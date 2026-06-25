« Je n’en ai pas encore entendu parler » : visiblement surpris par une question sur un tube des supporters, l’attaquant de l’équipe nationale allemande Deniz Undav a réagi avec étonnement

Les supporters allemands ont depuis longtemps adopté ce titre et le scandent dans tout le continent nord-américain. Mercredi soir, heure locale, une polonaise a même traversé Times Square à deux reprises lors de la soirée des fans à New York, emportée par les notes de « Der Zug hat keine Bremse ».

L’interprète, Mia Julia, s’est dite prête à se produire en direct aux États-Unis pour soutenir l’équipe nationale allemande. Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle invitation, l’attaquant Deniz Undav a surpris en avouant ne pas connaître le morceau. Je ne l’ai pas encore remarquée », a expliqué l’attaquant. Une réponse surprenante au vu de l’omniprésence du titre, d’autant plus qu’il a été diffusé dans le stade après les deux victoires de la DFB. « Après deux buts et surtout après le but décisif, j’avais tout à fait d’autres pensées en tête », a déclaré Undav.

Jeudi à 22 heures, l’Allemagne affrontera l’Équateur à East Rutherford, aux portes de New York. En cas de troisième victoire dans le groupe, Undav, probablement encore utilisé comme joker, ferait mieux d’ouvrir l’oreille.