« Je peine à croire la manière dont l'Angleterre a géré ce match après avoir ouvert le score. Je ne comprends pas comment elle a pu laisser l'Argentine enchaîner les centres depuis des positions si avantageuses », a analysé Müller dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, qu'il a enregistrée à bord d'un vol à destination de Chicago.
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« Je n'en reviens pas » : un champion du monde allemand exprime son stupéfaction face à la tactique de Thomas Tuchel lors de l'élimination de l'Angleterre en Coupe du monde
Bastian Schweinsteiger, ancien coéquipier de Müller au Bayern Munich et en équipe d’Allemagne, a critiqué la tactique de Tuchel sur le plateau de l’ARD après l’ouverture du score de l’Angleterre (1-0) par Anthony Gordon à la 55^e minute.
« La tactique a parfaitement fonctionné pendant les 60 à 65 premières minutes », a analysé Schweinsteiger. « Les Anglais ne parvenaient plus à sortir de leur camp, ils n’avaient plus le courage d’aller au contact des Argentins. Plus on se laisse repousser vers l’arrière, plus il y a de chances qu’un but finisse par tomber. »
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Que s'est-il passé après que l'Angleterre a pris l'avantage face à l'Argentine ?
Que s'est-il passé ? Au lieu de consolider cette qualification historique pour la finale de la Coupe du monde, la première depuis six décennies, grâce à un savant mélange de défense solide et d'attaques ciblées, l'Angleterre a abandonné tout effort offensif après avoir pris l'avantage.
Dès la 60^e minute, le jeu s’est cantonné dans un seul camp, l’Angleterre cédant l’initiative sans opposer de résistance. Cette passivité a profité à l’Argentine. Les Sud-Américains ont pu combiner à leur guise dans la moitié de terrain adverse, ce qui a soulagé Lionel Messi.
La Pulga n’avait plus à forcer son passage dans un bloc défensif compact ; le recul anglais lui offrait soudainement des prairies sur l’aile droite pour couper vers l’intérieur, centrer et créer un danger permanent. Il était évident que cette passivité allait tôt ou tard être sanctionnée, mais, sur le banc anglais, on semblait lire la rencontre autrement.
Thomas Tuchel a procédé à un changement défensif dans les dernières minutes de la rencontre.
L’entraîneur allemand n’a jamais cherché à projeter son équipe vers l’avant pour éloigner le danger de ses propres cages. Au contraire, ses choix de composition n’ont fait qu’attiser le sentiment de désarroi collectif.
Après un peu plus de 70 minutes, l’attaquant Gordon, auteur d’un but, a dû céder sa place à Ezri Konsa, un défenseur supplémentaire. Peu après, à la 82e minute et peu avant le coup de grâce définitif, Declan Rice, un milieu de terrain très performant, a lui aussi quitté le terrain, remplacé par le défenseur de grande taille Dan Burn.
Ces choix ont enterré toute velléité de contre-attaque. Dans le temps additionnel, les Anglais se sont contentés de repousser les ballons au loin et d’attendre, impuissants, la prochaine offensive adverse.
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La presse anglaise critique sévèrement Thomas Tuchel
C'est finalement l'Argentin Enzo Fernández qui a brisé l'enchantement à la 85e minute d'un tir lointain magnifiquement enroulé pour égaliser (1-1). Puis, dès la deuxième minute du temps additionnel, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire (2-1).
« J'assume la responsabilité », a déclaré Tuchel après le match. « Mais nous ne regrettons rien. L'équipe a tout donné, nous méritions de mener au score. L'équipe a été excellente, mais nous n'avons pas su tenir jusqu'au bout. » La presse anglaise, elle, s’est montrée très critique à son égard : « Les supporters anglais sont furieux contre Tuchel – c’est de sa faute », a écrit The Sun, tandis que The Telegraph prédisait : « Les reproches vont durer encore des années. »
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