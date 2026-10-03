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« Je n’ai montré que 70 % de mon potentiel » : la pépite de l’AC Milan Alphadjo Cisse assure que le meilleur reste à venir
La sensation adolescente minimise sa percée fulgurante
Le prodige de San Siro insiste sur le fait que le meilleur reste à venir malgré des débuts explosifs dans l’élite italienne. Le milieu de terrain de 19 ans s’est parfaitement adapté sous les ordres du nouvel entraîneur principal Amorim, en inscrivant des buts cruciaux contre le Torino et la Juventus. Cette série de réalisme a battu des records de longue date au club, dans la continuité des progrès prometteurs qu’il avait affichés lors d’un prêt productif à Catanzaro la saison dernière.
- Jonathan Moscrop
Le milieu de terrain exige des standards personnels plus élevés
En pleine éclosion, aussi bien sur la scène nationale qu’internationale, l’adolescent refuse de se reposer sur ses premiers lauriers. Au micro de Rai Sport après avoir inscrit le but de la victoire lors du match de qualification à l’Euro des moins de 21 ans de l’Italie contre l’Arménie, Cisse a expliqué : « Cette année m’a apporté beaucoup de joie. Je n’ai montré que 70 % de mes capacités jusqu’à présent, je sais que je peux faire bien mieux. »
En se projetant sur la suite de la saison, le jeune a ajouté : « Ce but me procure beaucoup de bonheur, et à partir de maintenant, j’espère pouvoir montrer beaucoup d’autres qualités. »
Le recordman justifie la confiance tactique
L'ascension fulgurante de Cisse met en lumière le succès de la politique de jeunesse des Rossoneri, l'équipe s'épanouissant sous la direction d'Amorim. Ses performances du début de saison ont effacé le record de Patrick Cutrone en tant que plus jeune buteur italien de Milan en championnat depuis 2017, avant qu'il n'établisse une autre référence pour des buts inscrits à l'extérieur lors de matches consécutifs à l'ère des trois points pour une victoire. Cette confiance grandissante s'est transposée sans accroc sur la scène internationale, consolidant sa réputation comme l'un des espoirs les plus prometteurs au milieu de terrain dans le football italien.
- sportphoto24
Un calendrier automnal éprouvant attend Cisse
Un test de régularité attend désormais Cisse et l’AC Milan lorsqu’ils se déplaceront à Sassuolo en Serie A après la trêve internationale. Milan se tournera ensuite vers la scène continentale, avec un match d’Europa League contre Salzbourg à l’horizon. Alors qu’un calendrier automnal éprouvant se profile, le milieu de terrain a une occasion en or de s’installer durablement dans le onze de départ s’il confirme sur le terrain ses paroles ambitieuses.
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