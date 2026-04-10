Dans le débat actuel autour de Nagelsmann, qui porte principalement sur le fait qu'il considère l'attaquant de Stuttgart Deniz Undav comme un joker, Hamann a tenu un discours sans détours dans l'émission de Sky « Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk » : « Tout l'art d'une Coupe du monde, c'est de garder tous les joueurs satisfaits et de maintenir la cohésion de l'équipe. Diviser le groupe en sous-équipes me paraît contre-productif : si tu te retrouves dans le groupe 3, tu ne joueras que si deux, trois ou quatre joueurs devant toi se blessent. Autrement dit, même en donnant le maximum, comme Deniz Undav, tu restes au mieux un remplaçant. »
Traduit par
« Je n’aurais pas recruté Julian Nagelsmann à l’époque » : un ancien international critique sévèrement le sélectionneur national
Meilleur buteur allemand de la saison, Undav ne figure pourtant pas dans les plans de Nagelsmann pour occuper un poste de titulaire à la Coupe du monde. Le sélectionneur a répété à plusieurs reprises, lors de la dernière trêve internationale, qu’il ne comptait pas sur l’attaquant de 29 ans comme titulaire en équipe nationale. Il a également estimé qu’il était « peu probable » que d’autres réalisations en fin de saison lui ouvrent les portes de l’équipe.
« Nous avons tout de même un principe de mérite », s’étonne Hamann. « Je ne comprends pas qu’on se fixe ainsi trois mois à l’avance. Je n’ai jamais vu ça, même dans d’autres pays. On se prive ainsi de la possibilité de faire tourner l’équipe. »
- Getty Images
Selon Hamann, quatre équipes européennes sont actuellement plus fortes que l’Allemagne.
Lors de l’Euro à domicile il y a deux ans, Nagelsmann pouvait s’appuyer sur Toni Kroos et Ilkay Gündogan, deux cadres expérimentés qui lui avaient « épargné quelques décisions ». Le groupe actuel ne compte pas de profils équivalents.
Hamann dresse donc un pronostic sombre et estime qu’il y a, rien qu’en Europe, quatre équipes plus fortes que la sélection allemande : « L’Angleterre, la France, le Portugal et l’Espagne, par exemple, sont meilleurs que nous. Et Julian Nagelsmann annonce d’ores et déjà à un tiers de l’effectif qu’ils ne joueront pas. On peut imaginer avec quelle motivation ces joueurs vont aborder la compétition. Ils risquent de se dire : « On ne sera probablement pas champions du monde. Ce ne serait peut-être pas si mal de rentrer chez nous une semaine plus tôt. »
Le vice-champion du monde 2002 ajoute que le sélectionneur privilégie « le système et une répartition claire des rôles plutôt que le mental ». Il ne s’appuie pas sur un principe de performance, mais sur les joueurs qui s’intègrent le mieux dans son système, pas forcément les meilleurs. Je ne suis pas favorable à l’idée de tout bouleverser d’emblée. Une Coupe du monde se joue avant tout sur la mentalité et l’esprit du groupe, moins sur le système. »
Hamann, à propos de Nagelsmann : « Il devrait peut-être commencer par se rendre plus souvent au stade. »
Hamann exhorte Nagelsmann à se rendre plus souvent au stade pour se faire sa propre opinion sur les joueurs : « Il devrait commencer à assister plus régulièrement aux matchs. C’est aussi une question de reconnaissance. Il n’était pas à Madrid mardi (lors de Bayern-Real, ndlr), ni à Paris mercredi (lors de Liverpool-PSG, ndlr). Selon Hamann, Nagelsmann n’aurait pas non plus observé de près des joueurs comme Yann Aurel Bisseck (Inter Milan) ou Kevin Schade (FC Brentford). « À la télévision, on ne voit que vingt mètres du terrain », rappelle-t-il. « Il n’y a pas de raccourci vers le succès. Il faut être consciencieux. Qui n’était pas présent lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier ? Notre sélectionneur national. »
Conclusion sans appel : « À l’époque, je n’aurais pas engagé Julian Nagelsmann. »
- Getty Images Sport
Le bilan de Julian Nagelsmann en tant que sélectionneur national
Jeux 31 Victoires 19 nuls Matchs nuls 6 défaites Défaites 6 Différence de buts 70:33 Moyenne de points 2,03