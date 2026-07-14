« Je n'en ai pas besoin. Merci » : comment un entraîneur allemand inconnu a humilié Cristiano Ronaldo

Impossible, pour l’instant, de vérifier si l’échange rapporté sur X s’est effectivement déroulé comme décrit. Il résonne pourtant avec le dénouement de la rencontre. Âgé de 38 ans, comme Julian Nagelsmann, et originaire de la région de Münster, Wissing dirigeait alors le Gamba Osaka.

Le club de la métropole japonaise avait terminé l’exercice précédent à la neuvième place, encaissant 55 buts. Wissing a pris les rênes début 2026 et, pour sa première expérience comme entraîneur principal, a mené l’équipe sans hésitation et de manière tout à fait inattendue jusqu’en finale de l’AFC Champions League Two, l’équivalent asiatique de la Ligue Europa.

Le 16 mai, son équipe défiait Al-Nassr, emmené par Cristiano Ronaldo et parsemé d’autres stars de premier plan telles que João Félix, Sadio Mané et Kingsley Coman. « Sur le plan individuel, nous ne pouvons pas rivaliser avec ce niveau de qualité », avait déclaré Wissing au magazine kicker avant la rencontre. « L’essentiel, c’est que nous jouions en équipe, que nous exprimions nos atouts de manière cohérente sur le terrain et que nous tenions tête physiquement. Si nous y parvenons, nous aurons des occasions. Nous avons sans aucun doute une chance. »