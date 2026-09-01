Selon Sky Sports News, Newcastle a bouclé un accord d’une valeur de 51 M£ pour faire venir Fernandez-Pardo à St James' Park. L’attaquant a signé un contrat de longue durée et portera le numéro 20 au club.

Newcastle a désormais dépensé la somme remarquable de 262 M£ pendant le mercato estival, en ajoutant Fernandez-Pardo seulement quelques jours après avoir recruté Nico Gonzalez en provenance de Manchester City. Fernandez-Pardo arrive après avoir inscrit huit buts en 29 apparitions en Ligue 1 avec Lille la saison dernière, ce qui lui a valu une place dans la sélection de la Belgique pour la Coupe du monde après avoir changé d’allégeance internationale, quittant l’Espagne.