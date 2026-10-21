« Je n’ai pas besoin d’être rassuré »

Carrick assure qu’il bénéficie toujours du soutien total de la direction de Manchester United malgré une série de résultats alarmante. Manchester United se déplace sur le terrain du Como de Cesc Fabregas en Ligue des champions, à la recherche d’une victoire cruciale pour redresser la barre.

Manchester United connaît son pire début de saison en championnat depuis 40 ans, avec seulement deux victoires lors de ses dix premiers matches toutes compétitions confondues. Le club aborde la rencontre européenne de mercredi sans avoir gagné aucun de ses six derniers matches.

Pour ajouter à la tension, l’ancien entraîneur Erik ten Hag a récemment accusé le club de ne pas avoir tenu ses promesses dans un entretien accordé à The Athletic. Carrick reste toutefois convaincu que son poste n’est pas menacé.