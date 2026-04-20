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« Je n’ai plus mon mot à dire » : Dominik Szoboszlai fait des déclarations inquiétantes sur la situation de son contrat à Liverpool
Les négociations contractuelles sont au point mort pour l'Étoile rouge
Szoboszlai admet que les négociations concernant un nouveau contrat à Anfield n’ont guère progressé. L’international hongrois, sous contrat jusqu’en 2028, dispose encore de plus de deux ans d’engagement avec les Reds. Malgré son rôle clé au sein de l’équipe, le milieu de terrain de 25 ans reconnaît que les discussions n’ont pas évolué comme prévu durant la phase finale de la saison 2025-2026.
« Il n’y a pas eu de réels progrès, je ne peux donc rien dire de nouveau sur la situation de mon contrat », a déclaré Szoboszlai aux journalistes après la victoire spectaculaire 2-1 dimanche lors du derby du Merseyside contre Everton. « Il nous reste beaucoup de matchs à disputer et je me concentre là-dessus. Comme vous le savez, mon contrat se termine en 2028, je suis donc prêt à donner le meilleur de moi-même chaque jour, chaque semaine, et ensuite on verra bien. »
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Une déclaration inquiétante sur l’avenir d’Anfield
Le milieu de terrain a réitéré son attachement au club et à la communauté locale, mais il a aussi indiqué que son avenir dépend désormais des décisions de la direction de Liverpool. Ses propos suggèrent un écart entre ses attentes et l’offre actuelle du club, ou un simple ralentissement des négociations alors que les Reds traversent une période de transition.
« Je souhaite évidemment rester ici à long terme, mais cela ne dépend plus vraiment de moi », a-t-il ajouté, renvoyant clairement la balle dans le camp du club. « J'adore être ici. J'adore les supporters. Ma famille est heureuse. Je suis complètement détendu. Il nous reste cinq matchs à disputer. Ensuite, je vais me reposer – un long repos, après ma trêve internationale. Puis nous verrons bien. »
Rétablir les relations avec les supporters du Kop
Cette incertitude contractuelle survient quelques semaines seulement après que Szoboszlai a dû gérer une relation tendue avec les supporters à la suite d’un différend très médiatisé. Le milieu de terrain avait alors présenté des excuses directes aux fans après un échange houleux lors d’une lourde défaite face à Manchester City. Cet incident, au cours duquel il avait haussé les épaules en direction des tribunes, semble désormais appartenir au passé, alors que le joueur se concentre sur l’objectif du club : terminer parmi les cinq premiers.
Ses performances sur le terrain demeurent indéniables malgré les distractions extra-sportives. Au cœur d’une saison contrastée pour le club, le Hongrois est devenu un joueur clé, totalisant 12 buts et 9 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions confondues. Sa dernière contribution ? Le corner précis qui a permis à Virgil van Dijk de marquer le but de la victoire à la 100e minute contre Everton, portant l’avance de Liverpool sur Chelsea, sixième, à sept points.
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L’objectif est désormais clair : terminer dans le top 5.
Après leur victoire spectaculaire dans le derby du Merseyside, qui a redonné un précieux coup de fouet moral, Szoboszlai et Liverpool se concentrent désormais pleinement sur leur avenir européen. Déjà éliminés de toutes les coupes, les Reds n’ont plus qu’un objectif : terminer dans le top 5 de la Premier League pour garantir leur billet pour la Ligue des champions de l’année prochaine.
« C’était incroyable », a réagi Szoboszlai au sujet de la victoire dans le derby. « Nous avons travaillé les coups de pied arrêtés hier à l’entraînement. J’ai tenté ma chance, espérant que Virgil et Ibou (Konaté) concluraient. Gagner un derby dans les arrêts de jeu, c’est inespéré. Nous sommes heureux les uns pour les autres et pour nos supporters, car nous savons ce que ce succès représente pour eux. Une victoire change l’atmosphère, mais il faut rester concentrés et continuer à travailler. »