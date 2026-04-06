Avant le match nul 2-2 entre l'Inter Miami et l'Austin FC au tout nouveau Nu Stadium, Matthew McConaughey, lauréat d'un Oscar, a rédigé une lettre ouverte à l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre.

Dans cette lettre intitulée « Monsieur Beckham, jeune homme », McConaughey a écrit : « Alors qu'Austin se rend aujourd'hui à Miami pour une petite fête sur votre nouveau terrain, je tiens tout d'abord à vous adresser un sincère "merci" : vous n'avez pas inventé le football ici aux États-Unis, mais vous l'avez sacrément dynamisé. Lorsque vous êtes arrivé au Galaxy, vous avez donné une nouvelle légitimité à la MLS, vous avez transformé les matchs en événements, et vous avez essentiellement fait passer la MLS d’un terrain d’essai à une destination de premier plan – MERCI.

« Aujourd’hui, tu es à Miami, avec une mission similaire mais dans un rôle différent – je te tire mon chapeau pour ça. Je t’écris aujourd’hui parce que mon club, l’Austin FC, et un bus rempli de supporters en vert et noir débarquent dans ta mer de rose avec l’intention de gâcher ta fête d’ouverture, alors j’aurai besoin de toi et de ton pote Leo pour nous faire un peu de place ce week-end.

« Et alors que les yeux du monde entier sont rivés sur nous à l’approche de l’été, nous, ici dans la capitale du Texas, avons hâte de passer vous voir pour continuer à poser une nouvelle pierre angulaire du football américain sous les yeux du monde entier. À bientôt, mon ami. »