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« Je n’ai pas besoin d’être rassuré ! » : Michael Carrick sort du silence sur la pression liée à un possible licenciement à Manchester United
La pression s’accentue sur Carrick
Carrick assure qu’il bénéficie toujours du soutien total de la direction de Manchester United malgré une série de résultats alarmante. Manchester United se déplace sur le terrain du Como de Cesc Fabregas en Ligue des champions, à la recherche d’une victoire cruciale pour redresser la barre.
Manchester United connaît son pire début de saison en championnat depuis 40 ans, avec seulement deux victoires lors de ses dix premiers matches toutes compétitions confondues. Le club aborde la rencontre européenne de mercredi sans avoir gagné aucun de ses six derniers matches.
Pour ajouter à la tension, l’ancien entraîneur Erik ten Hag a récemment accusé le club de ne pas avoir tenu ses promesses dans un entretien accordé à The Athletic. Carrick reste toutefois convaincu que son poste n’est pas menacé.
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« Je n’ai pas besoin d’être rassuré »
Face aux spéculations croissantes sur son avenir, Carrick a affirmé qu’il se sentait tout à fait serein dans ses fonctions. Il a souligné qu’il connaissait les exigences élevées d’Old Trafford.
« Je n’ai besoin d’aucune assurance », a déclaré l’entraîneur de Manchester United, cité par Independent. « Les choses sont assez claires. Je connais mon rôle et mes responsabilités. Je n’ai besoin de personne pour me les rappeler ou pour me dire quand les choses vont bien ou quand elles doivent s’améliorer. Je le sais moi-même.
« Je connais les réalités et cela ne me pose aucun problème. Les choses sont assez claires. Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus à ce sujet. Je sais que nous devons gagner des matches pour que tout fonctionne et se mette en place. C’est ce qu’il y a de bien : nous pouvons agir pour y parvenir. »
L’unité au sein de l’effectif
Malgré les mauvais résultats récents, Carrick assure que son effectif diminué reste pleinement soudé derrière lui. Il a salué les efforts fournis par son équipe lors de ses récentes sorties face à l’Atlético et ce week-end.
« Depuis mon retour, les joueurs et le staff nous ont donné tout ce qu’ils pouvaient », a insisté Carrick. « Nous avons livré de bonnes prestations. D’autres auraient pu être meilleures, et nous pouvons progresser. Nous avons commis des erreurs. »
« Mais je dois dire que, dans la prestation livrée ce week-end et pendant une grande partie du match contre l’Atlético, on a vu beaucoup de cohésion. Il y a une réelle volonté et une détermination à faire mieux, ainsi que l’envie de le faire les uns pour les autres, ce qui est important. »
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En se concentrant sur le duel face à Côme.
Carrick cherchera à mener Manchester United à la victoire face à Côme en Ligue des champions. Un succès renforcerait le moral de l’équipe et améliorerait sa position au classement. Manchester United occupe actuellement la 18e place avec trois points en deux matches.
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