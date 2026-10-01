Au micro de l’émission de radio « El Larguero », avec le journaliste Manu Carreno, l’attaquant de 22 ans s’est confié sur le lourd fardeau mental qu’il a porté tout au long de sa rééducation.

Évoquant le soulagement de retrouver les terrains, Aghehowa a déclaré : « Dieu merci, ce cauchemar est terminé. Le plus important, c’est que je me sens à nouveau footballeur et que je profite de ce que j’aime le plus. En suivant les bonnes étapes, on voit la lumière au bout du tunnel. C’est une blessure très compliquée. Il faut suivre les bonnes étapes pour éviter les complications. Je me sens même mieux qu’avant. Je suis reconnaissant envers le staff médical de Porto et mes proches. »

Revenant sur son ambition d’intégrer l’équipe première, il a expliqué : « C’était dommage parce que la première chose à laquelle j’ai pensé quand on me l’a annoncé, c’était la Coupe du monde. C’était un objectif que je m’étais fixé il y a longtemps, quand je n’étais même pas encore footballeur professionnel, et la voir si proche, c’était vraiment dommage.

« Cela peut paraître incroyable, mais je le jure. Quand j’étais dans l’équipe réserve de Grenade, jouer la prochaine Coupe du monde était un objectif que je m’étais fixé. La vérité, c’est que la voir d’aussi près puis la voir m’échapper à cause de la malchance a été très dur pour moi. La saison s’annonçait très positive, et ça a été un coup dur. Maintenant, je me sens très bien, et le plus important, c’est de retrouver le rythme. »

Il a ensuite révélé à quel point il avait été difficile de suivre le tournoi : « Je ne vais pas mentir, je n’ai pas pu regarder les matches. Je me souviens que le premier match, j’étais à la maison à Séville, et ma mère avait mis le match en bas. J’étais à l’étage et je ne pouvais pas le voir. C’était vraiment très dur, pas seulement les matches de l’Espagne, je ne pouvais en regarder aucun.

« Au final, on s’imagine y être, et ne pas y être a été vraiment très dur pour moi psychologiquement. Même mes amis me demandaient de venir regarder les matches, et au début, je leur disais que je ne pouvais pas. Avec le temps, on commence à l’accepter, et à partir du Portugal, j’ai pu les regarder ; après ça, c’était impossible de ne pas le faire. J’ai souffert aussi. »

Concernant le soutien du sélectionneur national, il a ajouté : « Je lui suis vraiment reconnaissant de s’être soucié de moi. Il m’a appelé deux fois. C’est un geste très gentil. »