Le club le plus titré d'Espagne a annoncé mardi la prolongation d'un an, jusqu'en 2027, du contrat du joueur de 33 ans, qui devait expirer à la fin du mois.
Traduit par
« Je n'ai pas fini de briller ici ! » Antonio Rüdiger adresse un message de reconnaissance à ses détracteurs après avoir prolongé son contrat avec le Real Madrid
Au Real Madrid, Rüdiger n’a disputé que 18 matches de championnat la saison dernière en raison de blessures, mais il était systématiquement aligné dès qu’il était apte. En équipe d’Allemagne, la situation est différente sous les ordres du sélectionneur Julian Nagelsmann : malgré ses 83 sélections, l’ancien Romain est le premier remplaçant des défenseurs centraux titulaires Jonathan Tah (Bayern Munich) et Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao (7-1), il est entré en jeu à la 73^e minute.
Le club madrilène a officialisé la prolongation de son contrat dans un communiqué laconique de trois lignes. Arrivé en 2022 en provenance de Chelsea, Rüdiger a disputé 182 matchs officiels avec les Merengues et remporté tous les titres possibles : Coupe du monde des clubs, Ligue des champions, Liga et Coupe d’Espagne.
- Getty Images
Rüdiger, déterminé, affirme son intention de rester au Real Madrid : « Je n'ai pas encore fini ici ! »
Dans un message publié sur Instagram, Antonio Rüdiger affirme vouloir aider le Real Madrid à surmonter sa période difficile. « Je n’ai pas fini ici », écrit-il, précisant que la prolongation de son contrat est « un engagement à réussir le redressement aux côtés de mes coéquipiers ». Les récentes défaites « ont été une épreuve, mais c’est exactement là que je veux être ».
Les blessures qui l’ont éloigné des terrains ne l’ont que rendu plus déterminé : « Merci à tous ceux qui m’ont considéré comme fini ; cela ne m’a rendu que plus fort. Ceux qui me connaissent savent que j’aime les défis : ils me font grandir. Nous sommes unis, nous nous battons ensemble et nous surmonterons cela ensemble. »
Le club a terminé deuxième du championnat, à huit points du FC Barcelone, et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Pour redresser la barre, José Mourinho fait son retour sur le banc pour la nouvelle saison.