Getty
Traduit par
« Je n’ai pas peur » : Weston McKennie, star de l’équipe nationale américaine, assume sereinement le trac et la pression de disputer la Coupe du monde à domicile
Sur le terrain, il est essentiel d’accueillir la fébrilité comme un atout plutôt que de céder à la peur.
Figure expérimentée du vestiaire américain, McKennie assume sans réserve la charge émotionnelle qui précède la Coupe du monde.
Plutôt que de fuir la pression exercée par toute une nation, le milieu de terrain considère que l’électricité ambiante est le signe de l’importance de l’événement.
« Je ne ressens pas de peur, juste des papillons dans le ventre, et c’est tout à fait normal », a-t-il confié à la FIFA. « Si vous n’avez pas de papillons, c’est que vous ne vous souciez pas de ce que vous faites. J’ai toujours été un joueur qui s’épanouit sous la pression ; j’aime porter cette responsabilité sur mes épaules. »
- Getty Images
Transformer la pression en avantage à domicile
En accueillant la Coupe du monde à domicile, l’équipe nationale américaine se retrouve sous les projecteurs médiatiques pour la première fois depuis 1994. Weston McKennie voit toutefois dans ce statut de pays organisateur un véritable avantage concurrentiel. Le milieu de terrain est convaincu que l’énergie des supporters américains sera le catalyseur de la réussite de la sélection, et non un poids.
Il a souligné l’importance du public local, en déclarant : « Je pense que l’énergie des supporters peut grandement contribuer à créer une atmosphère difficile à gérer pour l’équipe adverse. Les supporters ont beaucoup plus d’influence sur le match qu’ils ne le pensent probablement. Il est très important de les avoir derrière nous, à nous soutenir, même dans les moments difficiles ou lorsque le match ne se déroule pas comme nous le souhaitons. »
Évolution et maturité depuis le Qatar 2022
Depuis la Coupe du monde au Qatar en 2022, McKennie constate avec autorité la maturité grandissante de la « génération dorée ». Alors que plusieurs éléments jouent désormais régulièrement dans les plus grands clubs européens, le milieu de terrain de 25 ans estime que le niveau tactique et mental du groupe a atteint un nouveau sommet.
La star de la Juventus souligne que l’expérience accumulée en Ligue des champions et dans les championnats nationaux de premier plan s’est révélée inestimable. « Nous ne sommes plus cette équipe jeune et inexpérimentée », assure McKennie.
« La première au Qatar était un rêve devenu réalité, car on grandit en rêvant de jouer une Coupe du monde et de représenter son équipe nationale, et on ne pense jamais vraiment, quand on est enfant, qu’on se retrouvera sur cette scène. Et puis, pouvoir le faire chez nous sera une expérience vraiment géniale, c’est certain. »
- (C)Getty Images
L'effet Pochettino
Selon McKennie, l’arrivée de Mauricio Pochettino a insufflé une nouvelle intensité au sein du camp de l’équipe nationale américaine. Le milieu de terrain a révélé que l’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea avait mis fin à toute complaisance au sein du groupe, en indiquant clairement que la réputation seule ne suffisait pas pour décrocher une place de titulaire.
« Je pense que le coach a apporté beaucoup d’énergie », explique McKennie. « J’ai l’impression qu’il y a beaucoup plus d’opportunités pour de nombreux joueurs, et personne ne peut se sentir à 100 % assuré de sa place. C’est quelque chose qu’il a instauré : un groupe très compétitif, où si tu veux jouer, tu dois montrer pourquoi. »