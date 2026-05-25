La saison des Reds s’est conclue sur une note mitigée : un match nul 1-1 contre Brentford qui a mis en lumière le manque de régularité ayant entravé leur défense du titre. Après le coup de sifflet final, Slot s’est montré étonnamment franc au sujet de ses propres lacunes tout au long de l’exercice, reconnaissant que la transition après une période faste avait été semée d’embûches.

« Ce n’est pas ce que j’aurais aimé que nous accomplissions cette saison avant de commencer, mais tout bien considéré, compte tenu de ce qui nous est arrivé cette saison, je suis heureux que nous nous soyons qualifiés pour la Ligue des champions », a déclaré Slot.

« Nous n’avons pas été parfaits, moi le premier, mais j’aurais fait la même réponse l’année de notre titre : aucun entraîneur, aucun joueur, n’atteint jamais la perfection. Toutes mes décisions ont visé un seul objectif : être parfaitement préparé.

Je ne peux pas affirmer que chaque choix était le bon, ce serait absurde ; mais, au moment de les prendre, j’étais convaincu qu’ils l’étaient. Souvent, d’ailleurs, je n’ai même pas eu à décider : les circonstances imposaient la marche à suivre. »



