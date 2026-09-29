S’exprimant auprès d’ITV, l’attaquant anglais a fait part de sa frustration face à la manière dont les observateurs nationaux évaluaient régulièrement son jeu. Il a insisté sur le fait que les consultants et les supporters passaient totalement à côté de son intelligence de jeu.

« Je pense que je suis devenu un joueur différent aux yeux de beaucoup de gens parce qu’en Angleterre, j’ai toujours eu le sentiment d’être respecté pour ma vitesse et mon pressing, mais ils n’ont jamais vraiment respecté la qualité et l’intelligence avec lesquelles je joue », a déclaré Gordon. « Il n’y avait que les joueurs avec lesquels j’ai joué qui semblaient s’en rendre compte. »

Invité à dire si son départ pour l’Espagne avait modifié la perception du public, l’attaquant a livré une évaluation sans concession de l’héritage qu’il a laissé en Premier League.

« Je ne pense pas avoir jamais été pleinement respecté en Angleterre », a-t-il reconnu. « Les gens me voient simplement comme quelqu’un de très rapide et très agressif, alors qu’en Espagne, ils apprécient vraiment mon intelligence et ma qualité. »



