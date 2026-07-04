Alors que la séance de tirs au but, qui se déroulait dans une tension à couper le souffle, était très serrée, le capitaine expérimenté s’est avancé face au gardien remplaçant Mat Ryan et a réussi un superbe lob en plein centre.

Revenant sur ce choix calculé en zone mixte, la légende de Liverpool, désormais libre de tout contrat après avoir quitté les Reds, a souligné sa responsabilité de montrer l’exemple aux plus jeunes membres de l’équipe.

Salah a déclaré : « Si quelqu’un devait le faire, ce serait moi. J’ai plus d’expérience que les autres, et je voulais leur donner confiance. J’ai pris ma décision à la dernière minute ; je ne sais pas si c’est ma dernière Coupe du monde ou non, mais je devais le faire. »

Après avoir mené son pays vers sa toute première victoire en phase à élimination directe de la compétition, l’attaquant mesurait pleinement l’importance historique de cet exploit.

Il a ajouté : « C’est historique. J’ai dit aux gars avant le match que c’était la plus grande scène sur laquelle on puisse jouer, alors profitez-en et ne vous laissez pas envahir par la pression. Je suis content qu’on ait réussi à remporter ce match. Dommage pour eux, ils ont perdu aux tirs au but. Mais je suis heureux qu’on ait écrit une page d’histoire aujourd’hui. »