« Je n'ai jamais ressenti une telle douleur ! » - Jude Bellingham a commis une erreur en repoussant son opération de l'épaule, la star du Real Madrid admettant que ses craintes avaient affecté ses performances

Le milieu de terrain anglais a avoué qu'on lui avait conseillé de se faire opérer dès sa dernière saison à Dortmund, mais qu'il avait choisi de reporter l'intervention pour ne pas manquer de grands tournois.

Il a ajouté : « Au début de ma dernière saison à Dortmund, on m’avait déjà dit que je devais me faire opérer de l’épaule après une mauvaise chute. Je savais que quelque chose n’allait pas, mais c’était en août-septembre et la Coupe du monde avait lieu en décembre, alors je n’ai pas subi l’opération. Puis j’ai commencé à me sentir bien. Quand je suis arrivé à Madrid, je n’avais plus mal.

Tout le monde me disait que je devais me faire opérer, mais c'était ma première année au Real Madrid et je ne voulais pas laisser l'équipe dans le pétrin et être absent pendant trois mois. Après avoir perdu la finale de l'Euro contre l'Espagne, je ne voulais pas que ce soit ma dernière apparition sur le terrain avant trois mois, mais cela aurait été le meilleur moment pour me faire opérer. J'ai décidé de continuer encore un an et je n'aurais pas dû le faire. »