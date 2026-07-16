Que s'est-il passé ? Au lieu de consolider cette qualification historique pour la finale de la Coupe du monde, la première depuis six décennies, grâce à un savant mélange de défense solide et d'attaques ciblées, l'Angleterre a abandonné tout effort offensif après avoir pris l'avantage.

Dès la 60^e minute, le jeu s’est cantonné dans un seul camp, l’Angleterre cédant l’initiative sans opposer de résistance. Cette passivité a profité à l’Argentine. Les Sud-Américains ont pu combiner à leur guise dans la moitié de terrain adverse, ce qui a soulagé Lionel Messi.

La Pulga n’avait plus à forcer son passage dans un bloc défensif compact ; le recul anglais lui offrait soudainement des prairies sur l’aile droite pour couper vers l’intérieur, centrer et créer un danger permanent. Il était évident que cette passivité allait tôt ou tard être sanctionnée, mais, sur le banc anglais, on semblait lire la rencontre autrement.