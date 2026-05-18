Vingt-cinq ans plus tard, Gerald Asamoah se souvient encore « à 100 % » des moments les plus émouvants de sa carrière. « Peu importe le nombre d’années qui passeront encore », déclare le joueur de 47 ans dans une interview accordée au SID, la gorge serrée : « Voir à quel point les supporters ont souffert, les voir allongés sur la pelouse, les voir pleurer : ça fait mal. »
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« Je n’ai même pas osé regarder le coup franc, j’avais trop peur » : quand le FC Bayern Munich a plongé Schalke 04 dans l’abîme
Le 19 mai 2001, il ne manquait plus que quatre minutes et 38 secondes à Schalke 04 pour conquérir son premier titre de champion de Bundesliga. À 17 h 16, au coup de sifflet final du match contre le SpVgg Unterhaching (5-3), le plus grand succès de l’histoire du club semblait acquis. Des milliers des 65 000 spectateurs présents dans un Parkstadion archi-comble envahissent la pelouse dans la liesse, des fusées éclairent le ciel, Rudi Assauer lève le poing, les joueurs se roulent dans l’herbe, ivres de bonheur.
Parmi eux, Asamoah, alors âgé de 22 ans : « Soudain, on s’est dit : “On est champions” », se souvient-il. Mais tandis que les premiers joueurs accordent déjà leurs interviews d’après-titre, l’entraîneur Huub Stevens ordonne à « tout le monde de regagner les vestiaires. J’étais l’un des derniers, j’avais déjà une bouteille de bière à la main », raconte Asamoah. « Puis j’entre et je me dis : “C’est bizarre, pourquoi c’est si calme ici ?” »
Tous les regards sont rivés sur un téléviseur ; dehors, les images de Hambourg défilent sur grand écran – et le drame se noue. Le match du Bayern Munich contre le HSV n’est en effet pas encore terminé, contrairement à ce que chacun croyait. L’arbitre Markus Merk vient d’accorder un coup franc indirect au champion en titre après ce qui restera sans doute comme la passe en retrait la plus célèbre de l’histoire du football.
- AFP
« Je ne crois plus au dieu du football »
Même Oliver Kahn se fraye un chemin à coups de coude dans la surface de réparation hambourgeoise, Stefan Effenberg dévie le ballon du bout du pied, Patrik Andersson l'envoie au fond des filets – et, au même moment, à 300 kilomètres de là, droit dans le cœur de milliers de supporters. « Je n’ai même pas regardé le coup franc, tellement j’avais peur », raconte Asamoah. « Puis j’ai juste entendu tous les joueurs crier et jeter des objets. Là, j’ai compris ce qui s’était passé. »
La joie laisse place à un océan de chagrin. « Je ne crois plus au dieu du football », déclare plus tard le manager Assauer en conférence de presse. La carrière du jeune Asamoah, futur international et chouchou du public, portera aussi la trace de cet instant : « J’étais jeune et je pensais avoir encore de nombreuses années pour devenir champion. Mais voir des personnes âgées en larmes, ça vous touche. C’était vraiment dur à vivre. »
Une semaine plus tard, le S04 remporte la Coupe d’Allemagne, mais pour beaucoup, seul le souvenir de la finale la plus dramatique de l’histoire de la Bundesliga reste gravé dans les mémoires. « Champion des cœurs, ça sonne bien, mais ça ne m’apporte rien. J’aurais préféré brandir le trophée de champion », déclare Stevens, l’entraîneur légendaire de Schalke, au magazine Kicker vingt-cinq ans après les faits.
Le retour de Schalke 04 en Bundesliga : « Les supporters le méritent tout simplement »
Plus que tout autre club, Schalke se définit par ses échecs retentissants, ses rêves brisés et ses chutes douloureuses plutôt que par une suite de triomphes. En 1972, le scandale de la Bundesliga a éclaté, balayant sur son passage une jeune équipe au talent prometteur. Dans les années 1980, le club culte a connu trois descentes et autant de remontées spectaculaires, et ces dernières années encore, tout a été sens dessus dessous, le club frôlant même la 3^e division.
« Le club et ses supporters méritent simplement de retrouver la Bundesliga », déclare aujourd’hui Asamoah au sujet de la dernière promotion, qu’il a suivie de loin. L’objectif pour la saison prochaine est clair : le maintien. Pour y parvenir, il faudra, comme en 2001, « montrer comment nous, Schalke 04, restons soudés ».