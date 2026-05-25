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« Je n'ai pas été parfait » : Arne Slot reconnaît ne pas avoir pris les « bonnes décisions » à Liverpool, résumant en un mot cette saison désastreuse
Slot revient sur une campagne entachée d’erreurs
La saison des Reds s’est conclue sur une note mitigée : un match nul 1-1 contre Brentford qui a mis en lumière le manque de régularité ayant entravé leur défense du titre. Après le coup de sifflet final, Slot s’est montré étonnamment franc au sujet de ses propres lacunes tout au long de l’exercice, reconnaissant que la transition après une période faste avait été semée d’embûches.
« Ce n’est pas ce que j’aurais aimé que nous accomplissions cette saison avant de commencer, mais tout bien considéré, compte tenu de ce qui nous est arrivé cette saison, je suis heureux que nous nous soyons qualifiés pour la Ligue des champions », a déclaré Slot.
« Nous n’avons pas été parfaits, moi le premier, mais j’aurais fait la même réponse l’année de notre titre : aucun entraîneur, aucun joueur, n’atteint jamais la perfection. Toutes mes décisions ont visé un seul objectif : être parfaitement préparé.
Je ne peux pas affirmer que chaque choix était le bon, ce serait absurde ; mais, au moment de les prendre, j’étais convaincu qu’ils l’étaient. Souvent, d’ailleurs, je n’ai même pas eu à décider : les circonstances imposaient la marche à suivre. »
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Les retombées de l’affaire Salah et les tensions dans le vestiaire
L’un des aspects les plus scrutés de la gestion de Slot concernait sa gestion de Mohamed Salah. Le « roi » égyptien avait notamment été relégué sur le banc lors d’une période hivernale désastreuse au cours de laquelle l’équipe avait essuyé neuf défaites en douze matches. Cela avait donné lieu à une dispute publique entre le joueur et l’entraîneur, entraînant une suspension d’un match pour l’attaquant et, au final, précipitant son départ du club.
Malgré ces tensions, le légendaire ailier a choisi de partir en beauté en établissant un nouveau record personnel. Lors de sa dernière sortie sous le maillot rouge, Salah a porté à 93 son total de passes décisives en Premier League pour Liverpool, dépassant Steven Gerrard et devenant ainsi le meilleur passeur de l’histoire du club dans cette compétition. Un rare moment de fête au cours d’une saison largement marquée par les frictions internes et un manque de rythme sur le terrain.
Un seul mot pour résumer cette saison
Interrogé sur les difficultés des dix derniers mois, Slot a immédiatement pointé l’infirmerie. Les Reds ont été décimés par les blessures, privant l’équipe de joueurs clés pendant de longues périodes et empêchant tout onze de départ stable. La saison a aussi été assombrie par le décès tragique de Diogo Jota dans un accident de voiture l’été dernier.
« Si vous me demandiez de résumer cette saison en un mot, je dirais “blessures” », a-t-il ajouté. Les chiffres confirment ses propos : le gardien Alisson Becker a manqué 20 matchs et Alexander Isak, la recrue la plus chère de l’histoire du club, n’a disputé que huit rencontres de championnat. D’autres éléments clés comme Conor Bradley et Wataru Endo ont également été écartés des terrains pendant de longues périodes, contraignant Slot à un casse-tête de sélection qui a duré d’août à mai.
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Vers une nouvelle ère
La réticence de Slot à lancer des jeunes comme Rio Ngumoha avant les dernières journées de la saison a suscité des critiques de la part d’une partie des supporters, qui estiment que la transition aurait pu commencer plus tôt. Le manager reste toutefois convaincu que ces décisions ont été prises dans l’intérêt de la stabilité du club, en cette période chaotique.
Alors que la poussière retombe sur cette cinquième place, tous les regards se tournent vers le mercato estival, avec l’espoir qu’un effectif au complet permettra de meilleurs résultats. Pour Slot, l’été est l’occasion de se recentrer après une saison au cours de laquelle il a, de son propre aveu, appris à ses dépens les pressions de la Premier League. Le départ du meilleur passeur du club marque la fin d’une époque, mais l’entraîneur néerlandais doit désormais prouver qu’il est capable de prendre les « bonnes décisions » pour ramener le club au sommet.