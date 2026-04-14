« Je n'aime pas ça » : Arjen Robben s'exprime sur les comparaisons avec Michael Olise, tandis que l'icône du Bayern Munich lance un avertissement : « Il faut faire attention »

Bien qu’il refuse de le désigner comme son successeur direct, Arjen Robben a salué le niveau d’élite atteint par l’international français, bénéfique à l’ensemble du collectif. Recruté pour cinq ans, Olise a déjà conquis un titre de champion de Bundesliga et la Supercoupe d’Allemagne, et il a pris part à près de 90 buts en seulement 97 matchs.

Interrogé sur les similitudes techniques et sur la progression du jeune homme, Robben a conclu : « Bien sûr, nous avons certaines choses en commun. Mais au final, c'est un joueur différent de moi. Il fait tout simplement un travail fantastique. J'en suis très heureux, et j'apprécie vraiment cela. »