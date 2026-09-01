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« Je n’ai pas hésité » : Newcastle porte ses dépenses estivales à 262 M£ avec la signature, le jour de la date limite, de l’attaquant de Lille Matias Fernandez-Pardo pour 51 M£
Transfert à prix d’or
Selon Sky Sports News, Newcastle a bouclé un accord d’une valeur de 51 M£ pour faire venir Fernandez-Pardo à St James' Park. L’attaquant a signé un contrat de longue durée et portera le numéro 20 au club.
Newcastle a désormais dépensé la somme remarquable de 262 M£ pendant le mercato estival, en ajoutant Fernandez-Pardo seulement quelques jours après avoir recruté Nico Gonzalez en provenance de Manchester City. Fernandez-Pardo arrive après avoir inscrit huit buts en 29 apparitions en Ligue 1 avec Lille la saison dernière, ce qui lui a valu une place dans la sélection de la Belgique pour la Coupe du monde après avoir changé d’allégeance internationale, quittant l’Espagne.
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Fernandez-Pardo explique son transfert
S'exprimant auprès des canaux officiels du club, Fernandez-Pardo a détaillé les raisons de son arrivée en Angleterre, en expliquant : « J'ai parlé à l'entraîneur principal et il m'a vraiment montré à quel point il voulait que je sois ici. En termes de progression dans ma carrière, cela avait parfaitement du sens de venir, donc je n'ai pas hésité une seule seconde. Je connais le club, je connais le stade, je sais qu'il y a une ambiance fantastique. J'ai suivi l'équipe. Ce que j'ai vu, c'est une équipe très ambitieuse, qui veut attaquer, aller de l'avant, vraiment presser les équipes et leur rentrer dedans, et c'est aussi quelque chose dont je veux vraiment faire partie. »
Jaissle accueille la nouvelle recrue
L'entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, n'a pas tardé à louer sa nouvelle recrue, se disant convaincu que le joueur va s'épanouir en Premier League : « Matias est un joueur très technique, avec de l'explosivité dans son jeu. Il peut marquer et délivrer des passes décisives, il a du courage et il a la capacité d'éliminer ses adversaires. Nous sommes sûrs que nos supporters prendront du plaisir à le voir jouer. »
L'arrivée de Fernandez-Pardo signifie que Nick Woltemade devrait désormais quitter Newcastle en prêt. La Juventus est actuellement en discussions directes pour recruter Woltemade dans le cadre d'une opération d'environ 3,4 millions de livres sterling, qui ne comprend ni option ni obligation d'achat.
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Quelle suite pour Newcastle ?
Fernandez-Pardo va désormais chercher à s’intégrer rapidement au groupe alors que Newcastle se prépare à ses prochaines rencontres de Premier League.
Jaissle et son staff vont travailler dur pour bâtir un redoutable partenariat offensif entre Fernandez-Pardo, Gonzalez et Yoane Wissa. Pendant ce temps, le club doit finaliser le départ de Woltemade avant la fermeture officielle du mercato.
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