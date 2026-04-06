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« Je n’ai pas inventé le football aux États-Unis, mais je lui ai donné un nouvel élan » : David Beckham dévoile le message que lui a adressé l’acteur hollywoodien Matthew McConaughey avant le match historique de l’Inter Miami
L'hommage de McConaughey à « M. Beckham »
Avant le match nul 2-2 entre l'Inter Miami et l'Austin FC au tout nouveau Nu Stadium, Matthew McConaughey, lauréat d'un Oscar, a rédigé une lettre ouverte à l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre.
Dans cette lettre intitulée « Monsieur Beckham, jeune homme », McConaughey a écrit : « Alors qu'Austin se rend aujourd'hui à Miami pour une petite fête sur votre nouveau terrain, je tiens tout d'abord à vous adresser un sincère "merci" : vous n'avez pas inventé le football ici aux États-Unis, mais vous l'avez sacrément dynamisé. Lorsque vous êtes arrivé au Galaxy, vous avez donné une nouvelle légitimité à la MLS, vous avez transformé les matchs en événements, et vous avez essentiellement fait passer la MLS d’un terrain d’essai à une destination de premier plan – MERCI.
« Aujourd’hui, tu es à Miami, avec une mission similaire mais dans un rôle différent – je te tire mon chapeau pour ça. Je t’écris aujourd’hui parce que mon club, l’Austin FC, et un bus rempli de supporters en vert et noir débarquent dans ta mer de rose avec l’intention de gâcher ta fête d’ouverture, alors j’aurai besoin de toi et de ton pote Leo pour nous faire un peu de place ce week-end.
« Et alors que les yeux du monde entier sont rivés sur nous à l’approche de l’été, nous, ici dans la capitale du Texas, avons hâte de passer vous voir pour continuer à poser une nouvelle pierre angulaire du football américain sous les yeux du monde entier. À bientôt, mon ami. »
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Un rêve devenu réalité à Miami
L'inauguration du Nu Stadium marque la fin d'un long parcours pour Beckham, qui a passé des années à surmonter des obstacles politiques et logistiques afin de construire un stade permanent pour sa franchise. Après avoir passé plus de six ans à Fort Lauderdale, le club a enfin disputé son tout premier match dans l'enceinte de la ville de Miami. Ce nouveau stade de 350 millions de dollars est le joyau du vaste projet Miami Freedom Park, un immense complexe dont le coût total devrait s'élever à environ 1 milliard de dollars. Revenant sur cette étape historique, Beckham s'est adressé avec émotion à la foule aux côtés des copropriétaires Jorge et Jose Mas.
« Quand je suis arrivé aux États-Unis et en MLS il y a 20 ans, mon rêve était de remporter des titres, de contribuer à faire progresser le football que j’aime tant et de créer ma propre équipe », a déclaré Beckham, selon ESPN. « Il y a treize ans, j’ai annoncé que Miami était mon choix. Nous n’avions pas de nom. Nous n’avions pas de supporters. Nous n'avions pas de stade. Aujourd'hui, je me tiens dans notre nouveau stade. Nous sommes champions de la MLS. Le meilleur joueur de l'histoire du football joue à Miami. Les rêves peuvent vraiment devenir réalité. »
Messi et Suarez brillent sur la scène internationale
Comme il se doit, Messi a inscrit le tout premier but de Miami dans ce nouveau stade, animant un match qui s'est finalement soldé par un match nul 2-2. L'influence du maestro argentin reste le principal moteur de la valeur en forte hausse du club, estimée à 1,35 milliard de dollars. Le stade comporte même une tribune dédiée, la « Leo Messi Stand », située du côté est, en hommage permanent à son impact.
Après que le but de Messi ait annulé l'ouverture du score de Guilherme Biro, Austin a repris l'avantage grâce à Jayden Nelson. Cependant, Luis Suarez a veillé à ce que cette première rencontre ne se solde pas par une défaite, en inscrivant le but égalisateur à neuf minutes de la fin pour offrir un match nul 2-2 aux champions en titre de la MLS Cup.
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L'avenir du Freedom Park
Ce nouveau stade de 26 700 places n'est qu'un début pour l'empire floridien de Beckham. Le complexe Freedom Park qui l'entoure devrait accueillir un immense centre commercial, un hôtel de 750 chambres, ainsi que plus de 20 hectares d'espaces verts publics et de terrains de sport communautaires.
Inter Miami fera son retour en MLS samedi, à domicile, face aux New York Red Bulls.