lorsqu’un jeune supporter l’a abordé dans la rue, brandissant un album Panini de la Coupe du monde presque complet. L’enfant a alors supplié le portier de signer sa carte.

Le gardien n’a pas hésité et a apposé sa signature.

Jusqu’alors, le gardien de but de Miami FC pouvait arpenter les rues de South Beach, de Brickell ou de Calle Ocho sans attirer l’attention. Il y a encore quelques mois, rares étaient ceux qui situaient Curaçao sur une carte, a fortiori qui reconnaissaient l’international qui défend les couleurs du club floridien depuis 2015.

Mais la donne a changé pour le gardien du Miami FC. Après avoir égalé le record du nombre d’arrêts en un seul match lors d’un passionnant 0-0 contre l’Équateur à la Coupe du monde 2026 – et s’être imposé comme la figure de proue d’une équipe qui a conquis des millions de cœurs –, Room est devenu une sorte de héros local. Mais au lieu de briller devant 60 000 supporters dans les plus grands stades américains, il exerce désormais son art devant 1 000 spectateurs, sur la pelouse de la Florida International University. Passé de l’anonymat relatif de la deuxième division à la Coupe du monde, puis revenu à la case départ, le gardien de 37 ans est aujourd’hui, sans conteste, la plus grande star de l’USL.

« Je voulais faire connaître Curaçao. C’était ma mission principale, pour nous en tant qu’équipe, en tant que nation, c’était donc l’objectif principal », a déclaré Room à GOAL, avant de marquer une pause. « Évidemment, j’ai aussi réalisé une bonne Coupe du monde, ce qui aide aussi. »

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    « Pour beaucoup de gens, j’étais un inconnu. » Cette phrase, souvent utilisée dans le milieu du football, résume la situation d’un joueur dont la réputation reste à faire auprès du grand public. Elle souligne à la fois l’anonymat relatif de l’athlète et l’opportunité qui s’offre à lui de se révéler sur le terrain.

    La Coupe du monde est souvent synonyme de belles histoires. On y voit des joueurs relativement inconnus décrocher des transferts juteux. On y voit des remplaçants marquer des buts décisifs ou faire la différence dans les moments clés. Mais Room, c’est une autre histoire. Cette Coupe du monde à 48 équipes a mis en lumière de nouveaux visages. Et le 20 juin, Room a livré, statistiquement, la meilleure performance d’un gardien de but de l’histoire de la compétition.

    Il a réalisé 15 arrêts pour Curaçao, qualifié pour la première fois, lors d’un match nul et vierge au goût de triomphe face à l’Équateur. En 90 minutes, il est passé du statut de joueur de second plan, achevant sa carrière dans le sud de la Floride, à celui de star inattendue de la Coupe du monde.

    « Je sais que, pour beaucoup, j’étais un inconnu. Mais je connais mes qualités et je sais de quoi je suis capable. Alors, non, je n’ai pas été si surpris par ma performance. Mais quand ça arrive en Coupe du monde, le monde entier regarde. C’était le bon moment », a-t-il déclaré en riant.

    Les 24 heures suivantes ont tourné à l’ouragan médiatique. Ce match nul a offert à Curaçao un mince espoir de qualification pour les seizièmes de finale. Pour Room, il s’est transformé en véritable tremplin vers la célébrité : il a gagné près d’un million d’abonnés sur Instagram en moins d’une journée, et sa messagerie privée a explosé.

    « J’ai commencé à réaliser que j’avais donné de l’espoir à beaucoup de gens. Je reçois encore énormément de messages », a-t-il déclaré.

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  • Eloy Room Miami FCGetty

    « Je cherchais une équipe »

    Jasper Room aurait pu suivre la Coupe du monde depuis son canapé. Fin 2025, son contrat avec le club belge du Cercle Bruges expirait. Le gardien de but n’avait disputé que deux matchs de coupe. Le club ne lui a pas proposé de renouvellement, et aucune offre ne s’est présentée.

    Il s’est alors installé à Miami avec sa femme, une ville qu’ils affectionnent particulièrement.

    « Je cherchais un club, mais je voulais rentrer aux États-Unis. Mon plan était donc de m’installer à Miami avec ma femme, car j’adore cette ville où je suis souvent venu et où elle a des amis », explique-t-il.

    Il s’entraînait alors seul en Floride, dans l’attente d’une offre concrète. Formé aux Pays-Bas, où il a principalement évolué sous les couleurs du Vitesse et du PSV Eindhoven, Room s’était ensuite imposé comme titulaire au Columbus Crew de 2020 à 2022. Il espérait donc logiquement un nouveau contrat en MLS.

    Finalement, après plusieurs semaines d’entraînement individuel, le Miami FC lui a offert un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une troisième saison.

    « C’était le moment idéal. Je suis arrivé à Miami et j’ai enchaîné les matchs avant la Coupe du monde, ce qui m’a permis de retrouver la forme », a-t-il expliqué.

  • « Allez, on y va ! »

    Il a donc retrouvé la forme. Fondé en 2015, soit trois ans avant l’Inter Miami de MLS, le Miami FC a depuis été éclipsé par Lionel Messi et le champion local. Les récents résultats sportifs mitigés ont encore compliqué sa quête de visibilité.

    Pourtant, l’ambition du club a séduit Room. Le Miami FC a annoncé son intention de construire un stade de 15 000 places et d’emménager dans un centre d’entraînement ultramoderne, offrant ainsi une vision claire de l’avenir.

    Il adorait la ville. Un club déterminé à passer à la vitesse supérieure, cela coulait de source.

    « Ils m’ont présenté leur projet et leurs ambitions. Alors je me suis dit : “Vous savez quoi ? Allons-y” », explique Room.

    Il a paraphé un contrat courant jusqu’en décembre 2025 et n’a disputé que huit matchs avant de rejoindre la Coupe du monde, laissant le Miami FC sur une dynamique positive en début de saison.



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  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « On pensait que tu ne reviendrais pas »

    À son retour, l’équipe avait conservé sa place en barrages. Pourtant, il était revenu transformé. Room n’avait pris que quatre jours de repos après l’élimination de Curaçao au premier tour de la Coupe du monde. Pendant cette période, il avait presque ignoré son téléphone pour se ressourcer.

    Ses coéquipiers n’ont toutefois pas manqué de le taquiner à son retour dans le vestiaire.

    « Ils m’ont dit : “Qu’est-ce que tu fais ici ? On pensait que tu ne reviendrais pas après la Coupe du monde” », raconte Room.

    Le 5 juillet, à peine dix jours après l’élimination de Curaçao, il retrouvait donc le terrain. Il a réalisé trois arrêts, permettant à Miami d’arracher le match nul 1-1 face à Birmingham Legion. Plus de 68 300 spectateurs avaient assisté au dernier match de Curaçao en Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire. L’affluence officielle pour la rencontre du Miami FC était de 606 personnes.

    « Pour être honnête, je pense qu’il y avait moins de 100 personnes dans le stade », a-t-il déclaré en riant.

    Le gardien assure aborder un match de championnat USL avec la même rigueur qu’une rencontre de poule en Coupe du monde.

    « Quand je suis sur le terrain et que je suis concentré, je suis simplement dans ma bulle : je suis gardien de but. Bien sûr, c’est plus logique quand on joue dans un stade devant 70 000 personnes, mais ça m’aide peut-être à garder un peu les pieds sur terre », a-t-il expliqué.

    Quoi qu’il en soit, il est prêt à jouer.

    « Physiquement, je suis en forme, ce n'est donc pas un problème. Mais mentalement, le passage de la Coupe du monde à ce match, et tout ce qui va avec, s'est fait très vite. Je n'ai pas encore eu le temps de tout assimiler », a-t-il expliqué.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « J'ai envie de recommencer »

    Mais il est difficile d’ignorer sa nouvelle notoriété. Dès la fin du match, son téléphone s’est mis à crouler sous les messages, commentaires et mots d’encouragement sur Instagram. En quittant le stade, il a croisé des regards complices et reçu des salutations qui n’existaient tout simplement pas auparavant.

    « J’ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de la part de jeunes enfants, âgés de 12 ans ou moins, qui me disaient : “Écoute, tu es vraiment une source d’inspiration”, et je pense aussi que c’est grâce à toute cette histoire. Nous sommes les outsiders, nous sommes en quelque sorte la plus petite nation de la Coupe du monde », explique Room.

    Peu de gens connaissaient Curaçao avant sa qualification pour la Coupe du monde ; aujourd’hui, la nation insulaire jouit d’une visibilité mondiale. Le Miami FC, où évolue également l’attaquant curaçaoien Jurgen Locadia, pourrait profiter de cette vague de popularité.

    Mais le gardien n’exclut pas un départ. Il sait qu’un club de MLS pourrait le courtiser, et il assure avoir encore plusieurs années de haut niveau devant lui. Même s’il reste dans l’anonymat relatif pendant quatre ans, il se voit bien revenir au Mondial 2030, à 41 ans.

    « Je sais comment ça se passe maintenant. Je veux revivre ça », assure-t-il.

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