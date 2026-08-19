« Je n’ai pas besoin de Rodri » : ce que pense José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid, du refus du champion du monde

Alors, le Real ne voulait-il finalement plus de Rodri ? Sans doute pas, mais Mourinho semble pouvoir comprendre le joueur. « C’est un joueur exceptionnel et il a été très respectueux envers nous, je n’ai rien de négatif à dire, mais le Real Madrid a une telle dimension qu’il ne peut pas avoir de joueurs qui se posent des questions », a déclaré l’entraîneur.

Quand le Real appelle, la réaction devrait plutôt être : « Quand dois-je venir ? » Cela dit, Mourinho ne dit pas un mot de travers sur Rodri : « Il a été très respectueux envers nous. Je lui souhaite le meilleur. Pas trop, bien sûr, mais je lui souhaite le meilleur. »