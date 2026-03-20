« Je n'ai jamais vu ça en 16 ans » : un joueur professionnel de Bundesliga se réfugie aux toilettes pendant un match de coupe d'Europe

« J'ai essayé de faire comprendre à l'entraîneur que je devais absolument sortir. Parce que j'ai senti que j'avais un besoin urgent d'aller aux toilettes. Mais le coach n'a pas vraiment compris, alors j'ai dû prendre les choses en main », a déclaré le défenseur.

Alors que les joueurs de Mayence célébraient le but d'Armindo Sieb à la 85e minute, qui portait le score à 2-0, da Costa a sprinté devant le banc des remplaçants et son entraîneur, tous deux perplexes, pour se réfugier dans les couloirs : « C'est ma 16e année dans le football professionnel, mais je n'ai vraiment jamais vécu ça – c'est complètement fou. »