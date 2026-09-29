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« Je n’étais pas pleinement respecté en Angleterre » : Anthony Gordon critique sa réputation en Premier League et explique pourquoi il a dû rejoindre le FC Barcelone
Quitter le Tyneside pour la Catalogne
Après avoir bouclé un transfert retentissant de 70 M€ (60 M£) au Camp Nou, le joueur de 23 ans savoure un changement tactique radical. Le géant catalan a également engagé 10 M€ supplémentaires (8,5 M£) sous forme de bonus potentiels et offert à l’ailier un contrat lucratif courant jusqu’en 2031, signe de son immense confiance en son profil technique.
Gordon a réalisé des débuts impressionnants en Catalogne, avec cinq passes décisives en sept apparitions toutes compétitions confondues. Avant son arrivée en Liga, l’attaquant avait passé sa carrière professionnelle dans des systèmes anglais à haute intensité. Son passage réussi à St James' Park reposait largement sur des attaques en transition, ce qui, selon lui, masquait finalement les qualités de meneur de jeu plus profondes qui avaient attiré la cellule de recrutement de Barcelone.
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Gordon dénonce les stéréotypes de la Premier League
S’exprimant auprès d’ITV, l’attaquant anglais a fait part de sa frustration face à la manière dont les observateurs nationaux évaluaient régulièrement son jeu. Il a insisté sur le fait que les consultants et les supporters passaient totalement à côté de son intelligence de jeu.
« Je pense que je suis devenu un joueur différent aux yeux de beaucoup de gens parce qu’en Angleterre, j’ai toujours eu le sentiment d’être respecté pour ma vitesse et mon pressing, mais ils n’ont jamais vraiment respecté la qualité et l’intelligence avec lesquelles je joue », a déclaré Gordon. « Il n’y avait que les joueurs avec lesquels j’ai joué qui semblaient s’en rendre compte. »
Invité à dire si son départ pour l’Espagne avait modifié la perception du public, l’attaquant a livré une évaluation sans concession de l’héritage qu’il a laissé en Premier League.
« Je ne pense pas avoir jamais été pleinement respecté en Angleterre », a-t-il reconnu. « Les gens me voient simplement comme quelqu’un de très rapide et très agressif, alors qu’en Espagne, ils apprécient vraiment mon intelligence et ma qualité. »
Échapper à l’étiquette de joueur de rythme et de puissance
La décision de quitter Tyneside était délibérément motivée par le désir de se défaire de cette réputation limitante. Gordon a compris que s’épanouir dans le système de Barcelone, axé sur la possession, validerait instantanément ses qualités techniques.
« À Barcelone, si vous n’êtes pas doué techniquement ou intelligent, cela se voit tout de suite », a-t-il expliqué, en opposant les exigences tactiques à celles de son ancien club. « Avant, je jouais pour Newcastle, qui était une équipe au rythme très élevé, donc la course et l’agressivité étaient toujours mises en avant. Maintenant, je joue dans un style complètement différent où mes autres qualités peuvent se voir. »
Quitter sa zone de confort était un risque calculé visant à renforcer son statut sur la scène mondiale. Gordon a conclu : « Je sentais que j’avais plus à offrir que ce que les gens pensaient, et je voulais le prouver sur la plus grande scène au monde. Partir à l’étranger était très important pour moi. »
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Prouvant sa valeur en Espagne
Gordon doit désormais entretenir ces premières impressions positives pour justifier son lourd prix en Catalogne. Gagner une place de titulaire régulière dans un secteur offensif du FC Barcelone très compétitif exige une constance technique irréprochable, et non seulement l’intensité brute qui a défini sa carrière en Angleterre.
Son avenir à long terme étant assuré jusqu’à la prochaine décennie, son attention va désormais se porter sur la conquête de trophées majeurs. Réussir sous l’immense pression de la Liga constituera la preuve ultime que son intelligence tactique est pleinement à la hauteur de ses qualités physiques incontestables.
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