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« Je n’ai pas d’importance ! » : Jose Mourinho lance un appel passionné aux supporters du Real Madrid avant son retour à Santiago Bernabeu
Mourinho de retour au Bernabéu
Mourinho se prépare à un retour chargé d’émotion au Santiago Bernabéu, où Madrid accueille la Sociedad en Liga. Le match de mercredi marquera sa première rencontre à domicile depuis sa prise de fonctions à la tête du Real Madrid pour un deuxième mandat.
Le Real Madrid a lancé sa campagne 2025-2026 par une courte victoire 2-1 contre l’Espanyol la semaine dernière. Jude Bellingham a frappé tôt dans la rencontre, avant qu’une réalisation tardive du débutant Carlos Espi n’assure les trois points à l’équipe de Mourinho.
Le Real cherchera désormais à s’appuyer sur ce départ victorieux devant son public. Face à une équipe de la Sociedad accrocheuse, l’entraîneur portugais sait que son groupe aura besoin du soutien total des fidèles du Real Madrid.
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Concentrez-vous pleinement sur l’équipe
Malgré l’inévitable cirque médiatique entourant son retour à la maison, Mourinho s’est empressé de détourner les projecteurs de sa personne. L’entraîneur a souligné que sa principale préoccupation est la performance de l’équipe et son lien avec le public.
« Je ne veux pas que le Bernabéu m’accueille d’une manière particulière. Je veux qu’il accueille l’équipe comme son équipe, comme sa passion », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Je sais que la saison dernière ne s’est pas bien terminée, et qu’à un moment donné, il a peut-être semblé que cet amour traversait une phase compliquée.
« Ce que je veux, c’est que nous repartions de zéro, même si dans ce cas, ce n’est pas totalement repartir de zéro. Je pense que les gens ont déjà ressenti la manière dont l’équipe travaille, son engagement et sa volonté de bien faire les choses. C’est le plus important ; moi, je ne suis pas important. »
Mourinho a ajouté : « Si vous me demandez ce que je ressens, je vous dirais que je suis parfaitement capable de contrôler mes émotions et de jouer normalement un match qui n’est pas normal parce que c’est un match à trois points, et nous devons le gagner. J’aimerais vraiment que l’équipe ressente quelque chose de différent de la saison dernière, surtout dans la dernière ligne droite. Allons-y ensemble. »
Ce que cela signifie pour Lavelle : exiger le bon état d’esprit
Revenant sur la victoire difficilement acquise sur le terrain de l'Espanyol, Mourinho a salué l'atmosphère hostile créée par les supporters adverses. Il attend désormais du Santiago Bernabéu qu'il reproduise cette énergie afin de donner un avantage supplémentaire à ses joueurs.
« Premier match à domicile. C'est l'un des 19 que nous jouerons à la maison et l'un des 38 que nous jouerons dans le championnat », a reconnu Mourinho. « Chaque point est important. L'objectif est de gagner, en respectant une équipe qui mérite le respect. Une équipe avec une identité et des joueurs de qualité, qui nous livrera sûrement un match difficile.
« Sur le terrain de l'Espanyol, nous avons ressenti un grand soutien de leurs supporters pour leur équipe. Au Bernabéu, nous espérons le soutien des nôtres. Ce que j'attends, c'est que les joueurs aient la même faim de gagner le match, la même attitude, la même résilience, la même force et le même calme pour faire face à un match difficile. J'espère que les supporters pourront regarder l'équipe et reconnaître ce type de mentalité, et peut-être que ce type de mentalité pourra rendre le Bernabéu encore plus fort. »
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À la poursuite d’une dynamique précoce en championnat
Le Real Madrid est déterminé à trouver rapidement un bon rythme en ce début de saison. Alors que la course au titre s’annonce extrêmement disputée, le Real Madrid ne peut se permettre aucun faux pas à domicile. Après le match en milieu de semaine contre la Real Sociedad, l’équipe de Mourinho affrontera ensuite Malaga en Liga ce week-end.
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