En pleine éclosion, aussi bien sur la scène nationale qu’internationale, l’adolescent refuse de se reposer sur ses premiers lauriers. Au micro de Rai Sport après avoir inscrit le but de la victoire lors du match de qualification à l’Euro des moins de 21 ans de l’Italie contre l’Arménie, Cisse a expliqué : « Cette année m’a apporté beaucoup de joie. Je n’ai montré que 70 % de mes capacités jusqu’à présent, je sais que je peux faire bien mieux. »

En se projetant sur la suite de la saison, le jeune a ajouté : « Ce but me procure beaucoup de bonheur, et à partir de maintenant, j’espère pouvoir montrer beaucoup d’autres qualités. »