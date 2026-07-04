AFP
Traduit par
« Je n’avais pas le choix ! » - Mohamed Salah transforme un Panenka audacieux, et l’Égypte conserve son sang-froid lors de la séance de tirs au but de la Coupe du monde pour battre l’Australie
Les Pharaons décrochent une qualification historique
L'Égypte s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir dominé l'Australie lors d'une séance de tirs au but éprouvante. Les Pharaons avaient ouvert le score par Emam Ashour, mais un csc de Mohamed Hany en seconde période a rapidement effacé cet avantage. Les deux équipes étant toujours dos à dos à l'issue des prolongations, les échecs de Harry Souttar et Lucas Herrington ont permis à Hossam Abdelmaguid de transformer le penalty décisif et d'offrir à l'Égypte une victoire 4-2 aux tirs au but.
- AFP
Salah explique son audacieux « Panenka »
Alors que la séance de tirs au but, qui se déroulait dans une tension à couper le souffle, était très serrée, le capitaine expérimenté s’est avancé face au gardien remplaçant Mat Ryan et a réussi un superbe lob en plein centre.
Revenant sur ce choix calculé en zone mixte, la légende de Liverpool, désormais libre de tout contrat après avoir quitté les Reds, a souligné sa responsabilité de montrer l’exemple aux plus jeunes membres de l’équipe.
Salah a déclaré : « Si quelqu’un devait le faire, ce serait moi. J’ai plus d’expérience que les autres, et je voulais leur donner confiance. J’ai pris ma décision à la dernière minute ; je ne sais pas si c’est ma dernière Coupe du monde ou non, mais je devais le faire. »
Après avoir mené son pays vers sa toute première victoire en phase à élimination directe de la compétition, l’attaquant mesurait pleinement l’importance historique de cet exploit.
Il a ajouté : « C’est historique. J’ai dit aux gars avant le match que c’était la plus grande scène sur laquelle on puisse jouer, alors profitez-en et ne vous laissez pas envahir par la pression. Je suis content qu’on ait réussi à remporter ce match. Dommage pour eux, ils ont perdu aux tirs au but. Mais je suis heureux qu’on ait écrit une page d’histoire aujourd’hui. »
L'Égypte intègre le cercle restreint des meilleures nations africaines.
Cette victoire remarquable inscrit une page majeure de l’histoire du football : l’Égypte devient seulement le cinquième pays africain à se hisser en huitièmes de finale d’une Coupe du monde. Les Pharaons rejoignent ainsi le Cameroun, le Sénégal, le Ghana et le Maroc au panthéon de cet exploit, et lèvent enfin un blocage psychologique qui les freinait sur la scène internationale.
- (C)Getty Images
Un défi de taille nous attend
L'équipe doit rapidement se remettre mentalement en selle alors qu'elle se prépare à disputer un match de huitièmes de finale redoutable face à l'Argentine, l'un des poids lourds du tournoi. Les géants sud-américains se sont qualifiés après avoir survécu à un match haletant de cinq buts contre le Cap-Vert. Pour que ces outsiders puissent poursuivre leur parcours, il sera essentiel qu'ils maintiennent une organisation défensive solide et qu'ils exploitent les occasions de contre-attaque menées par leur capitaine emblématique.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles