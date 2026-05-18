Le 19 mai 2001, il ne manquait plus que quatre minutes et 38 secondes à Schalke 04 pour conquérir son premier titre de champion de Bundesliga. À 17 h 16, au coup de sifflet final du match contre le SpVgg Unterhaching (5-3), le plus grand succès de l’histoire du club semblait acquis. Des milliers des 65 000 spectateurs présents dans un Parkstadion archi-comble envahissent la pelouse dans la liesse, des fusées éclairent le ciel, Rudi Assauer lève le poing, les joueurs se roulent dans l’herbe, ivres de bonheur.

Parmi eux, Asamoah, alors âgé de 22 ans : « Soudain, on s’est dit : “On est champions” », se souvient-il. Mais tandis que les premiers joueurs accordent déjà leurs interviews d’après-titre, l’entraîneur Huub Stevens ordonne à « tout le monde de regagner les vestiaires. J’étais l’un des derniers, j’avais déjà une bouteille de bière à la main », raconte Asamoah. « Puis j’entre et je me dis : “C’est bizarre, pourquoi c’est si calme ici ?” »

Tous les regards sont rivés sur un téléviseur ; dehors, les images de Hambourg défilent sur grand écran – et le drame se noue. Le match du Bayern Munich contre le HSV n’est en effet pas encore terminé, contrairement à ce que chacun croyait. L’arbitre Markus Merk vient d’accorder un coup franc indirect au champion en titre après ce qui restera sans doute comme la passe en retrait la plus célèbre de l’histoire du football.