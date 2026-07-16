Selon le quotidien sportif français, William Saliba pourrait devoir se faire opérer du dos et rester à l’écart des terrains pendant quatre à cinq mois. Le défenseur de l’Arsenal FC avait déjà fait part, en cours de compétition, des problèmes physiques qui le gênent depuis la saison dernière.

« Je souffre de petits problèmes physiques depuis quelques mois et j’ai serré les dents parce que la Ligue des champions et la Premier League approchaient. La Coupe du monde n’a lieu que tous les quatre ans, il faut donc serrer les dents », avait-il déjà déclaré pendant la phase de poules.