« Je n’étais pas son capitaine » - Pourquoi Erik ten Hag a retiré le brassard de capitaine à Harry Maguire et comment le défenseur anglais a réagi à cette décision

Dans une interview accordée à My Best Coach, Maguire revient sur la pression intense subie durant les saisons tumultueuses de Manchester United et sur son entretien avec Ten Hag. Interrogé sur la pression extérieure et le changement de direction, il déclare : « Je ne m’inquiète vraiment de rien. Rien ne me déstabilise. J’étais un peu naïf. Cette naïveté m’a aidé : en tant que capitaine de Manchester United, nous traversions une saison très difficile, et je considérais cela comme naturel.

J’étais naïf : quand on est capitaine, tout retombe sur nous, et c’est pour ça qu’ils agissent ainsi. Ce n’est qu’en y repensant quelques années plus tard, ou même un an plus tard, que j’ai trouvé que c’était un peu exagéré. On en était arrivé à un point où tout ne servait qu’à générer des clics. C’était plus dur pour ma famille. »

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