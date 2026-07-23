« Je n'ai pas apprécié ses propos » : le directeur du Napoli s'exprime sur l'avenir de Kevin De Bruyne après les critiques cinglantes du milieu de terrain à l'encontre de son ancien entraîneur, Antonio Conte

De Bruyne a connu une première saison difficile en Serie A, principalement en raison d’un désaccord sur la philosophie du football avec son ancien entraîneur. S’exprimant en toute franchise auprès du journal belge *Het Nieuwsblad*, le meneur de jeu a clairement indiqué que les deux hommes avaient une vision très différente du jeu, admettant : « Ça a été difficile pour moi, bien sûr, car Conte a une vision du football très différente de la mienne ; il ne faut pas tourner autour du pot à ce sujet. » Il estime par ailleurs ne jamais avoir été aligné à son meilleur poste sous les ordres de l’Italien, ce qui a limité son influence malgré son engagement total sur le terrain.

Le Belge s’est montré particulièrement critique à l’égard du dispositif défensif de Naples. « Nous jouons de manière très défensive. Si l’on marque un but par match en 5-4-1… Ce n’est pas terrible », a-t-il tranché, rappelant que le meilleur buteur de l’équipe n’avait inscrit que 10 buts sur l’ensemble de la saison. Interrogé sans détour sur le départ de Conte, De Bruyne a été tout aussi direct : « Suis-je content que Conte s’en aille ? Pour moi, oui. En ce qui me concerne, il n’avait pas à rester. »



