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« Je n’étais pas content de moi ! » : pourquoi Julian Brandt a refusé de célébrer sa superbe volée contre l’Ajax
Brandt déclenche la réponse éclatante de l’Ajax
Julian Brandt a ouvert le score d’une superbe volée alors que l’Ajax a décroché une large victoire 5-1 contre Fortuna Sittard en Eredivisie. Après un arrêt réflexe de Marc ter Stegen pour repousser Ole Romeny, le meneur de jeu allemand a frappé à la 35e minute pour mettre les visiteurs sur la voie.
Si Anthony Descotte a égalisé après la pause, d’autres buts de Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg et Youri Baas ont scellé un succès convaincant.
Ce résultat a offert la réponse idéale à l’Ajax après sa défaite nationale de la semaine précédente.
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Le meneur de jeu explique son absence de célébration après son but
Malgré l’ouverture du score sur une tentative spectaculaire, Brandt a opté pour une célébration remarquablement discrète. S’exprimant auprès d’ESPN NL après la rencontre, le joueur de 30 ans a révélé que sa frustration liée à sa propre prestation en début de match l’avait empêché de célébrer avec exubérance.
Il a reconnu avoir commis plusieurs erreurs d’inattention dans l’utilisation du ballon avant de trouver le chemin des filets.
« Je n’étais pas vraiment content de ma prestation en première période, a expliqué Brandt. J’ai raté quelques ballons et quelques passes faciles, ce qui ne m’a pas plu. Pour moi, c’était un moment pour exprimer mes sentiments au lieu de courir partout pour célébrer. De toute façon, je ne suis pas vraiment le genre à faire des célébrations typiques. »
Le milieu de terrain allemand exhorte l’équipe à éliminer les erreurs naïves
En revenant sur le scénario du match, Brandt a noté que l'Ajax avait permis à Fortuna de prendre brièvement le contrôle en raison de pertes de balle inutiles. Il a averti ses jeunes coéquipiers que des adversaires d'un calibre supérieur sanctionneraient ce type de relâchement s'ils n'amélioraient pas leur conservation du ballon.
Il a toutefois salué la capacité de l'équipe à sentir le danger aux abords de la surface et à inscrire un but crucial pour débloquer la rencontre.
« Nous avons des moments où nous commettons des erreurs grossières dans la possession du ballon, un peu naïves parfois, a noté Brandt. C'est normal avec beaucoup de nouveaux et jeunes joueurs, mais nous devons travailler pour éviter ces petites choses. Si vous encaissez des buts lors des prochains matches, tout devient plus difficile. »
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Brandt se déclare totalement en forme avant un calendrier chargé
Évoquant sa condition physique, Brandt a confirmé qu’il avait enfin retrouvé sa forme optimale à 100 % après avoir manqué une partie de la préparation estivale. Il a cité les solides données de suivi de performance enregistrées lors des récents matches contre le PEC Zwolle comme preuve que ses indicateurs de sprint et de vitesse étaient totalement revenus à la normale.
Le milieu de terrain a souligné qu’il se sentait totalement prêt pour le calendrier exigeant qui l’attend.
« Je suis à 100 % maintenant, a ajouté Brandt. Mes données physiques, comme les sprints et la vitesse, étaient vraiment bonnes. Je suis prêt pour la semaine chargée qui nous attend et j’en veux encore plus. »
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