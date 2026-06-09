Associée à la Canadienne Victoria Mboko (19 ans), la championne aux 23 titres du Grand Chelem a franchi le premier tour du double en battant l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe 7-6 (7-2), 6-2. En quarts de finale, elle défiera l’Allemande expérimentée Laura Siegemund (38 ans) et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez.

« C’était tellement sympa de jouer avec Vicky. Je pouvais vraiment compter sur elle », a déclaré Williams avant d’expliquer, avec un clin d’œil et sous les rires des fans, les raisons de son retour : « Je n’avais tout simplement rien de mieux à faire – j’en avais marre de rester assise à la maison. » Elle a ensuite reçu les câlins de ses deux filles.

Malgré son âge et une longue pause compétitive, l’Américaine a affiché une forme éclatante, s’appuyant sur des coups puissants et un service autoritaire. Le public a savouré quelques-uns des meilleurs moments de cette icône.

Après ce retour remarqué à Londres, l’ancienne reine du circuit prévoit aussi de participer au tournoi WTA de Berlin la semaine prochaine, toujours uniquement en double. Pour l’instant, elle n’a pas encore tranché concernant un éventuel come-back en simple. « Pour l’instant, c’est non. J’ai le sentiment que je dois probablement m’entraîner encore un peu plus si je veux jouer en simple », avait-elle déclaré avant son premier match au Queen’s Club : « Nous verrons si j’y arrive. »