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« Je n’ai pas eu besoin de jouer les médiateurs ! » - José Mourinho évoque la querelle entre Tchouameni et Valverde alors que l’entraîneur du Real Madrid adresse un avertissement sévère au sujet de la forme « fructueuse » de Vinicius Jr
Rétablir la paix dans le vestiaire du Real Madrid
L'entraîneur du Real Madrid Mourinho a révélé qu'il n'avait pas été contraint de jouer les médiateurs entre Tchouameni et Valverde, malgré les tensions très médiatisées qui ont marqué leur relation la saison dernière. Le duo a été au centre de deux altercations distinctes en mai, dont l'une s'est soldée par l'hospitalisation de Valverde pour une blessure à la tête.
Cependant, depuis la trêve estivale, qui a vu Tchouameni signer un nouveau contrat et Valverde hériter du brassard de capitaine après le départ de Dani Carvajal, l'atmosphère a radicalement changé. S'exprimant avant le choc face au Rayo Vallecano, Mourinho s'est réjoui de l'unité actuelle. « Écoutez, je n'ai rien fait. Ils ont tout fait eux-mêmes. L'empathie au sein du groupe aujourd'hui, l'amitié, la façon dont ils travaillent ensemble, la frustration quand ils sortent parce que personne ne veut être remplacé, tout en soutenant quand même leurs coéquipiers, le joueur qui entre dans la dernière minute… le groupe est fantastique. »
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Un retour en douceur pour Tchouameni
La réconciliation était visible lors de la récente victoire du Real Madrid contre l’Inter Milan en Ligue des champions, où Tchouameni a fait sa première apparition de la saison après son retour du Mondial. Le Français a remplacé Trent Alexander-Arnold en fin de match et a été vu en train d’enlacer Valverde après le coup de sifflet final.
Mourinho a admis qu’il était prêt à intervenir si la tension persistait après leurs engagements internationaux, mais il a retrouvé un groupe qui était déjà passé à autre chose. « Si je ne savais rien, si j’entrais dans le vestiaire sans rien savoir de la situation, je penserais qu’ils sont de grands amis. Quand ils sont revenus du Mondial, j’étais évidemment attentif pour voir si je devais agir comme médiateur, mais je n’ai rien eu à faire », a souligné Mourinho lors de sa conférence de presse.
Défendre le Vinicius Jr « fructueux »
Si les problèmes au milieu de terrain semblent réglés, Mourinho en a également profité pour répondre aux interrogations autour de Vinicius Jr. L'attaquant brésilien, qui a mis fin le mois dernier à un été d'intenses spéculations sur son avenir en signant un nouveau contrat de longue durée jusqu'en 2032, a connu un début de saison discret, avec seulement un but en cinq apparitions toutes compétitions confondues. Malgré les questions sur son rendement récent, son entraîneur reste catégorique : la version du joueur capable de gagner des matches à lui seul est sur le point de revenir.
« Le meilleur Vinicius arrive bientôt. Celui de l'année dernière, quand le Bernabéu était terrifié contre Benfica et qu'il a fini par faire gagner la double confrontation. Le Vinicius qui gagnait des matches à lui seul n'est pas encore arrivé. Mais il arrivera », a déclaré Mourinho aux journalistes. « À l'ère des données et des statistiques, il est très proche de sa vitesse maximale. Il a battu ses records de sprints à haute intensité, ses records de ballons récupérés, de ballons récupérés dans le dernier tiers... Il arrive. »
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On jette des pierres aux meilleurs arbres
L'ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United s'est montré particulièrement sur la défensive lorsqu'il a été interrogé sur les critiques reçues par le joueur de 26 ans dans les médias espagnols. Mourinho a laissé entendre que cette négativité n'était qu'un sous-produit de l'immense succès du joueur et de son importance pour l'équipe, lui qui a déjà remporté trois Liga, deux Ligues des champions et deux Coupes du monde des clubs de la FIFA, parmi de nombreux autres trophées, avec le Real Madrid.
Mourinho a conclu sa défense avec un proverbe portugais traditionnel pour illustrer son propos sur la nature de la célébrité et du talent. « Au Portugal, il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est le même en Espagne : "on ne jette des pierres qu'aux arbres qui portent des fruits". Qu'a fait Vini ici ces dernières années ? Combien de Ligues des champions a-t-il gagnées ? Combien de buts a-t-il marqués ? C'est un arbre avec beaucoup de fruits. Et les gens lui jettent des pierres parce qu'ils veulent des fruits. »
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