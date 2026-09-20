Maguire a vivement critiqué sa non-sélection pour la Coupe du monde avant l’annonce officielle, tandis que sa mère a publiquement déclaré être « absolument dégoûtée » par cette décision. Cette réaction a clairement frustré Tuchel, qui a abordé directement le sujet lors de sa dernière annonce de liste.

« Cela n’aide pas. Cela n’aide pas », a déclaré Tuchel aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur les plaintes publiques de Maguire. « Je ne lui en tiendrai pas rigueur toute ma vie parce que je ne suis pas ce genre de personne. J’oublie facilement et rapidement, mais je n’ai pas aimé ça et cela n’aide pas. »

Le sélectionneur de l’Angleterre a adopté un ton différent au sujet d’Alexander-Arnold. Tout en reconnaissant le désir publiquement affiché par le latéral de faire son retour, Tuchel l’a mis au défi de hausser son niveau défensivement.

« Il le doit, il le doit. C’est nécessaire. Je suis convaincu qu’il le fera, mais il n’a pas le choix », a déclaré Tuchel. « Je sais de quoi il est capable. Je connais son talent. Je sais ce qu’il dit. Qu’il est désespéré à l’idée de jouer pour l’Angleterre et qu’il se battra pour sa place. Donc nous y voilà. Il est au rassemblement et il a sa chance. C’est un long rassemblement et c’est le bon moment pour se montrer. »

Tuchel a confirmé ne pas avoir parlé au défenseur avant sa convocation, ajoutant : « Je lui ai parlé avant la Coupe du monde et je lui ai expliqué ma décision, et cette fois c’était la bonne nouvelle. Il a appris la bonne nouvelle au moment de l’annonce de la liste. »



