AFP
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« Je n’ai jamais été l’élu » : la star du PSG Ousmane Dembélé « réplique » à l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé dans un débat animé sur le Ballon d’Or
Dembélé rejette l’étiquette de « l’Élu »
Dembele a clairement indiqué qu’il ne se considère pas comme une superstar naturellement prédestinée, en contraste direct avec les récentes déclarations de son ami proche et coéquipier en sélection Kylian Mbappe. S’exprimant après la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain contre Brest dimanche soir, l’actuel détenteur du Ballon d’Or a insisté sur le fait que son ascension au sommet du football mondial était le fruit du travail plutôt que du destin.
S’adressant à Ligue 1+, Dembele a livré une analyse franche de son parcours, déclarant : « J’ai toujours été au fond de la classe, à travailler dur. Tout au long de ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé incroyablement dur. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai travaillé dur, et l’année dernière j’ai été récompensé avec une année fantastique au Paris Saint-Germain. Et cette année, on verra comment ça se passe, sans pression, en prenant les choses tranquillement. »
- Getty Images Sport
Mbappé lance le débat
Le contexte des propos de Dembele vient d’une interview révélatrice accordée par Mbappe à France Football, publiée seulement la veille. Au cours de cet entretien, l’attaquant du Real Madrid a établi une nette distinction entre la manière dont lui et Dembele ont été perçus par le monde du football depuis leur adolescence. Les propos de Mbappe laissaient entendre une différence dans les plafonds qu’on leur prêtait et dans les attentes placées en eux par le public français et les médias sportifs au sens large tout au long de leurs ascensions respectives vers le premier plan.
Mbappe a déclaré : « Dembele ? Il a toujours été vu comme un joueur talentueux. Moi, en revanche, j’ai toujours été vu comme l’élu. »
Développer des automatismes dans l’après-Mbappé
Tandis que le débat en dehors du terrain continue de couver, Dembele se concentre sur ses responsabilités sur le terrain au sein d’une attaque du PSG remaniée. L’après-Mbappe a nécessité de nouveaux automatismes, et l’ailier a trouvé une entente particulièrement productive avec l’attaquant espagnol Ferran Torres. La connexion entre les deux a été l’un des points forts du début de saison, malgré les difficultés occasionnelles de l’équipe à trouver son rythme.
Dembele n’a pas tari d’éloges sur Torres en évoquant le fonctionnement de cette nouvelle ligne d’attaque sans son ancien talisman. « J’ai eu la chance de jouer un peu avec lui à Barcelone. C’est un vrai buteur, un vrai numéro neuf qui peut aussi jouer sur l’aile. Et c’est facile de jouer avec lui. Il fait de très bons appels. C’est facile de le trouver, on parle beaucoup, c’est facile avec Ferran », a expliqué Dembele.
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La course au Ballon d'Or 2026
Le timing de cette passe d’armes verbale coïncide avec la publication officielle des nommés au Ballon d’Or masculin et féminin, avec une pléiade d’icônes mondiales. Dembele aborde la course en tant que tenant du titre et cherche à décrocher un deuxième sacre consécutif dans un plateau qui reste incroyablement relevé. Aux côtés des habituels favoris comme Lionel Messi, la liste comprend aussi de jeunes sensations telles que Lamine Yamal et Jude Bellingham, ce qui fait de l’édition 2026 l’une des plus imprévisibles de ces dernières années. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Londres le 26 octobre.
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