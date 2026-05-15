« Je n'ai pas dit ça » : Álvaro Arbeloa dément les propos de Kylian Mbappé selon lesquels il aurait été « quatrième choix » à l'attaque, alors que la star du Real Madrid est huée par les supporters

Mbappé a affirmé être « à 100 % » et prêt à jouer, malgré les récentes inquiétudes concernant sa condition physique. Il a expliqué que son absence du onze de départ était une décision tactique, le coach le plaçant comme quatrième choix derrière Mastantuono, Vini et Gonzalo.

« Je suis en pleine forme. Je n'ai pas joué parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'équipe, derrière Mastantuono, Vini et Gonzalo », a expliqué Mbappé aux journalistes, selon Marca. « J'étais prêt à débuter ; c'est sa décision, et il faut toujours la respecter. Je ne suis pas en colère. »

Interrogé sur ces propos, Arbeloa a rapidement rejeté cette interprétation.

« J’aimerais bien avoir quatre attaquants », a expliqué Arbeloa. « Je n’ai pas quatre attaquants, et je n’ai certainement pas dit une chose pareille à Mbappé. Il ne m’a probablement pas compris. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Je n’aurais jamais pu lui dire qu’il était le quatrième attaquant.

S’il ne joue pas, c’est que je ne l’ai pas fait jouer. Je suis l’entraîneur, c’est moi qui décide qui joue ou non. Nous avons échangé avant la rencontre ; je ne sais pas comment il a pu interpréter nos propos. Un joueur qui n’était pas sur le banc il y a quatre jours ne pouvait pas être titulaire ce soir. Ce n’est pas une finale, ce n’est pas une question de vie ou de mort. »