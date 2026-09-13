« Je n’étais pas content de moi ! » : pourquoi Julian Brandt a refusé de célébrer sa superbe volée contre l’Ajax

Julian Brandt a ouvert le score d’une superbe volée alors que l’Ajax a décroché une large victoire 5-1 contre Fortuna Sittard en Eredivisie. Après un arrêt réflexe de Marc ter Stegen pour repousser Ole Romeny, le meneur de jeu allemand a frappé à la 35e minute pour mettre les visiteurs sur la voie.

Si Anthony Descotte a égalisé après la pause, d’autres buts de Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg et Youri Baas ont scellé un succès convaincant.

Ce résultat a offert la réponse idéale à l’Ajax après sa défaite nationale de la semaine précédente.



