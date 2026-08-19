« J’ai parlé avec lui à deux reprises, et le Real Madrid lui a fait une très bonne offre », a déclaré Mourinho à El Chiringuito. « Rodri avait des doutes, il hésitait, et les doutes de Rodri ont éveillé des doutes chez moi », a ajouté Mourinho.
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« Je n’ai pas besoin de Rodri » : ce que pense José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid, du refus du champion du monde
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Alors, le Real ne voulait-il finalement plus de Rodri ? Sans doute pas, mais Mourinho semble pouvoir comprendre le joueur. « C’est un joueur exceptionnel et il a été très respectueux envers nous, je n’ai rien de négatif à dire, mais le Real Madrid a une telle dimension qu’il ne peut pas avoir de joueurs qui se posent des questions », a déclaré l’entraîneur.
Quand le Real appelle, la réaction devrait plutôt être : « Quand dois-je venir ? » Cela dit, Mourinho ne dit pas un mot de travers sur Rodri : « Il a été très respectueux envers nous. Je lui souhaite le meilleur. Pas trop, bien sûr, mais je lui souhaite le meilleur. »
Le Real Madrid va-t-il encore se renforcer au milieu de terrain ?
Après la fin de l’ère Toni Kroos et Luka Modric, beaucoup voyaient en Rodri le remplaçant idéal pour dicter le tempo au milieu de terrain du Real. Mourinho a toutefois rejeté les affirmations selon lesquelles son effectif souffrirait d’un manque fonctionnel dans l’entrejeu. L’entraîneur portugais croit fermement au développement de ses joueurs et fait confiance au talent dont il dispose actuellement.
« Je n’ai pas besoin de Rodri », a déclaré Mourinho. « Nous ne manquons pas de joueurs. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas d’autres recrues, parce que le marché est ouvert, mais si vous me demandez directement si, pour moi, c’est terminé - oui. C’est terminé. J’aime vraiment beaucoup cet effectif. »
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