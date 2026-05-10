Figure expérimentée du vestiaire américain, McKennie assume sans réserve la charge émotionnelle qui précède la Coupe du monde.

Plutôt que de fuir la pression exercée par toute une nation, le milieu de terrain considère que l’électricité ambiante est le signe de l’importance de l’événement.

« Je ne ressens pas de peur, juste des papillons dans le ventre, et c’est tout à fait normal », a-t-il confié à la FIFA. « Si vous n’avez pas de papillons, c’est que vous ne vous souciez pas de ce que vous faites. J’ai toujours été un joueur qui s’épanouit sous la pression ; j’aime porter cette responsabilité sur mes épaules. »