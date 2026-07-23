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« Je n'ai pas apprécié ses propos » : le directeur du Napoli s'exprime sur l'avenir de Kevin De Bruyne après les critiques cinglantes du milieu de terrain à l'encontre de son ancien entraîneur, Antonio Conte
Les tensions entre De Bruyne et Conte mises à nu
De Bruyne a connu une première saison difficile en Serie A, principalement en raison d’un désaccord sur la philosophie du football avec son ancien entraîneur. S’exprimant en toute franchise auprès du journal belge *Het Nieuwsblad*, le meneur de jeu a clairement indiqué que les deux hommes avaient une vision très différente du jeu, admettant : « Ça a été difficile pour moi, bien sûr, car Conte a une vision du football très différente de la mienne ; il ne faut pas tourner autour du pot à ce sujet. » Il estime par ailleurs ne jamais avoir été aligné à son meilleur poste sous les ordres de l’Italien, ce qui a limité son influence malgré son engagement total sur le terrain.
Le Belge s’est montré particulièrement critique à l’égard du dispositif défensif de Naples. « Nous jouons de manière très défensive. Si l’on marque un but par match en 5-4-1… Ce n’est pas terrible », a-t-il tranché, rappelant que le meilleur buteur de l’équipe n’avait inscrit que 10 buts sur l’ensemble de la saison. Interrogé sans détour sur le départ de Conte, De Bruyne a été tout aussi direct : « Suis-je content que Conte s’en aille ? Pour moi, oui. En ce qui me concerne, il n’avait pas à rester. »
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Manna réagit et aborde l’avenir de De Bruyne
Interrogé en conférence de presse, le directeur du Napoli, Manna, a reconnu que le club avait pris note des déclarations, tout en minimisant rapidement toute conséquence durable. « Je n’ai pas apprécié certaines de ses paroles, mais il n’y a pas de problème », a-t-il déclaré à Football Italia, soulignant que la situation de De Bruyne était claire, indépendamment des déclarations publiques. Il a rappelé que le contrat du milieu de terrain, d’une durée de deux ans avec une option pour une troisième année, prouvait que le dossier était réglé du côté du club.
Il a par ailleurs confirmé la place de De Bruyne dans le projet sportif d’Allegri, écartant l’idée que le joueur puisse disposer d’un pouvoir de décision sur son avenir. « Kevin n’a pas à décider s’il reste ou s’il part ; il fait partie du projet et se mettra à la disposition de l’entraîneur, tout comme les autres joueurs », a-t-il tranché. Le dirigeant a reconnu que le Belge n’avait pas été à la hauteur de son potentiel la saison passée, mais il a insisté sur le fait que le club le considérait toujours comme un investissement majeur. Il a enfin précisé que De Bruyne n’avait pas encore échangé avec Allegri, mais qu’il devrait le faire dès le début de la préparation estivale.
Manna évoque également Lukaku et Anguissa
Manna a également évoqué la situation de Romelu Lukaku, un autre joueur dont l’avenir à Naples fait l’objet de spéculations depuis ses exploits avec la Belgique lors de la Coupe du monde. « Lukaku est en vacances, après une bonne Coupe du monde, donc nous verrons à son retour », a-t-il déclaré, sans laisser entendre qu’une discussion sur l’avenir de l’attaquant était imminente.
Concernant André-Frank Zambo Anguissa, Manna s’est montré tout aussi catégorique, écartant toute idée d’un départ du milieu de terrain cet été. « Frank Anguissa a un contrat avec Naples, donc je ne vois pas l’intérêt de négocier. Il n’est pas à vendre », a-t-il tranché, mettant ainsi fin aux spéculations et réaffirmant que, comme De Bruyne, les deux joueurs restent pleinement dans les plans du club sous la direction d’Allegri.
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L'ère Allegri débute sur fond de problèmes de blessures
Le passage de Conte à Allegri marque le début d’un nouveau chapitre, même si le club a déjà été frappé par un coup dur lié à une blessure. Le défenseur Alessandro Buongiorno doit subir une intervention chirurgicale pour un problème de ménisque et devrait être absent pendant trois mois. Manna a admis que cette blessure était une « surprise », mais a confirmé que Sam Beukema devrait rejoindre l’effectif plus tard au cours de la pré-saison, alors que le club évalue ses options défensives.
« Il est motivé et sort d’une saison où, pour la première fois, il n’a pas atteint son objectif », a déclaré Manna à propos du nouvel entraîneur. « Nous pouvons aller jusqu’au bout dans toutes les compétitions. Chaque entraîneur a une méthode de travail différente ; nous attendrons que les internationaux reprennent le travail pour évaluer la situation. »
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