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« Je n'aime pas ça » : Arjen Robben s'exprime sur les comparaisons avec Michael Olise, tandis que l'icône du Bayern Munich lance un avertissement : « Il faut faire attention »
Olise brille sous les projecteurs
Après une série de performances éblouissantes en Bundesliga et en Ligue des champions, Olise est de plus en plus souvent comparé à Robben en raison de sa tendance à déborder sur le côté droit avant de se recentrer. Âgé de 24 ans, il a brillé lors de sa deuxième saison en Bavière, inscrivant 17 buts et délivrant 29 passes décisives toutes compétitions confondues. Recruté à Crystal Palace en 2024, l’ailier s’est rapidement imposé comme un maillon essentiel de l’attaque, contribuant à la confortable avance de douze points du club en tête de la Bundesliga ainsi qu’à sa qualification pour les phases finales de la DFB-Pokal et de la Ligue des champions.
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Robben se méfie des étiquettes stylistiques
Robben, l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du Bayern, s’est entretenu avec les médias officiels du club au sujet des progrès de l’équipe actuelle. Interrogé par fcbayern.com sur la forme récente d’Olise et les inévitables comparaisons avec son propre style de jeu, l’ancien ailier a déclaré : « Il m’a beaucoup impressionné. C’est mon poste, bien sûr. Il a été très bon : il a joué de manière active et créative, faisant preuve d’un excellent toucher de balle. Il y a certainement des similitudes. Mais il faut toujours se méfier des comparaisons. Je n’aime pas vraiment faire ça, car chaque joueur a son propre style de jeu. »
Suivre avec attention l’ascension d’un joueur
Bien qu’il refuse de le désigner comme son successeur direct, Arjen Robben a salué le niveau d’élite atteint par l’international français, bénéfique à l’ensemble du collectif. Recruté pour cinq ans, Olise a déjà conquis un titre de champion de Bundesliga et la Supercoupe d’Allemagne, et il a pris part à près de 90 buts en seulement 97 matchs.
Interrogé sur les similitudes techniques et sur la progression du jeune homme, Robben a conclu : « Bien sûr, nous avons certaines choses en commun. Mais au final, c'est un joueur différent de moi. Il fait tout simplement un travail fantastique. J'en suis très heureux, et j'apprécie vraiment cela. »
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En quête de gloire européenne et nationale
À cinq journées de la fin, le Bayern aborde la dernière ligne droite de la saison en tant que grand favori pour conserver son titre de champion d'Allemagne. Cependant, l'équipe se concentre désormais sur la scène européenne, alors qu'elle se prépare pour le match retour crucial des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Olise a joué un rôle clé dans la victoire 2-1 du Bayern lors du match aller au Bernabéu, et une nouvelle performance de ce calibre à l'Allianz Arena pourrait permettre au club de se qualifier pour les demi-finales.