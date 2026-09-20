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« Je n’ai PAS aimé ça » : Thomas Tuchel lance un avertissement IMPLACABLE à Harry Maguire alors que l’exil en Angleterre du joueur de Manchester United se poursuit après une polémique post-Coupe du monde
Maguire écarté, Alexander-Arnold fait son retour
Tuchel a une nouvelle fois écarté Maguire de sa dernière liste de l’Angleterre pour la Ligue des nations, poussant encore davantage le défenseur central de Manchester United vers la mise à l’écart en sélection. Cette absence fait suite à l’exclusion controversée de Maguire du récent groupe pour la Coupe du monde. Jarrad Branthwaite, d’Everton, a été sélectionné à sa place, ce qui rend un retour de Maguire très improbable.
L’ancien joueur de Liverpool Alexander-Arnold a connu une trajectoire bien différente. Le défenseur du Real Madrid, qui a lui aussi manqué le tournoi estival, a bénéficié d’une bouée de sauvetage en sélection. Les blessures du latéral droit d’Arsenal Ben White et du capitaine de Chelsea Reece James ont ouvert la porte à son retour, même si Tuchel a exigé des progrès défensifs immédiats.
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Tuchel répond aux plaintes publiques de Maguire et aux exigences défensives concernant Trent
Maguire a vivement critiqué sa non-sélection pour la Coupe du monde avant l’annonce officielle, tandis que sa mère a publiquement déclaré être « absolument dégoûtée » par cette décision. Cette réaction a clairement frustré Tuchel, qui a abordé directement le sujet lors de sa dernière annonce de liste.
« Cela n’aide pas. Cela n’aide pas », a déclaré Tuchel aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur les plaintes publiques de Maguire. « Je ne lui en tiendrai pas rigueur toute ma vie parce que je ne suis pas ce genre de personne. J’oublie facilement et rapidement, mais je n’ai pas aimé ça et cela n’aide pas. »
Le sélectionneur de l’Angleterre a adopté un ton différent au sujet d’Alexander-Arnold. Tout en reconnaissant le désir publiquement affiché par le latéral de faire son retour, Tuchel l’a mis au défi de hausser son niveau défensivement.
« Il le doit, il le doit. C’est nécessaire. Je suis convaincu qu’il le fera, mais il n’a pas le choix », a déclaré Tuchel. « Je sais de quoi il est capable. Je connais son talent. Je sais ce qu’il dit. Qu’il est désespéré à l’idée de jouer pour l’Angleterre et qu’il se battra pour sa place. Donc nous y voilà. Il est au rassemblement et il a sa chance. C’est un long rassemblement et c’est le bon moment pour se montrer. »
Tuchel a confirmé ne pas avoir parlé au défenseur avant sa convocation, ajoutant : « Je lui ai parlé avant la Coupe du monde et je lui ai expliqué ma décision, et cette fois c’était la bonne nouvelle. Il a appris la bonne nouvelle au moment de l’annonce de la liste. »
Reconstruire l’unité après la déception de la Coupe du monde
L’Angleterre cherche à se reconstruire après une amère élimination en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Cette défaite a déclenché des retombées tendues, Tuchel remettant publiquement en question l’ADN footballistique de l’équipe et critiquant ses joueurs pour ne pas avoir suivi les consignes tactiques après qu’une série de changements défensifs s’est retournée contre eux.
Malgré les frictions perçues après cette défaite, le sélectionneur reste confiant quant à l’harmonie du groupe. Après 18 mois sur le banc, Tuchel insiste sur le fait que le vestiaire adhère pleinement à son projet.
« Je n’ai aucun doute sur leur envie. Aucun doute, a affirmé Tuchel. Parce que je les connais, j’ai passé sept semaines avec eux. Nous avons mené une campagne de qualification ensemble, cela fait 18 mois que nous sommes ensemble, je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons passer un cap et livrer des performances lors du prochain cycle. J’en suis responsable. J’ai le sentiment que ce n’est pas un nouveau départ que nous entamons maintenant, donc nous nous appuyons sur des bases solides et très précieuses, et l’objectif est de remporter l’Euro à domicile. »
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Les auditions de la Ligue des nations commencent
L’Angleterre tourne désormais son attention vers les prochaines rencontres de Ligue des nations. Ce rassemblement constitue une audition cruciale pour les joueurs en marge comme Alexander-Arnold, afin de consolider leur place dans les plans à long terme de Tuchel. Avec pour objectif ultime de remporter l’Euro 2028 à domicile, Tuchel fixe une ligne très stricte en matière de discipline et d’exécution tactique, laissant à Maguire une mission presque impossible pour regagner la confiance de son entraîneur.
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