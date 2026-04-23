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« Je n'en ai pas la moindre idée ! » - Gary Neville s'en prend aux dirigeants de Chelsea après le licenciement de Liam Rosenior et fustige leur politique « risible » en matière de contrats à long terme
Neville tacle la direction de Chelsea
Âgé de 51 ans, le consultant n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’ère BlueCo à Chelsea, qualifiant même les propriétaires d’« incompétents » après leur décision de limoger Rosenior. Depuis le rachat du club en 2022, le banc des Blues a vu défiler plusieurs entraîneurs et l’effectif a été profondément remanié, sans que les performances sportives ne cessent de osciller de manière préoccupante.
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« Je ne suis pas surpris, mais… »
Interrogé par Sky Sports, Neville a clairement indiqué que la responsabilité de l’instabilité du club incombait à la direction. Il a toutefois admis qu’il n’était pas tant surpris par le licenciement de Rosenior que par le timing de cette décision.
« Je ne suis pas choqué que Liam quitte le club », a-t-il déclaré. « Je suis choqué qu’il parte aujourd’hui. Je pensais que cela arriverait probablement à la fin de la saison. Je pensais qu’ils tiendraient bon jusqu’à la fin de la saison après lui avoir offert un contrat de six ans. Cela ne reflète en rien les qualités de Liam. Il a perdu beaucoup de matchs ces dernières semaines et il doit en être déçu.
« Mais il est temps que les propriétaires, les directeurs sportifs et les joueurs réfléchissent sérieusement à leur rôle dans ce qui s’est passé ces dernières semaines. Leurs supporters seront absolument révoltés par la façon dont les choses se sont déroulées. Les propriétaires se sont complètement trompés. Je l’avais dit dès le départ : ils possèdent un effectif talentueux, des directeurs sportifs encore novices sur la scène européenne et des propriétaires eux-mêmes peu expérimentés, puisqu’ils sont en poste depuis seulement deux ou trois ans. Il faut de l’expérience à quelque niveau que ce soit au sein du club. »
Une politique contractuelle ridicule vivement critiquée
L’un des principaux sujets de controverse pour Neville est la stratégie de Chelsea consistant à proposer des contrats d’une durée incroyablement longue, tant aux joueurs qu’au personnel. Sous la direction actuelle, les Blues ont souvent recruté des talents avec des contrats de six, sept ou huit ans afin d’étaler les coûts pour des raisons financières, mais l’analyste estime que ce plan s’est retourné contre eux.
« Ces contrats de six ou huit ans, c’est presque risible dès le départ », a-t-il ajouté. « Que ce soit pour un entraîneur ou un joueur. Les propriétaires n’ont aucune idée de ce qu’ils font. J’ai commis des erreurs monumentales en tant que propriétaire, mais parfois, il faut l’accepter. J’ai parlé publiquement des difficultés que nous avons rencontrées.
Ils sont complètement à côté de la plaque. Je ne comprends vraiment pas. Dans le football, on récolte ce qu’on sème, et cela en dit long sur eux, pas sur un entraîneur qui, pour être honnête, n’aurait probablement pas dû être promu dès son arrivée au poste. »
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Chelsea tente un pari de dernière minute
Chelsea se trouve confronté à une tâche difficile alors qu'il cherche à recruter son cinquième entraîneur titulaire en quatre ans, l'équipe se trouvant actuellement loin des places qualificatives pour les compétitions européennes. La direction doit agir rapidement pour stabiliser l'effectif avant une série de matchs difficiles, notamment contre Liverpool et Nottingham Forest.
À l’aube du mercato estival, la politique de recrutement sera à nouveau passée au crible. Dans les tribunes de Stamford Bridge, l’impatience gagne du terrain, et la prochaine nomination s’annonce cruciale pour les propriétaires, déterminés à prouver que leur projet à long terme peut enfin porter ses fruits sur le pré.