L'Argentine a signé une victoire historique 2-1 face à son rival anglais en demi-finale de la Coupe du monde, grâce à une conclusion imparable de Martinez. L'attaquant est entré en jeu à la 81e minute alors que l'Argentine était menée 1-0, et après l'égalisation d'Enzo Fernández, il a surgi pour reprendre de la tête un centre de Lionel Messi à la 92e minute, scellant ainsi cette victoire spectaculaire. Le « Toro » s’est ainsi révélé décisif, propulsant l’Albiceleste en finale contre l’Espagne dimanche prochain. Après le coup de sifflet final, l’émotion a submergé Martinez, qui a fondu en larmes en repensant à son parcours jusqu’au sommet de ce sport.

« C’est très fort », a commencé Martinez, peinant à parler à travers ses larmes sur le terrain. « La première fois que mon père m’a acheté une paire de crampons… J’ai toujours rêvé de marquer ce but. C’est une joie immense. Je l’ai rêvé, je vous le jure, j’ai dit à Alexis [Mac Allister] que j’allais marquer, puis, sur le banc, je l’ai dit à Facundo Medina… C’est moi qui l’ai marqué. Enzo a également inscrit un superbe but. Cette équipe continue de montrer de quoi elle est capable. »