« Je n’aurais pas recruté Julian Nagelsmann à l’époque » : un ancien international critique sévèrement le sélectionneur national

Lors de l’Euro à domicile il y a deux ans, Nagelsmann pouvait s’appuyer sur Toni Kroos et Ilkay Gündogan, deux cadres expérimentés qui lui avaient « épargné quelques décisions ». Le groupe actuel ne compte pas de profils équivalents.

Hamann dresse donc un pronostic sombre et estime qu’il y a, rien qu’en Europe, quatre équipes plus fortes que la sélection allemande : « L’Angleterre, la France, le Portugal et l’Espagne, par exemple, sont meilleurs que nous. Et Julian Nagelsmann annonce d’ores et déjà à un tiers de l’effectif qu’ils ne joueront pas. On peut imaginer avec quelle motivation ces joueurs vont aborder la compétition. Ils risquent de se dire : « On ne sera probablement pas champions du monde. Ce ne serait peut-être pas si mal de rentrer chez nous une semaine plus tôt. »

Le vice-champion du monde 2002 ajoute que le sélectionneur privilégie « le système et une répartition claire des rôles plutôt que le mental ». Il ne s’appuie pas sur un principe de performance, mais sur les joueurs qui s’intègrent le mieux dans son système, pas forcément les meilleurs. Je ne suis pas favorable à l’idée de tout bouleverser d’emblée. Une Coupe du monde se joue avant tout sur la mentalité et l’esprit du groupe, moins sur le système. »