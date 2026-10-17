Dans sa chronique pour The Sun, Redknapp a confié sa surprise de voir Carrick devenir entraîneur. Il avait auparavant dirigé l’ancien milieu de terrain à West Ham. Il a salué son intelligence de jeu, tout en s’interrogeant sur sa personnalité pour occuper le banc de touche.

Il a déclaré : « Je ne peux pas dire que j’ai toujours vu en lui un entraîneur. Michael a toujours été un garçon adorable, issu d’une famille adorable, un footballeur très intelligent qui connaissait le jeu, savait le lire et contrôlait les matches. Mais il a toujours été discret aussi, décontracté. C’est comme ça qu’il est. »