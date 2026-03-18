Getty Images Sport
Traduit par
« Je n'ai jamais senti qu'ils me faisaient confiance » : Kenan Yildiz explique pourquoi quitter le Bayern Munich a été « facile », alors que la star de la Juventus s'en prend à son ancienne équipe
Un pilier de la nouvelle ère de la Juventus
Ce milieu offensif d'origine allemande a rejoint le Bayern en 2012, alors qu'il n'avait que sept ans, et n'a cessé d'impressionner à tous les niveaux de formation, allant même jusqu'à devenir capitaine de l'équipe des moins de 17 ans. Cependant, des inquiétudes quant à son parcours vers l'équipe première et le retard pris par le club pour lui proposer un contrat professionnel concret ont fini par le pousser à partir en tant que joueur libre en 2022, comme l'a révélé le jeune homme de 20 ans.
Depuis son transfert du Bayern à la Juventus à l'été 2022, Yildiz a connu une progression impressionnante, inscrivant 18 buts en 90 apparitions en Serie A. Ces performances ont fait de lui le visage de la nouvelle ère de la Juventus et une superstar de l'équipe nationale turque.
Ce n'est pas une décision motivée par l'argent
Après son départ de Munich, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ses exigences financières excessives auraient empêché la prolongation de son contrat. Cependant, dans une longue interview accordée au Corriere dello Sport, Yildiz a catégoriquement démenti ces allégations : « Je n’ai jamais joué pour l’argent, mais pour m’améliorer. L’argent a toujours été secondaire pour moi. Ma famille s’occupe de cet aspect-là », a-t-il déclaré.
« Je suis ici depuis quatre ans, et on m’a toujours témoigné une grande confiance, ce qui me manquait au Bayern. J’y suis resté onze ans sans jamais sentir leur confiance ; il y avait toujours quelqu’un de meilleur que moi. C’est pourquoi il m’a été facile, en fait, c’était une évidence, de partir. »
Yildiz prolonge son contrat avec la Juventus
L'ascension fulgurante de Yildiz en Serie A avait fait craindre des offres de transfert mirobolantes de la part d'équipes de Premier League et de la Liga. Cependant, le jeune joueur de 20 ans a récemment choisi de signer un nouveau contrat avec les Bianconeri, qui le lie au club jusqu'en 2030.
« Je suis très confiant quant à notre capacité à réaliser de grandes choses à l’avenir », a-t-il déclaré à l’époque. « J’adore la Juventus car depuis que je suis ici, j’ai toujours senti que nous accomplirions de grandes choses ensemble. J’ai toujours été sûr que les supporters et ma famille me soutiennent. »
En quête de gloire avec la Juventus
Yildiz est actuellement le meilleur buteur de la Juventus en Serie A, avec neuf buts en 28 matches, et il occupe également la première place du classement des passeurs décisifs avec six passes décisives. Malgré son excellente forme, le club turinois n'occupe que la cinquième place du championnat italien, avec un retard considérable de 15 points sur le leader, l'Inter. Il reste toutefois en lice pour décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine.
Publicité