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« Je n’ai pas pu regarder » - Samu Aghehowa révèle son crève-cœur en Coupe du monde après avoir manqué le sacre de l’Espagne sur blessure
Une blessure aux ligaments croisés brise un rêve
L'attaquant de Porto a dévoilé le tourment émotionnel provoqué par son absence à la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne à la suite d'une terrible blessure au genou. Après avoir rompu son ligament croisé en février, une absence éprouvante de 223 joursa brutalement mis un coup d'arrêt à son excellente forme en club. Cette cruelle malchance lui a arraché une ambition de toujours au pire moment possible, alors qu'une percée chez les seniors sous Luis de la Fuente se profilait.
- AFP
L’attaquant détaille son douloureux parcours de rétablissement
Au micro de l’émission de radio « El Larguero », avec le journaliste Manu Carreno, l’attaquant de 22 ans s’est confié sur le lourd fardeau mental qu’il a porté tout au long de sa rééducation.
Évoquant le soulagement de retrouver les terrains, Aghehowa a déclaré : « Dieu merci, ce cauchemar est terminé. Le plus important, c’est que je me sens à nouveau footballeur et que je profite de ce que j’aime le plus. En suivant les bonnes étapes, on voit la lumière au bout du tunnel. C’est une blessure très compliquée. Il faut suivre les bonnes étapes pour éviter les complications. Je me sens même mieux qu’avant. Je suis reconnaissant envers le staff médical de Porto et mes proches. »
Revenant sur son ambition d’intégrer l’équipe première, il a expliqué : « C’était dommage parce que la première chose à laquelle j’ai pensé quand on me l’a annoncé, c’était la Coupe du monde. C’était un objectif que je m’étais fixé il y a longtemps, quand je n’étais même pas encore footballeur professionnel, et la voir si proche, c’était vraiment dommage.
« Cela peut paraître incroyable, mais je le jure. Quand j’étais dans l’équipe réserve de Grenade, jouer la prochaine Coupe du monde était un objectif que je m’étais fixé. La vérité, c’est que la voir d’aussi près puis la voir m’échapper à cause de la malchance a été très dur pour moi. La saison s’annonçait très positive, et ça a été un coup dur. Maintenant, je me sens très bien, et le plus important, c’est de retrouver le rythme. »
Il a ensuite révélé à quel point il avait été difficile de suivre le tournoi : « Je ne vais pas mentir, je n’ai pas pu regarder les matches. Je me souviens que le premier match, j’étais à la maison à Séville, et ma mère avait mis le match en bas. J’étais à l’étage et je ne pouvais pas le voir. C’était vraiment très dur, pas seulement les matches de l’Espagne, je ne pouvais en regarder aucun.
« Au final, on s’imagine y être, et ne pas y être a été vraiment très dur pour moi psychologiquement. Même mes amis me demandaient de venir regarder les matches, et au début, je leur disais que je ne pouvais pas. Avec le temps, on commence à l’accepter, et à partir du Portugal, j’ai pu les regarder ; après ça, c’était impossible de ne pas le faire. J’ai souffert aussi. »
Concernant le soutien du sélectionneur national, il a ajouté : « Je lui suis vraiment reconnaissant de s’être soucié de moi. Il m’a appelé deux fois. C’est un geste très gentil. »
Le geste de la fédération touche l’attaquante blessée
La Fédération royale espagnole de football (RFEF) lui a également apporté un soutien moral essentiel en invitant l’attaquant aux États-Unis pour assister en personne à la grande finale contre l’Argentine.
En revenant sur cette invitation surprise de l’instance dirigeante, l’ancien attaquant de Grenade a révélé : « Ils m’ont invité à voir la finale à New York. Je ne m’y attendais pas. J’étais avec mon équipe (Porto) en Angleterre pour un stage de préparation, et après l’entraînement, ils m’ont appelé pour savoir si je voulais voir la finale. J’étais incroyablement nerveux ; je n’arrivais pas à y croire. Au final, le fait qu’ils m’aient montré autant d’affection en dit long sur la Fédération. Sans hésiter, j’ai dit oui, et j’y suis resté quelques jours. C’était un très beau geste. »
En se projetant vers un nouveau chapitre avec la Roja, le médaillé d’or olympique de Paris 2024 a exposé sa détermination : « Depuis ma blessure, mon objectif est clair : retrouver la compétition au plus haut niveau. J’espère revenir en sélection nationale le plus vite possible, en sachant que c’est très difficile et qu’il y a beaucoup de concurrence.
« Je veux prendre du plaisir en jouant beaucoup de matches et voir si je peux inscrire mon premier but, qui me fuit encore. J’espère le marquer avec la sélection. C’est l’une des choses que je veux le plus à court terme. J’espère que cela arrivera le plus vite possible. »
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Une bataille difficile attend le rappel en sélection nationale
L'attaquant va désormais se concentrer immédiatement sur le fait de retrouver son efficacité devant le but avec le FC Porto, tant sur la scène nationale qu'européenne. Reprendre pied dans l'effectif de l'Espagne représente toutefois une tâche ardue, compte tenu de la féroce concurrence pour les places dans tout le secteur offensif de De la Fuente.
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