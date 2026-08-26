Malgré l’inévitable cirque médiatique entourant son retour à la maison, Mourinho s’est empressé de détourner les projecteurs de sa personne. L’entraîneur a souligné que sa principale préoccupation est la performance de l’équipe et son lien avec le public.

« Je ne veux pas que le Bernabéu m’accueille d’une manière particulière. Je veux qu’il accueille l’équipe comme son équipe, comme sa passion », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Je sais que la saison dernière ne s’est pas bien terminée, et qu’à un moment donné, il a peut-être semblé que cet amour traversait une phase compliquée.

« Ce que je veux, c’est que nous repartions de zéro, même si dans ce cas, ce n’est pas totalement repartir de zéro. Je pense que les gens ont déjà ressenti la manière dont l’équipe travaille, son engagement et sa volonté de bien faire les choses. C’est le plus important ; moi, je ne suis pas important. »

Mourinho a ajouté : « Si vous me demandez ce que je ressens, je vous dirais que je suis parfaitement capable de contrôler mes émotions et de jouer normalement un match qui n’est pas normal parce que c’est un match à trois points, et nous devons le gagner. J’aimerais vraiment que l’équipe ressente quelque chose de différent de la saison dernière, surtout dans la dernière ligne droite. Allons-y ensemble. »