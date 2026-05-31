Bien qu’il n’ait que 18 ans et porte les espoirs d’une nation et d’un club, Yamal affiche une sérénité déconcertante sous les projecteurs du football international. Avec une pointe d’humour, il explique que la pression d’un Clásico ou d’un grand tournoi ne l’étouffe pas, car il compare son rôle actuel aux angoisses d’un parcours professionnel plus traditionnel.

Il affirme que le terrain est le seul endroit où il se sent parfaitement à l’aise, ce qui l’épargne de la peur de l’échec qui touche nombre de ses pairs. « Je serais nerveux si je devais faire quelque chose que je ne sais pas faire. Si j’avais un boulot classique, par exemple – je n’en ai jamais eu, donc je m’inquiéterais sans doute de tout gâcher. Mais le football, c’est ce que j’ai toujours fait ; c’est ce que je sais faire. Alors j’essaie d’en profiter. Quand je vois mes parents dans les tribunes, je sais qu’ils sont fiers de moi, et ça m’enlève de la pression. C’est un sentiment agréable », a déclaré Yamal à la FIFA.