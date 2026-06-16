Dans un message publié sur Instagram, Antonio Rüdiger affirme vouloir aider le Real Madrid à surmonter sa période difficile. « Je n’ai pas fini ici », écrit-il, précisant que la prolongation de son contrat est « un engagement à réussir le redressement aux côtés de mes coéquipiers ». Les récentes défaites « ont été une épreuve, mais c’est exactement là que je veux être ».

Les blessures qui l’ont éloigné des terrains ne l’ont que rendu plus déterminé : « Merci à tous ceux qui m’ont considéré comme fini ; cela ne m’a rendu que plus fort. Ceux qui me connaissent savent que j’aime les défis : ils me font grandir. Nous sommes unis, nous nous battons ensemble et nous surmonterons cela ensemble. »

Le club a terminé deuxième du championnat, à huit points du FC Barcelone, et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Pour redresser la barre, José Mourinho fait son retour sur le banc pour la nouvelle saison.