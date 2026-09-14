Dembele a clairement indiqué qu’il ne se considère pas comme une superstar naturellement prédestinée, en contraste direct avec les récentes déclarations de son ami proche et coéquipier en sélection Kylian Mbappe. S’exprimant après la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain contre Brest dimanche soir, l’actuel détenteur du Ballon d’Or a insisté sur le fait que son ascension au sommet du football mondial était le fruit du travail plutôt que du destin.

S’adressant à Ligue 1+, Dembele a livré une analyse franche de son parcours, déclarant : « J’ai toujours été au fond de la classe, à travailler dur. Tout au long de ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé incroyablement dur. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai travaillé dur, et l’année dernière j’ai été récompensé avec une année fantastique au Paris Saint-Germain. Et cette année, on verra comment ça se passe, sans pression, en prenant les choses tranquillement. »