« Je n'ai jamais senti qu'ils me faisaient confiance » : Kenan Yildiz explique pourquoi quitter le Bayern Munich a été « facile », alors que la star de la Juventus s'en prend à son ancienne équipe

Ce milieu offensif d'origine allemande a rejoint le Bayern en 2012, alors qu'il n'avait que sept ans, et n'a cessé d'impressionner à tous les niveaux de formation, allant même jusqu'à devenir capitaine de l'équipe des moins de 17 ans. Cependant, des inquiétudes quant à son parcours vers l'équipe première et le retard pris par le club pour lui proposer un contrat professionnel concret ont fini par le pousser à partir en tant que joueur libre en 2022, comme l'a révélé le jeune homme de 20 ans.

Depuis son transfert du Bayern à la Juventus à l'été 2022, Yildiz a connu une progression impressionnante, inscrivant 18 buts en 90 apparitions en Serie A. Ces performances ont fait de lui le visage de la nouvelle ère de la Juventus et une superstar de l'équipe nationale turque.