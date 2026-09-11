L'entraîneur du Real Madrid Mourinho a révélé qu'il n'avait pas été contraint de jouer les médiateurs entre Tchouameni et Valverde, malgré les tensions très médiatisées qui ont marqué leur relation la saison dernière. Le duo a été au centre de deux altercations distinctes en mai, dont l'une s'est soldée par l'hospitalisation de Valverde pour une blessure à la tête.

Cependant, depuis la trêve estivale, qui a vu Tchouameni signer un nouveau contrat et Valverde hériter du brassard de capitaine après le départ de Dani Carvajal, l'atmosphère a radicalement changé. S'exprimant avant le choc face au Rayo Vallecano, Mourinho s'est réjoui de l'unité actuelle. « Écoutez, je n'ai rien fait. Ils ont tout fait eux-mêmes. L'empathie au sein du groupe aujourd'hui, l'amitié, la façon dont ils travaillent ensemble, la frustration quand ils sortent parce que personne ne veut être remplacé, tout en soutenant quand même leurs coéquipiers, le joueur qui entre dans la dernière minute… le groupe est fantastique. »