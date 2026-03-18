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Glatzel PolzinIMAGO / Pressefoto Baumann
Jonas Rütten

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« Je n'arrive pas à comprendre ! » La star du HSV, mise sur la touche, s'en prend à l'entraîneur Merlin Polzin dans une interview explosive

Pour l'instant, le HSV reste à l'écart de la lutte pour le maintien. Pourtant, un héros de la montée provoque aujourd'hui un scandale.

Robert Glatzel a critiqué publiquement l'entraîneur du HSV, Merlin Polzin, dans une interview qui a fait grand bruit, exprimant sa colère et son incompréhension face au fait que l'ancien héros de la montée ne joue pratiquement plus aucun rôle sur le plan sportif.

Malgré le départ de Davie Selke et les blessures à répétition de la nouvelle recrue et capitaine Yussuf Poulsen, Glatzel est désormais complètement écarté sous Polzin et n'affiche que 393 minutes de jeu cette saison. C'est bien trop peu, estime le joueur de 32 ans.

  • « La situation est extrêmement frustrante », a déclaré Glatzel au Hamburger Morgenpost après avoir passé quatre matchs consécutifs de Bundesliga sur le banc pendant 90 minutes. Auparavant, il avait encore figuré deux fois de suite dans le onze de départ contre l'Union Berlin et Mayence 05, et avait même délivré une passe décisive. Mais la situation a « alors complètement basculé. Je n’avais encore jamais connu une telle situation [...], alors que je suis à nouveau en pleine forme à 100 % ».

    En raison de cette situation très difficile pour lui, il a cherché à s’entretenir avec Polzin, mais les explications de ce dernier ont apparemment renforcé son incompréhension. « Bien sûr, nous en avons déjà parlé. Et il a ses raisons, qu’il m’a clairement exposées. Mais le fait que je n’aie plus du tout joué depuis, je ne le comprends pas », a souligné le joueur de 32 ans : « J’ai récemment pris l’initiative d’aller voir l’entraîneur après le match contre Leverkusen et je lui ai demandé une explication. Il m’a donné ses raisons. Je ne souhaite pas en parler publiquement. Ce sont des questions internes. Je ne comprends pas pourquoi je suis resté sur le banc lors des deux matchs suivants. »

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  • Glatzel ne veut « pas mettre le feu » au HSV – et partira cet été

    Il ne partage pas non plus l'argument selon lequel, en tant qu'attaquant de surface de réparation classique, il ne s'intégrerait plus dans le système privilégié par Polzin au HSV. « Non, je ne peux pas tout à fait comprendre cela. Bien sûr, chaque entraîneur a sa propre vision du jeu. Et cela a d'ailleurs souvent bien fonctionné sans moi. Je comprends tout à fait qu’il y ait des matchs où d’autres qualités sont requises. D’un autre côté, lors des trois matchs où j’étais dans le onze de départ, j’ai clairement montré que je pouvais aider l’équipe grâce à mon profil de joueur », a précisé Glatzel, avant d’ajouter de manière éloquente : « Je ne suis pas sur le banc parce que j’ai mal joué ! »

    Il précise qu’il ne souhaite pas, avec cette interview, « mettre le feu aux poudres ou me placer au-dessus de l’équipe », mais « simplement dire certaines choses et me positionner ». « Le plus important » pour lui est désormais de maintenir le HSV en première division. Il n’est toutefois plus confiant quant à sa situation : « Il est plutôt improbable que tout change à nouveau du tout au tout pour moi. »

    Si Glatzel a rappelé que son contrat courait jusqu’en 2027, il a également précisé qu’il quitterait le HSV cet été, après cinq ans, si sa situation ne venait pas à changer. « Je ne veux en aucun cas revivre une situation comme celle que j’ai connue ces neuf derniers mois. C’est une certitude pour moi. »

  • Glatzel devient un buteur incontournable au HSV – sa blessure lors de la saison de promotion marque un tournant

    Glatzel avait quitté Cardiff City pour Hambourg en 2021 pour un montant estimé à un million d'euros et s'était imposé chez les Rothosen comme le meilleur buteur de ces dernières années. Au cours des trois années précédant son retour en Bundesliga, il s'est illustré par des statistiques de buts exceptionnelles et s'est également montré très efficace en tant que passeur. Lors de la saison de promotion, cependant, après un début de saison exceptionnel (7 buts lors des 6 premiers matchs), il s'est déchiré un tendon et a dû faire une pause de mi-octobre à mi-mars.

    Pendant cette période, Selke lui avait ravi la place de numéro un à l'attaque. Malgré cette grave blessure, Glatzel a tout de même inscrit dix buts en 15 matches de championnat. À l'aube de la nouvelle saison, Polzin n'a toutefois que rarement fait appel à Glatzel malgré le départ de Selke, préférant des attaquants plus rapides en contre-attaque comme Ransford Königsdörffer. En hiver, le HSV a encore renforcé son effectif en recrutant Damion Downs, prêté par Southampton, et en rappelant le jeune talent Otto Stange, qui évoluait à Elversberg. 

    Glatzel n'a marqué que deux buts cette saison jusqu'à présent. En Coupe d'Allemagne, il a inscrit le but de la victoire en tant que joker lors du 2e tour contre Heidenheim. Lors de la 12e journée contre le VfB Stuttgart, il a fait ses débuts en tant que titulaire en Bundesliga et a immédiatement ouvert le score (1-0), mais a dû être remplacé quelques minutes plus tard en raison d'une déchirure musculaire.

  • Robert Glatzel au HSV : performances et statistiques

    SaisonMatchsButsPasses décisives
    2025/261621
    2024/251611-
    2023/2435238
    2022/2337198
    2021/2241274
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