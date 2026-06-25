« Je n’en pense pas grand-chose ! » Julian Nagelsmann, agacé par une « sanction » lors de la Coupe du monde

« Je ne trouve pas idéal d’être en quelque sorte pénalisé alors qu’on a terminé en tête de groupe. Je n’y vois pas vraiment l’intérêt », a déclaré Nagelsmann mercredi (heure locale) à East Rutherford. « Tout le monde peut imaginer qu’il existe de meilleures configurations que de passer la nuit de samedi à travailler d’arrache-pied pour ensuite présenter l’adversaire à l’équipe le dimanche. »

Le sélectionneur a toutefois pris les devants avec son staff : « Nous avons réparti les adversaires les plus probables. J’ai visionné quelques extraits, et notre cellule d’analyse a fait de même », a expliqué Nagelsmann. « Nous avons déjà regardé trois ou quatre matchs de nos futurs adversaires. » Avec un clin d’œil, il a ajouté que son staff, encore jeune, pouvait se permettre de travailler toute la nuit sans trop de difficultés.

Avant d’affronter l’Équateur jeudi lors de la dernière journée de la phase de groupes, la Nationalmannschaft est déjà assurée de terminer en tête du groupe E.