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« Je n'ai jamais fait de mal à personne ! » déclare Mario Balotelli, qui assume pleinement sa carrière. L'ancien attaquant de Manchester City, Liverpool et de l'Inter affirme n'avoir « aucun regret », même s'il reconnaît avoir commis des « bêtises » durant ses années de jeunesse
Retour sur une carrière couronnée de succès mais controversée
Évoluant actuellement à Al Ittifaq, aux Émirats arabes unis, Balotelli revient sur une carrière aussi marquée par ses frasques en dehors des terrains que par son talent sur la pelouse. Malgré un passé ponctué de faits divers retentissants, dont l’épisode des feux d’artifice dans sa salle de bains lors de son séjour en Angleterre, l’attaquant de 35 ans affirme avoir la conscience tranquille. Interrogé sur les critiques et sur le personnage de « Super Mario » qui l’a accompagné à l’Inter, à Manchester City et à Milan, il se montre catégorique : ses écarts de jeunesse ont été selon lui exagérés au regard du comportement de certains joueurs contemporains.
Faisant le bilan de sa carrière, l’attaquant a assumé les vives critiques dont il a fait l’objet au fil des ans. « J’ai fait des bêtises, j’étais un jeune homme fougueux, j’ai subi quelques brimades », a-t-il déclaré à SportMediaset. « Je ne le regrette pas car cela m’a fait mûrir. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd’hui et les agissements répugnants de certaines personnes, j’ai la conscience tranquille : je n’ai jamais fait de mal à personne. »
Le lauréat du Golden Boy 2010 conserve une confiance sereine et assure qu’aucun joueur en Italie ne possède une qualité plus pure que la sienne.
- AFP
Un parcours ponctué de trophées et de buts
L’attaquant italien peut se prévaloir d’un palmarès remarquable, avec trois titres de Serie A et une Ligue des champions remportés lors d’un passage très fructueux à l’Inter, où il a inscrit 28 buts en 86 matches.
Il a ensuite décroché un titre de champion de Premier League et une FA Cup avec Manchester City, marquant 30 buts en 80 matches. Malgré une carrière itinérante qui l’a conduit à porter les couleurs de Liverpool, Nice, Marseille et Adana Demirspor, Balotelli a également connu des périodes prolifiques, notamment en inscrivant 33 buts en 77 matches sous le maillot de l’AC Milan.
Installé à Dubaï, il se dit séduit par le projet d’Al-Ittifaq et entend poursuivre sa carrière tant que sa passion pour l’entraînement et le but resteront intactes.
La déception de la Coupe du monde et un secret de la Juventus
Malgré des statistiques individuelles impressionnantes en club, Mario Balotelli a exprimé un profond regret au sujet de l’équipe nationale italienne. Rappelant qu’il reste le dernier buteur azzurro en Coupe du monde, douze ans après son dernier coup d’éclat, l’attaquant a reconnu que ce record ne lui procurait aucune fierté, d’autant que la Nazionale a manqué de manière spectaculaire les trois dernières éditions de l’épreuve.
« Ce n’est pas un motif de fierté, c’est plutôt triste. Trop d’années se sont écoulées », a-t-il constaté. Exilé loin de son pays natal, un retour en Serie A paraît aujourd’hui peu probable après un bref passage à Gênes. Fait marquant : l’attaquant a révélé avoir été tout proche de rejoindre la Juventus. « Ai-je été proche de la Juventus par le passé ? Oui, après Manchester City. Puis je suis allé à Milan, donc aucun regret : c’était un choix. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l’attaquant italien ?
Balotelli va désormais se concentrer sur l’exécution de son contrat avec Al-Ittifaq, impatient de faire équipe avec la nouvelle recrue Douglas Costa. Alors que son aventure européenne semble définitivement terminée après de nombreux transferts à travers le continent, Balotelli reste déterminé à laisser une empreinte durable au Moyen-Orient. Il compte bien continuer à faire grimper son total de buts jusqu’à ce que sa passion pour le football s’éteigne définitivement.
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