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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

« Je n’ai jamais vu en lui un entraîneur » : Harry Redknapp s’interroge sur Michael Carrick alors que Manchester United traverse une période difficile

H. Redknapp
M. Carrick
Manchester United
Premier League

L’ancien entraîneur Harry Redknapp a émis des doutes sur les qualités naturelles de Michael Carrick en tant qu’entraîneur, tout en prenant la défense de l’actuel entraîneur de Manchester United, sous le feu des critiques. Selon lui, l’effectif actuel n’a pas la qualité nécessaire pour prétendre aux grands titres. Il estime que le mauvais recrutement, plutôt que Carrick lui-même, est la principale cause des difficultés récentes du club.

  • Redknapp doute de Carrick

    Dans sa chronique pour The Sun, Redknapp a confié sa surprise de voir Carrick devenir entraîneur. Il avait auparavant dirigé l’ancien milieu de terrain à West Ham. Il a salué son intelligence de jeu, tout en s’interrogeant sur sa personnalité pour occuper le banc de touche.

    Il a déclaré : « Je ne peux pas dire que j’ai toujours vu en lui un entraîneur. Michael a toujours été un garçon adorable, issu d’une famille adorable, un footballeur très intelligent qui connaissait le jeu, savait le lire et contrôlait les matches. Mais il a toujours été discret aussi, décontracté. C’est comme ça qu’il est. »

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Martinez a dit la vérité

    Manchester United fait l’objet de vives critiques après sa récente défaite 2-0 face à l’Atlético de Madrid, qui a provoqué une sortie de Lisandro Martinez. Si certains ont reproché au défenseur de s’être exprimé, Redknapp a défendu son analyse de l’effectif.

    Il estime que Martinez ne faisait que souligner une dure réalité : l’entraîneur dispose d’un groupe de joueurs qui n’est pas à la hauteur. Il a expliqué : « En substance, Martinez disait : “Vous pouvez continuer à blâmer l’entraîneur, mais malheureusement, notre équipe n’est pas assez bonne pour faire mieux que ce que nous faisons. Voilà ce que nous sommes.” »

  • Le recrutement est le problème

    Selon Redknapp, le problème fondamental à Old Trafford est un grave manque de qualité dû à de mauvais choix sur le marché des transferts. Il a rappelé avoir failli recruter Carrick pour 2,5 millions de livres il y a de nombreuses années, soulignant l’admiration qu’il lui porte depuis longtemps.

    Il estime toutefois qu’aucun entraîneur ne pourrait réussir avec le groupe actuel, qui n’est absolument pas armé pour rivaliser avec Arsenal et Manchester City. Redknapp a déclaré : « Le recrutement présente des lacunes. Le recrutement, le recrutement, le recrutement, voilà le problème. Vous pouvez remplacer Michael dès demain, ils ne finiront pas au-delà de la cinquième ou de la sixième place cette saison. »

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    Un test crucial à Elland Road

    Manchester United doit vite tourner la page de sa déception européenne avant un rendez-vous difficile en Premier League. Quatorzième du classement avec seulement six points et une victoire lors de ses six premiers matches, le club a impérativement besoin d’un résultat pour alléger la pression grandissante. Comme le souligne Redknapp, Carrick aura grand besoin que de « fortes personnalités » comme Harry Maguire répondent présent dimanche sur la pelouse de Leeds.

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