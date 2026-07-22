Évoluant actuellement à Al Ittifaq, aux Émirats arabes unis, Balotelli revient sur une carrière aussi marquée par ses frasques en dehors des terrains que par son talent sur la pelouse. Malgré un passé ponctué de faits divers retentissants, dont l’épisode des feux d’artifice dans sa salle de bains lors de son séjour en Angleterre, l’attaquant de 35 ans affirme avoir la conscience tranquille. Interrogé sur les critiques et sur le personnage de « Super Mario » qui l’a accompagné à l’Inter, à Manchester City et à Milan, il se montre catégorique : ses écarts de jeunesse ont été selon lui exagérés au regard du comportement de certains joueurs contemporains.

Faisant le bilan de sa carrière, l’attaquant a assumé les vives critiques dont il a fait l’objet au fil des ans. « J’ai fait des bêtises, j’étais un jeune homme fougueux, j’ai subi quelques brimades », a-t-il déclaré à SportMediaset. « Je ne le regrette pas car cela m’a fait mûrir. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd’hui et les agissements répugnants de certaines personnes, j’ai la conscience tranquille : je n’ai jamais fait de mal à personne. »

Le lauréat du Golden Boy 2010 conserve une confiance sereine et assure qu’aucun joueur en Italie ne possède une qualité plus pure que la sienne.