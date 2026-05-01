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Adhe Makayasa

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« Je n’étais pas son capitaine » - Pourquoi Erik ten Hag a retiré le brassard de capitaine à Harry Maguire et comment le défenseur anglais a réagi à cette décision

H. Maguire
Manchester United
E. ten Hag
Premier League

Harry Maguire s'est exprimé en toute franchise sur le moment où Erik ten Hag a décidé de le démettre de ses fonctions de capitaine de Manchester United, reconnaissant qu'il ne se sentait plus au cœur des projets de l'entraîneur. Malgré la déception d'avoir perdu le brassard qu'il portait depuis 2020, l'international anglais a admis que cette décision reflétait la place qu'il occupait aux yeux du Néerlandais.

  • L’autorité à Old Trafford

    Ten Hag a affirmé son autorité sur le vestiaire de Manchester United en informant Maguire qu’il serait démis de ses fonctions de capitaine avant la saison 2023-2024. Déjà devancé par des joueurs comme Lisandro Martinez et Raphaël Varane, le défenseur a vu ses chances de figurer dans le onze de départ considérablement diminuer. L’entraîneur a catégoriquement rejeté l’idée d’un vote de l’effectif pour désigner son successeur, insistant sur le fait que ce choix lui appartenait entièrement.

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    Gérer les retombées

    Dans une interview accordée à My Best Coach, Maguire revient sur la pression intense subie durant les saisons tumultueuses de Manchester United et sur son entretien avec Ten Hag. Interrogé sur la pression extérieure et le changement de direction, il déclare : « Je ne m’inquiète vraiment de rien. Rien ne me déstabilise. J’étais un peu naïf. Cette naïveté m’a aidé : en tant que capitaine de Manchester United, nous traversions une saison très difficile, et je considérais cela comme naturel.

    J’étais naïf : quand on est capitaine, tout retombe sur nous, et c’est pour ça qu’ils agissent ainsi. Ce n’est qu’en y repensant quelques années plus tard, ou même un an plus tard, que j’ai trouvé que c’était un peu exagéré. On en était arrivé à un point où tout ne servait qu’à générer des clics. C’était plus dur pour ma famille. »

    L’épisode de cette semaine est disponible sur YouTube et sur toutes les principales plateformes de podcasts.

  • Une relation qui bat de l'aile

    Le défenseur, devenu capitaine en janvier 2020 à la place d’Ashley Young, admet que sa relation avec l’entraîneur s’est dégradée au fur et à mesure que son temps de jeu diminuait. « J’adorais porter le brassard », explique-t-il. « Je ne me souviens plus exactement de notre classement à l’époque, mais nous étions en progression.

    Pour être honnête, c’était la décision d’Erik. La saison précédente, nous avions terminé troisièmes, remporté la Coupe et j’étais capitaine. Je ne me sentais pas comme son capitaine. Je n’aurais probablement pas dû laisser notre relation se détériorer, mais je ne me sentais tout simplement pas important à ses yeux. Pour Erik, c’était la bonne décision, car je n’étais pas son capitaine. »

  • harry maguire(C)Getty Images

    Un nouveau deal, de gros enjeux

    Maguire a récemment confirmé son importance en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2027. Il devrait demeurer un pilier de l'équipe alors que la saison de Premier League se poursuit avec un match décisif à domicile contre Liverpool, le dimanche 3 mai, dont la victoire garantirait pratiquement une qualification en Ligue des champions au vainqueur.

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