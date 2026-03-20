L'homme de 32 ans a quitté le terrain prématurément dans les dernières minutes du huitième de finale contre les Tchèques, alors que l'entraîneur des « 05 », Urs Fischer, ne l'avait en réalité pas remplacé. Par la suite, da Costa a finalement révélé la raison de sa « fuite ».
Traduit par
« Je n'ai jamais vu ça en 16 ans » : un joueur professionnel de Bundesliga se réfugie aux toilettes pendant un match de coupe d'Europe
« J'ai essayé de faire comprendre à l'entraîneur que je devais absolument sortir. Parce que j'ai senti que j'avais un besoin urgent d'aller aux toilettes. Mais le coach n'a pas vraiment compris, alors j'ai dû prendre les choses en main », a déclaré le défenseur.
Alors que les joueurs de Mayence célébraient le but d'Armindo Sieb à la 85e minute, qui portait le score à 2-0, da Costa a sprinté devant le banc des remplaçants et son entraîneur, tous deux perplexes, pour se réfugier dans les couloirs : « C'est ma 16e année dans le football professionnel, mais je n'ai vraiment jamais vécu ça – c'est complètement fou. »
Même l'entraîneur Fischer ne peut s'empêcher de rire : « C'était un peu drôle »
Finalement, Fischer a dû réagir pour éviter de terminer le match à dix et a fait entrer Kacper Potulski à la place de da Costa, absent, pour les dernières minutes. Après coup, l'entraîneur du 05 a expliqué qu'il n'avait pas tout à fait su gérer la situation dans un premier temps.
« Je ne m’en suis rendu compte que lorsqu’il m’a dépassé en sprintant. Au premier abord, je ne savais pas ce qui se passait. Mais il avait apparemment déjà des crampes… C’était un peu drôle, d’autant plus qu’il voulait revenir sur le terrain en sortant des toilettes. Mais nous avions déjà effectué le changement. Da Costa, lui, n’avait pas remarqué cela », a déclaré Fischer en riant.