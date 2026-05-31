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« Je n’ai jamais eu de travail classique » : pourquoi Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, ne ressent pas la pression et se vit plutôt comme un « super-héros »
Pas de trac pour ce produit de La Masia
Bien qu’il n’ait que 18 ans et porte les espoirs d’une nation et d’un club, Yamal affiche une sérénité déconcertante sous les projecteurs du football international. Avec une pointe d’humour, il explique que la pression d’un Clásico ou d’un grand tournoi ne l’étouffe pas, car il compare son rôle actuel aux angoisses d’un parcours professionnel plus traditionnel.
Il affirme que le terrain est le seul endroit où il se sent parfaitement à l’aise, ce qui l’épargne de la peur de l’échec qui touche nombre de ses pairs. « Je serais nerveux si je devais faire quelque chose que je ne sais pas faire. Si j’avais un boulot classique, par exemple – je n’en ai jamais eu, donc je m’inquiéterais sans doute de tout gâcher. Mais le football, c’est ce que j’ai toujours fait ; c’est ce que je sais faire. Alors j’essaie d’en profiter. Quand je vois mes parents dans les tribunes, je sais qu’ils sont fiers de moi, et ça m’enlève de la pression. C’est un sentiment agréable », a déclaré Yamal à la FIFA.
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La sensation des super-héros
Yamal est sur le point de devenir le symbole d’une nouvelle génération au FC Barcelone, et l’adolescent a révélé qu’au sommet de sa forme, il se sent presque invincible. Alors qu’il s’apprête à mener l’attaque de l’Espagne lors de la prochaine Coupe du monde, l’attaquant a décrit le changement physique et mental qui s’opère lorsqu’il est au meilleur de sa forme sur le terrain.
Pour lui, maintenir ce niveau d’excellence dépend étroitement de son équilibre émotionnel et de sa capacité à s’exprimer à travers son talent naturel. « Je dis toujours que c’est comme être un super-héros : tout se met en place. Je suis plus rapide, plus fort, plein d’adrénaline. J’ai l’impression que rien ne peut m’arrêter. J’aimerais beaucoup atteindre ce niveau lors de la Coupe du monde », explique Yamal.
Créativité et joie de jouer
Alors que de nombreux joueurs peinent à s’adapter aux contraintes tactiques du football moderne, Yamal s’épanouit dans la liberté de création. Il a admis que son efficacité sur les ailes, tant en club qu’en sélection nationale, dépendait du plaisir qu’il prenait pendant les 90 minutes, soulignant qu’un manque de plaisir entraînait une baisse de son impact global.
« Mon jeu repose beaucoup sur la créativité, et quand je ne m'amuse pas, ça se ressent. Tout semble un peu plus terne, moins inspiré. Mais quand je suis heureux, comme je l'étais pendant l'EURO, tout semble s'enchaîner et je me sens plus libre », a-t-il expliqué.
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Conserver son sang-froid à Barcelone
Malgré le surnom de « super-héros » qu’il s’est donné pour évoquer son alter ego sur le terrain, Yamal garde les pieds sur terre dans sa vie quotidienne à Barcelone. Il attribue à sa famille et à l’environnement de La Masia le mérite de l’avoir aidé à rester concentré sur son développement plutôt que sur la célébrité qui suit chacun de ses gestes. Pour l’ailier, l’objectif reste strictement de s’améliorer sur le terrain plutôt que de se laisser emporter par le battage médiatique.
Il conclut : « Je sais que je suis encore jeune et que j’ai beaucoup à apprendre. Ma famille m’aide à rester humble et me rappelle chaque jour d’où je viens. Il est important de rester concentré car, dans le football, les choses peuvent changer très vite. Je veux simplement continuer à travailler dur, à prendre du plaisir à jouer et à faire plaisir aux supporters chaque fois que je joue pour le Barça ou l’Espagne. »