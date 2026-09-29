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« Je n’en veux pas ! » - La légende de Manchester United Wayne Rooney REJETTE l’idée de recevoir la médaille de vainqueur de Premier League 2012, qu’il juge « imméritée », alors que Manchester City fait face à une menace sans précédent de retrait de titre
Rooney prend ses distances avec le débat sur la médaille
Le verdict de culpabilité de Manchester City concernant ses nombreuses infractions financières a déclenché un vif débat sur la légitimité de ses anciens triomphes. Cette décision sans précédent a laissé supporters, joueurs et observateurs s’interroger sur la manière dont l’ère de domination du club entre 2009 et 2018 sera inscrite dans l’histoire du football.
Avec la possibilité que la Premier League retire ses titres à City, des campagnes ont vu le jour pour réclamer une justice rétroactive en faveur des dauphins. Rooney a toutefois clairement pris ses distances avec les appels grandissants à réattribuer le titre de 2011-2012 à Manchester United.
Manchester United avait perdu ce titre de manière célèbre à la différence de buts lors de la dernière journée de cette saison, après le but victorieux tardif et dramatique de Sergio Aguero contre les Queens Park Rangers. Malgré ce crève-cœur, Rooney reste catégorique : l’équipe de Sir Alex Ferguson n’en avait pas fait assez pour mériter le trophée.
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« Je ne me sentirais pas à l’aise »
S’exprimant sur Stick To United, l’ancien capitaine de l’Angleterre a évoqué le débat en cours et a clarifié sa position. « J’ai entendu que Rio s’était exprimé en disant qu’il faudrait récupérer une autre médaille de Premier League... Honnêtement, je ne me sentirais pas vraiment à l’aise à l’idée d’accepter une autre médaille de Premier League, a reconnu Rooney. Je ne pense pas que nous la méritions, nous n’avons pas fait assez cette saison-là pour gagner le championnat. Je pense que nous avions six ou sept points d’avance à quatre ou cinq matches de la fin et nous avons tout gâché. »
Rooney a également exprimé de la sympathie pour l’effectif de Manchester City, estimant qu’il n’était probablement au courant d’aucune faute commise en dehors du terrain. « J’ai vu tout ce qui est sorti ces derniers jours, j’ai écouté les gens en parler, et je me suis mis à la place d’un joueur de Manchester City... Ce sont des joueurs, ils font tout ce qu’ils peuvent pour essayer de remporter le titre de Premier League et, dans leur esprit, ils l’ont gagné, a-t-il expliqué. Si ces joueurs ne comprennent pas ce qui se passe au-dessus d’eux, si cela m’était arrivé... je serais absolument dévasté. »
Il a conclu en réaffirmant sa position sur les récompenses attribuées rétrospectivement. « Cela pourrait arriver, ils pourraient leur retirer [les médailles], mais je n’en voudrais pas [une médaille], parce que je ne pense pas qu’en tant qu’équipe nous la méritions cette année-là puisque, de toute évidence, nous n’avons pas fini premiers, a ajouté Rooney. Donc quand je vois des coéquipiers dire : “Je veux une médaille”, moi, je suis heureux avec les cinq que j’ai gagnées. Je ne voudrais pas de celle-ci. Doivent-ils se la faire retirer pour ce que les propriétaires ont fait ? Oui, peut-être, mais je ne me sentirais pas à l’aise à l’idée de l’accepter. »
D’anciens coéquipiers réclament justice
Les commentaires de Rooney tranchent nettement avec les réactions de ses anciens collègues. Après le verdict de culpabilité, David de Gea s'est rendu sur X pour demander : « Alors... Parlons-en. Combien de titres de Premier League ai-je gagnés, du coup ? »
Rio Ferdinand a affiché un sentiment similaire, déclarant sur les réseaux sociaux qu'une autre médaille serait « ajoutée à l'armoire à trophées ». L'ancien défenseur central est même allé encore plus loin dans le débat, en plaisantant qu'il exigeait que l'ancien défenseur de City Joleon Lescott lui remette son trophée.
« La prochaine fois que Joleon sera là, il ferait mieux d'apporter ma p****n de médaille », a lancé Ferdinand. « Si vous êtes reconnus coupables, alors je pense que vous devriez devoir rendre les médailles. » Il a ajouté qu'il comptait confronter Lescott directement, en déclarant : « Donne juste le trophée. Donne les médailles, donne le trophée. Aussi simple que ça. »
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Dans l’attente de sanctions officielles
Le monde du football attend désormais de voir exactement comment la Premier League sanctionnera Manchester City. Si des amendes ou une relégation restent des possibilités, la gravité des infractions fait du retrait de titres passés une menace bien réelle. Tant qu’une décision définitive sur d’éventuelles sanctions rétroactives n’aura pas été rendue, le débat sur la réattribution des médailles continuera de diviser les opinions.
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