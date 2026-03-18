« Je n'arrive pas à comprendre ! » La star du HSV, mise sur la touche, s'en prend à l'entraîneur Merlin Polzin dans une interview explosive

Il ne partage pas non plus l'argument selon lequel, en tant qu'attaquant de surface de réparation classique, il ne s'intégrerait plus dans le système privilégié par Polzin au HSV. « Non, je ne peux pas tout à fait comprendre cela. Bien sûr, chaque entraîneur a sa propre vision du jeu. Et cela a d'ailleurs souvent bien fonctionné sans moi. Je comprends tout à fait qu’il y ait des matchs où d’autres qualités sont requises. D’un autre côté, lors des trois matchs où j’étais dans le onze de départ, j’ai clairement montré que je pouvais aider l’équipe grâce à mon profil de joueur », a précisé Glatzel, avant d’ajouter de manière éloquente : « Je ne suis pas sur le banc parce que j’ai mal joué ! »

Il précise qu’il ne souhaite pas, avec cette interview, « mettre le feu aux poudres ou me placer au-dessus de l’équipe », mais « simplement dire certaines choses et me positionner ». « Le plus important » pour lui est désormais de maintenir le HSV en première division. Il n’est toutefois plus confiant quant à sa situation : « Il est plutôt improbable que tout change à nouveau du tout au tout pour moi. »

Si Glatzel a rappelé que son contrat courait jusqu’en 2027, il a également précisé qu’il quitterait le HSV cet été, après cinq ans, si sa situation ne venait pas à changer. « Je ne veux en aucun cas revivre une situation comme celle que j’ai connue ces neuf derniers mois. C’est une certitude pour moi. »