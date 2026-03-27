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« Je n'ai jamais ressenti une telle douleur ! » - Jude Bellingham a commis une erreur en repoussant son opération de l'épaule, la star du Real Madrid admettant que ses craintes avaient affecté ses performances
Luxation de l'épaule lors du match contre le Rayo
Bellingham a manqué les premiers mois de la saison en cours après avoir subi une opération cet été. Des blessures récurrentes avaient causé des problèmes à l'international anglais lors de son passage à Dortmund et lors de sa première saison en Espagne, et il a admis que la crainte d'une nouvelle luxation avait affecté son jeu.
S'exprimant sur sa chaîne YouTube officielle, Bellingham s'est souvenu du moment où il est tombé au sol et s'est luxé l'épaule contre le Rayo Vallecano en novembre 2023, décrivant les 90 secondes « atroces » qu'il a fallu aux soigneurs pour remettre l'articulation en place. Il a déclaré : « Tout a commencé le jour du match contre le Rayo. C'était la sensation la plus douloureuse que j'avais jamais éprouvée jusqu'à ce moment-là — je n'avais jamais ressenti une telle douleur. J'ai eu l'impression qu'une éternité s'était écoulée avant qu'ils ne me la remettent en place, alors qu'il ne s'était écoulé que 90 secondes entre le moment où ils sont entrés sur le terrain et celui où elle était remise en place. Avant cela, j'étais capable de la remettre en place moi-même chaque fois qu'elle se déboîtait. »
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Déception face au report de l'opération
Le milieu de terrain anglais a avoué qu'on lui avait conseillé de se faire opérer dès sa dernière saison à Dortmund, mais qu'il avait choisi de reporter l'intervention pour ne pas manquer de grands tournois.
Il a ajouté : « Au début de ma dernière saison à Dortmund, on m’avait déjà dit que je devais me faire opérer de l’épaule après une mauvaise chute. Je savais que quelque chose n’allait pas, mais c’était en août-septembre et la Coupe du monde avait lieu en décembre, alors je n’ai pas subi l’opération. Puis j’ai commencé à me sentir bien. Quand je suis arrivé à Madrid, je n’avais plus mal.
Tout le monde me disait que je devais me faire opérer, mais c'était ma première année au Real Madrid et je ne voulais pas laisser l'équipe dans le pétrin et être absent pendant trois mois. Après avoir perdu la finale de l'Euro contre l'Espagne, je ne voulais pas que ce soit ma dernière apparition sur le terrain avant trois mois, mais cela aurait été le meilleur moment pour me faire opérer. J'ai décidé de continuer encore un an et je n'aurais pas dû le faire. »
Jouer avec la peur
Bellingham a admis que le poids psychologique d’une éventuelle rechute l’avait empêché d’atteindre son niveau habituel de classe mondiale, ce qui s’est traduit par une nette baisse de ses statistiques par rapport à sa première saison. Il a ajouté : « La blessure à l’épaule a eu un impact considérable sur le reste de mon corps. Je ne souffrais pas beaucoup, mais le fait de jouer en sachant que si je tombais, la blessure pourrait se réveiller m’empêchait d’être au meilleur de ma forme. L'année dernière m'a fait comprendre que je ne pouvais plus tenir la victoire pour acquise. Aujourd'hui, je suis en meilleure forme physique et je peux retrouver mon niveau. »
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Le chemin de la rédemption
Bellingham est déterminé à retrouver son efficacité de pointe alors que le Real Madrid s'apprête à disputer un quart de finale de Ligue des champions aux enjeux considérables contre le Bayern de Munich. La baisse de forme du joueur de 22 ans est flagrante : il n'a inscrit que quatre buts et délivré trois passes décisives en 19 matches de Liga cette saison, ce qui contraste fortement avec les 16 buts qu'il avait marqués à ce stade de la saison lors de sa première année. La crainte psychologique d'une nouvelle blessure s'estompant enfin, sa récupération physique sera le test ultime alors que les Blancos cherchent à rattraper les quatre points d'avance de Barcelone lors des neuf derniers matchs de la course au titre.