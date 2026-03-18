« Je n'arrive pas à comprendre ! » La star du HSV, mise sur la touche, s'en prend à l'entraîneur Merlin Polzin dans une interview explosive

Glatzel avait quitté Cardiff City pour Hambourg en 2021 pour un montant estimé à un million d'euros et s'était imposé chez les Rothosen comme le meilleur buteur de ces dernières années. Au cours des trois années précédant son retour en Bundesliga, il s'est illustré par des statistiques de buts exceptionnelles et s'est également montré très efficace en tant que passeur. Lors de la saison de promotion, cependant, après un début de saison exceptionnel (7 buts lors des 6 premiers matchs), il s'est déchiré un tendon et a dû faire une pause de mi-octobre à mi-mars.
Pendant cette période, Selke lui avait ravi la place de numéro un à l'attaque. Malgré cette grave blessure, Glatzel a tout de même inscrit dix buts en 15 matches de championnat. À l'aube de la nouvelle saison, Polzin n'a toutefois que rarement fait appel à Glatzel malgré le départ de Selke, préférant des attaquants plus rapides en contre-attaque comme Ransford Königsdörffer. En hiver, le HSV a encore renforcé son effectif en recrutant Damion Downs, prêté par Southampton, et en rappelant le jeune talent Otto Stange, qui évoluait à Elversberg.
Glatzel n'a marqué que deux buts cette saison jusqu'à présent. En Coupe d'Allemagne, il a inscrit le but de la victoire en tant que joker lors du 2e tour contre Heidenheim. Lors de la 12e journée contre le VfB Stuttgart, il a fait ses débuts en tant que titulaire en Bundesliga et a immédiatement ouvert le score (1-0), mais a dû être remplacé quelques minutes plus tard en raison d'une déchirure musculaire.