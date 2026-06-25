Chaque tournoi a son hymne : lors de l'Euro 2024 à domicile, l'équipe nationale allemande, « complètement déchaînée » après ses victoires, flottait au son de « Major Tom » ; cette fois-ci, elle devient le « train sans freins ». Après la victoire 7-1 contre Curaçao à Houston, puis celle 2-1 face à la Côte d’Ivoire à Toronto, le titre de Ballermann « Der Zug hat keine Bremse » (« Un train sans freins ») de Lorenz Büffel et Mia Julia a immédiatement résonné dans le stade au coup de sifflet final. Les joueurs et le staff technique se sont alors serrés dans les bras les uns des autres, exultant et dansant.
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« Je n’en ai pas encore entendu parler » : visiblement surpris par une question sur un tube des supporters, l’attaquant de l’équipe nationale allemande Deniz Undav a réagi avec étonnement
Les supporters allemands ont depuis longtemps adopté ce titre et le scandent dans tout le continent nord-américain. Mercredi soir, heure locale, une polonaise a même traversé Times Square à deux reprises lors de la soirée des fans à New York, emportée par les notes de « Der Zug hat keine Bremse ».
L’interprète, Mia Julia, s’est dite prête à se produire en direct aux États-Unis pour soutenir l’équipe nationale allemande. Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle invitation, l’attaquant Deniz Undav a surpris en avouant ne pas connaître le morceau. Je ne l’ai pas encore remarquée », a expliqué l’attaquant. Une réponse surprenante au vu de l’omniprésence du titre, d’autant plus qu’il a été diffusé dans le stade après les deux victoires de la DFB. « Après deux buts et surtout après le but décisif, j’avais tout à fait d’autres pensées en tête », a déclaré Undav.
Jeudi à 22 heures, l’Allemagne affrontera l’Équateur à East Rutherford, aux portes de New York. En cas de troisième victoire dans le groupe, Undav, probablement encore utilisé comme joker, ferait mieux d’ouvrir l’oreille.
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Julian Nagelsmann n’écoute le tube de Buddy Ogün que « malgré lui ».
En conférence de presse, l’attaquant Undav n’a pas été le seul à devoir commenter un tube de Ballermann : le sélectionneur national Julian Nagelsmann y a également été invité. Interrogé sur la chanson que l’humoriste hambourgeois Buddy Ogün lui a dédiée – et dont les paroles clament : « Notre homme, qui sait tout clouer, s’appelle Julian Nagelsmann » –, le technicien allemand a reconnu l’avoir « déjà entendue une fois ».
Le sélectionneur a reconnu avoir « déjà entendu » ce titre, mais « malgré lui », précisant avec empressement : « Mon staff d’entraîneurs me l’a fait écouter. » Il a toutefois précisé : « J’ai parfois fait la sourde oreille aux paroles », en référence à certains passages ambiguës. « Mais si cela fait plaisir à deux personnes au Ballermann, alors j’en suis ravi. »