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« Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer » : Lautaro Martinez a fondu en larmes lors d'une interview télévisée en direct, après l'« immense » victoire de l'Argentine face à l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde
« J'ai toujours rêvé de marquer ce but. »
L'Argentine a signé une victoire historique 2-1 face à son rival anglais en demi-finale de la Coupe du monde, grâce à une conclusion imparable de Martinez. L'attaquant est entré en jeu à la 81e minute alors que l'Argentine était menée 1-0, et après l'égalisation d'Enzo Fernández, il a surgi pour reprendre de la tête un centre de Lionel Messi à la 92e minute, scellant ainsi cette victoire spectaculaire. Le « Toro » s’est ainsi révélé décisif, propulsant l’Albiceleste en finale contre l’Espagne dimanche prochain. Après le coup de sifflet final, l’émotion a submergé Martinez, qui a fondu en larmes en repensant à son parcours jusqu’au sommet de ce sport.
« C’est très fort », a commencé Martinez, peinant à parler à travers ses larmes sur le terrain. « La première fois que mon père m’a acheté une paire de crampons… J’ai toujours rêvé de marquer ce but. C’est une joie immense. Je l’ai rêvé, je vous le jure, j’ai dit à Alexis [Mac Allister] que j’allais marquer, puis, sur le banc, je l’ai dit à Facundo Medina… C’est moi qui l’ai marqué. Enzo a également inscrit un superbe but. Cette équipe continue de montrer de quoi elle est capable. »
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La famille, moteur des exploits
L’attaquant a livré une confession émouvante, ancrée dans sa vie personnelle et dans les sacrifices de sa famille durant son ascension vers la gloire. Martinez a profité de cet entretien pour rendre un hommage poignant à sa mère et évoquer les conditions dans lesquelles il a grandi, avant de se faire un nom au Racing Club puis en Europe avec l’Inter. À San Siro, il a conquis les sommets du football italien en remportant trois titres de Serie A – dont le plus récent la saison dernière – et plusieurs autres trophées, tout en terminant meilleur buteur du championnat lors de l’exercice précédent.
« À ma maman, qui, le jour où je suis parti pour le Racing, n’a jamais cessé de faire mon lit. Ça vaut plus qu’un but, que une finale. J’ai mes deux enfants là-bas, qui ont changé ma vie ; ils m’ont fait lever le pied d’un cran, puis de deux, et je profite davantage de la vie avec eux. Je viens d’appeler ma mère, qui était au travail. Elle souffre beaucoup ; elle préfère aller travailler car elle a du mal à regarder les matchs », a ajouté l’attaquant, encore sous le coup de cette victoire.
Une bataille tactique et l'effondrement de l'Angleterre
L'analyse du match a montré que la patience de l'Argentine a été déterminante pour venir à bout d'une équipe d'Angleterre qui semblait pourtant dominer en début de rencontre. En effet, la patience est devenue la marque de fabrique de l'Albiceleste dans ce tournoi : elle avait auparavant battu le Cap-Vert en prolongation, vaincu l'Égypte en marquant trois buts dans les dix dernières minutes, et dominé la Suisse au terme d'une autre prolongation exténuante. Au terme d’un match âprement disputé sous la chaleur d’Atlanta, l’attaquant a souligné que les Three Lions avaient fini par céder sous la pression des champions du monde en titre, offrant à l’Argentine les espaces nécessaires pour l’emporter.
« Ils se sont usés, ils ont pressé pendant une heure, ils ont marqué puis se sont repliés », a expliqué Martinez au sujet du déroulement de la demi-finale. « Ça nous a apporté de la sérénité ; on a ouvert le jeu et on en a profité. Sur le deuxième centre de Leo, je me suis glissé derrière [John] Stones. On joue maintenant une nouvelle finale de Coupe du monde, la joie est immense, il faut savourer. »
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Des émotions à vif sur la scène internationale
Les images du Mercedes-Benz Stadium ont rappelé l’exigence physique et mentale d’un parcours jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde. Pour Martínez, réaliser qu’il avait mené l’Argentine à un match de la finale fut presque insoutenable ; il a répété à plusieurs reprises ne pouvoir contenir ses larmes en pensant à ses proches.
« Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer, je pense à ma femme, à mes enfants, à mes parents. Tout cela est très difficile, les émotions sont nombreuses », a-t-il conclu. L'Argentine se rendra désormais à East Rutherford pour affronter l'Espagne, qui a écrasé la France dans l'autre demi-finale.
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