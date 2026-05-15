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« Je n'ai pas dit ça » : Álvaro Arbeloa dément les propos de Kylian Mbappé selon lesquels il aurait été « quatrième choix » à l'attaque, alors que la star du Real Madrid est huée par les supporters
Mbappé s’interroge sur son rôle au Real Madrid
Kylian Mbappé s’est exprimé après la victoire 2-0 du Real Madrid face au Real Oviedo, exprimant ouvertement sa frustration de ne pas être actuellement dans le onze de départ. L’attaquant français a débuté la rencontre sur le banc et a ensuite confié son mal-être aux journalistes présents dans la zone mixte, vêtu de vêtements civils plutôt que de l’équipement du club.
Il a laissé entendre qu’il avait perdu du terrain dans la hiérarchie offensive, affirmant se situer derrière des joueurs tels que Vinicius Junior, Franco Mastantuono et le jeune Gonzalo Garcia dans les plans de l’entraîneur. Interrogé sur ces propos en conférence de presse, Arbeloa a répondu avec fermeté.
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Mbappé affirme être descendu dans la hiérarchie des attaquants.
Mbappé a affirmé être « à 100 % » et prêt à jouer, malgré les récentes inquiétudes concernant sa condition physique. Il a expliqué que son absence du onze de départ était une décision tactique, le coach le plaçant comme quatrième choix derrière Mastantuono, Vini et Gonzalo.
« Je suis en pleine forme. Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'équipe, derrière Mastantuono, Vini et Gonzalo », a expliqué Mbappé aux journalistes, selon Marca. « J'étais prêt à débuter ; c'est sa décision, et il faut toujours la respecter. Je ne suis pas en colère. »
Interrogé sur ces propos, Arbeloa a rapidement rejeté cette interprétation.
« J’aimerais bien avoir quatre attaquants », a expliqué Arbeloa. « Je n’ai pas quatre attaquants, et je n’ai certainement pas dit une chose pareille à Mbappé. Il ne m’a probablement pas compris. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Je n’aurais jamais pu lui dire qu’il était le quatrième attaquant.
S’il ne joue pas, c’est que je ne l’ai pas fait jouer. Je suis l’entraîneur, c’est moi qui décide qui joue ou non. Nous avons échangé avant la rencontre ; je ne sais pas comment il a pu interpréter nos propos. Un joueur qui n’était pas sur le banc il y a quatre jours ne pouvait pas être titulaire ce soir. Ce n’est pas une finale, ce n’est pas une question de vie ou de mort. »
Les sifflets du Bernabéu exacerbent une tension déjà palpable.
Mbappé a été accueilli de façon hostile par une partie du public du stade Santiago Bernabéu. Les supporters l’ont sifflé et hué pendant son échauffement, puis à nouveau lorsqu’il est entré en jeu à la 69e minute. Cette réaction intervient après une fin de saison compliquée pour l’attaquant et la polémique suscitée par un récent voyage en Italie alors qu’il se remettait d’une blessure au genou.
L’attaquant a tenté de minimiser l’incident en déclarant : « Il faut l’accepter. Je pense que ce ne sont que des gens qui expriment leur opinion. Je ne pense pas qu’il faille le prendre personnellement. Personne ne va mourir ce soir. C’est normal que, quand on ne gagne pas, les gens choisissent des joueurs à huer. Ça s’est produit au Real Madrid, ça s’est produit dans tous les clubs du monde. Je ne vois pas ce qu’il y a de si spécial là-dedans. Quand on ne gagne pas, c’est la vie. »
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L'accent est à nouveau mis sur l'harmonie au sein du vestiaire madrilène
L'échange entre Mbappé et Arbeloa a mis en lumière les tensions au sein du club madrilène. L'entraîneur a réaffirmé que ses choix reposaient sur les performances et les besoins de l'équipe. Mbappé, de son côté, assure qu'il se sent toujours bien à Madrid et qu'il reste pleinement investi auprès du club. Néanmoins, alors que les supporters manifestent déjà leur frustration, la forme de l'attaquant et son rôle au sein de l'équipe resteront sous haute surveillance dans les semaines à venir.