Interrogé par Sky Sports, Neville a clairement indiqué que la responsabilité de l’instabilité du club incombait à la direction. Il a toutefois admis qu’il n’était pas tant surpris par le licenciement de Rosenior que par le timing de cette décision.

« Je ne suis pas choqué que Liam quitte le club », a-t-il déclaré. « Je suis choqué qu’il parte aujourd’hui. Je pensais que cela arriverait probablement à la fin de la saison. Je pensais qu’ils tiendraient bon jusqu’à la fin de la saison après lui avoir offert un contrat de six ans. Cela ne reflète en rien les qualités de Liam. Il a perdu beaucoup de matchs ces dernières semaines et il doit en être déçu.

« Mais il est temps que les propriétaires, les directeurs sportifs et les joueurs réfléchissent sérieusement à leur rôle dans ce qui s’est passé ces dernières semaines. Leurs supporters seront absolument révoltés par la façon dont les choses se sont déroulées. Les propriétaires se sont complètement trompés. Je l’avais dit dès le départ : ils possèdent un effectif talentueux, des directeurs sportifs encore novices sur la scène européenne et des propriétaires eux-mêmes peu expérimentés, puisqu’ils sont en poste depuis seulement deux ou trois ans. Il faut de l’expérience à quelque niveau que ce soit au sein du club. »