S’exprimant sur Stick To United, l’ancien capitaine de l’Angleterre a évoqué le débat en cours et a clarifié sa position. « J’ai entendu que Rio s’était exprimé en disant qu’il faudrait récupérer une autre médaille de Premier League... Honnêtement, je ne me sentirais pas vraiment à l’aise à l’idée d’accepter une autre médaille de Premier League, a reconnu Rooney. Je ne pense pas que nous la méritions, nous n’avons pas fait assez cette saison-là pour gagner le championnat. Je pense que nous avions six ou sept points d’avance à quatre ou cinq matches de la fin et nous avons tout gâché. »

Rooney a également exprimé de la sympathie pour l’effectif de Manchester City, estimant qu’il n’était probablement au courant d’aucune faute commise en dehors du terrain. « J’ai vu tout ce qui est sorti ces derniers jours, j’ai écouté les gens en parler, et je me suis mis à la place d’un joueur de Manchester City... Ce sont des joueurs, ils font tout ce qu’ils peuvent pour essayer de remporter le titre de Premier League et, dans leur esprit, ils l’ont gagné, a-t-il expliqué. Si ces joueurs ne comprennent pas ce qui se passe au-dessus d’eux, si cela m’était arrivé... je serais absolument dévasté. »

Il a conclu en réaffirmant sa position sur les récompenses attribuées rétrospectivement. « Cela pourrait arriver, ils pourraient leur retirer [les médailles], mais je n’en voudrais pas [une médaille], parce que je ne pense pas qu’en tant qu’équipe nous la méritions cette année-là puisque, de toute évidence, nous n’avons pas fini premiers, a ajouté Rooney. Donc quand je vois des coéquipiers dire : “Je veux une médaille”, moi, je suis heureux avec les cinq que j’ai gagnées. Je ne voudrais pas de celle-ci. Doivent-ils se la faire retirer pour ce que les propriétaires ont fait ? Oui, peut-être, mais je ne me sentirais pas à l’aise à l’idée de l’accepter. »



