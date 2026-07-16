Saliba a dû céder sa place dès la 30^e minute de la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne (0-2), victime d’une blessure. Le défenseur de 25 ans s’est effondré sans avoir été touché par un adversaire. Selon L’Équipe, il aurait auparavant confié à son partenaire en charnière centrale, Dayot Upamecano : « Je n’en peux plus. J’ai mal au dos. »
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« Je n'en peux plus ! » La star de l'Arsenal FC pourrait être écartée des terrains pendant plusieurs mois à la suite du drame vécu lors de la Coupe du monde
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Selon le quotidien sportif français, William Saliba pourrait devoir se faire opérer du dos et rester à l’écart des terrains pendant quatre à cinq mois. Le défenseur de l’Arsenal FC avait déjà fait part, en cours de compétition, des problèmes physiques qui le gênent depuis la saison dernière.
« Je souffre de petits problèmes physiques depuis quelques mois et j’ai serré les dents parce que la Ligue des champions et la Premier League approchaient. La Coupe du monde n’a lieu que tous les quatre ans, il faut donc serrer les dents », avait-il déjà déclaré pendant la phase de poules.
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Selon les dernières informations, Arsenal FC explorerait déjà le marché pour trouver un remplaçant à Saliba.
Saliba a été préservé lors du troisième match de poule, la France étant déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et affrontant une équipe norvégienne largement remaniée pour conclure la phase de groupes. L’ancien joueur de Wolfsburg, Maxence Lacroix, l’a alors remplacé, puis a de nouveau pris sa place en demi-finale.
Saliba a disputé 50 matchs officiels sous le maillot des Gunners la saison passée, figuré dans le onze de départ lors de la finale de la Ligue des champions et contribué au premier titre de champion depuis 2004.
Compte tenu de l’indisponibilité probablement prolongée du défenseur central, Arsenal serait déjà en pourparlers avec des candidats potentiels pour le remplacer.
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