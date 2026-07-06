« Je n’ai jamais été aussi optimiste » : Chris Wondolowski soutient le parcours de l’équipe nationale américaine à la Coupe du monde, tandis que la légende des San Jose Quakes revient sur sa propre expérience du tournoi

SAN JOSE, Californie -- Chris Wondolowski ne le cache pas : il est jaloux.

Quand il voit 20 000 à 30 000 supporters se presser sur la place San Pedro, en plein centre-ville de San José, pour assister à des retransmissions collectives, ou lorsqu’il regarde les matchs de l’équipe nationale américaine disputés chez lui, à Santa Clara, une partie de lui aimerait pouvoir être de retour sur le terrain aux côtés des Américains.

Telle est la vie d’un footballeur professionnel : chaque joueur savoure son moment sous les projecteurs avant de passer le relais et d’assister, depuis les tribunes, à celui des autres.

« C’est incroyable », a confié Wondolowski à GOAL lors de la soirée caritative Wine and Dine organisée mardi dernier par les San Jose Earthquakes. « L’effervescence, ce qui a été créé, l’ambiance qui règne. Avoir ses supporters à domicile, puis sa famille et ses amis présents. C’est vraiment spécial. »

Wondolowski a connu de nombreux moments d’exception au cours de sa brillante carrière de 17 ans. Récemment intronisé au National Soccer Hall of Fame 2026 après avoir inscrit 171 buts en MLS sous les couleurs du Houston Dynamo et des Earthquakes, il a également porté à 35 reprises le maillot de l’équipe nationale masculine des États-Unis, trouvant le chemin des filets à 11 reprises. Il faisait partie de la sélection de Jürgen Klinsmann lors de la Coupe du monde 2014, conclue en huitièmes de finale face à la Belgique.

Dans le dernier épisode de GOAL Convo, une rubrique régulière de questions-réponses avec les acteurs majeurs du football américain, Wondolowski revient sur son expérience de la Coupe du monde, l’importance de cette compétition à ses yeux et ses projets actuels.

À noter : cette interview a été légèrement remaniée pour plus de concision et de clarté.



