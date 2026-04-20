« Je n’ai plus mon mot à dire » : Dominik Szoboszlai fait des déclarations inquiétantes sur la situation de son contrat à Liverpool

Szoboszlai admet que les négociations concernant un nouveau contrat à Anfield n’ont guère progressé. L’international hongrois, sous contrat jusqu’en 2028, dispose encore de plus de deux ans d’engagement avec les Reds. Malgré son rôle clé au sein de l’équipe, le milieu de terrain de 25 ans reconnaît que les discussions n’ont pas évolué comme prévu durant la phase finale de la saison 2025-2026.

« Il n’y a pas eu de réels progrès, je ne peux donc rien dire de nouveau sur la situation de mon contrat », a déclaré Szoboszlai aux journalistes après la victoire spectaculaire 2-1 dimanche lors du derby du Merseyside contre Everton. « Il nous reste beaucoup de matchs à disputer et je me concentre là-dessus. Comme vous le savez, mon contrat se termine en 2028, je suis donc prêt à donner le meilleur de moi-même chaque jour, chaque semaine, et ensuite on verra bien. »