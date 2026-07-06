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National Soccer Hall of Fame Class of 2026 Induction CeremonyGetty Images Sport

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« Je n’ai jamais été aussi optimiste » : Chris Wondolowski soutient le parcours de l’équipe nationale américaine à la Coupe du monde, tandis que la légende des San Jose Quakes revient sur sa propre expérience du tournoi

FEATURES
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
San Jose Earthquakes
Major League Soccer

Chris Wondolowski croit en les chances de l’équipe des États-Unis d’aller loin en Coupe du monde, alors que la légende des Quakes revient sur son propre parcours dans l’épreuve et sur l’engouement footballistique qui anime la région de la Baie.

SAN JOSE, Californie -- Chris Wondolowski ne le cache pas : il est jaloux.

Quand il voit 20 000 à 30 000 supporters se presser sur la place San Pedro, en plein centre-ville de San José, pour assister à des retransmissions collectives, ou lorsqu’il regarde les matchs de l’équipe nationale américaine disputés chez lui, à Santa Clara, une partie de lui aimerait pouvoir être de retour sur le terrain aux côtés des Américains.

Telle est la vie d’un footballeur professionnel : chaque joueur savoure son moment sous les projecteurs avant de passer le relais et d’assister, depuis les tribunes, à celui des autres.

« C’est incroyable », a confié Wondolowski à GOAL lors de la soirée caritative Wine and Dine organisée mardi dernier par les San Jose Earthquakes. « L’effervescence, ce qui a été créé, l’ambiance qui règne. Avoir ses supporters à domicile, puis sa famille et ses amis présents. C’est vraiment spécial. »

Wondolowski a connu de nombreux moments d’exception au cours de sa brillante carrière de 17 ans. Récemment intronisé au National Soccer Hall of Fame 2026 après avoir inscrit 171 buts en MLS sous les couleurs du Houston Dynamo et des Earthquakes, il a également porté à 35 reprises le maillot de l’équipe nationale masculine des États-Unis, trouvant le chemin des filets à 11 reprises. Il faisait partie de la sélection de Jürgen Klinsmann lors de la Coupe du monde 2014, conclue en huitièmes de finale face à la Belgique.

Dans le dernier épisode de GOAL Convo, une rubrique régulière de questions-réponses avec les acteurs majeurs du football américain, Wondolowski revient sur son expérience de la Coupe du monde, l’importance de cette compétition à ses yeux et ses projets actuels.

À noter : cette interview a été légèrement remaniée pour plus de concision et de clarté.


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    À PROPOS DE L’ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE DES ÉTATS-UNIS

    GOAL : Quel bilan tirez-vous actuellement de l’équipe nationale masculine des États-Unis, en vous basant sur ce que vous avez observé de ce groupe ?

    WONDOLOWSKI : « En phase finale, tout peut arriver. Il faut toujours un peu de chance et que les astres s’alignent.

    Cela dit, je n’ai jamais été aussi optimiste à l’égard de l’équipe nationale masculine, peut-être même de toute ma vie. Surtout vu la façon dont ils ont joué lors des deux premiers matchs. Même [inaudible], c’est dur de perdre, mais rien que par leur façon de se présenter sur le terrain, ils sont divertissants. C’est un plaisir de les regarder jouer.

    J’espère qu’ils iront loin. Je suis très enthousiaste…

    GOAL : À quoi cela tient-il selon vous ? Est-ce aux joueurs, à l’encadrement ou à une combinaison des deux ? Ils jouent de manière assez proactive, comme vous l’avez dit.

    WONDOLOWSKI : Je pense que c’est en quelque sorte la conjonction parfaite de tous les éléments en ce moment.

    Le staff technique accomplit un travail remarquable pour préparer le groupe, qui arrive affûté et concentré. Ce n'est pas un match amical, ce n'est pas la Gold Cup : c'est la Coupe du monde, et cela se voit dans leur engagement.

    Ils sont extrêmement concentrés sur chaque action, chaque tacle, chaque passe, chaque tir. C’est un régal à voir.

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  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    BILAN DE SON EXPÉRIENCE À LA COUPE DU MONDE

    GOAL : Que retenez-vous de votre propre expérience de la Coupe du monde ?

    WONDOLOWSKI : « C’était une expérience incroyable que de représenter son pays. Surtout au Brésil, où régnait une effervescence incroyable, une énergie palpable dans tout le pays.

    Mais la compétition a aussi été l’une des périodes les plus difficiles. J’aurais aimé marquer contre la Belgique ; l’occasion était en or et elle était à portée de main.

    Néanmoins, l’ensemble du parcours reste une aventure incroyable que j’ai adorée.


    GOAL : Sur le plan positif, que retenez-vous de cette aventure ? Pour les 26 joueurs de la sélection, c’est évidemment un rêve. Quels aspects bénéfiques en avez-vous tirés ?

    WONDOLOWSKI : « C’est le rêve. C’est le summum pour un joueur : représenter son pays en Coupe du monde.

    Entendre l’hymne national avant le coup d’envoi, puis fouler la pelouse… J’ai eu la chance d’affronter Cristiano Ronaldo lors du match contre le Portugal et de jouer également contre la Belgique.

    Encore une fois, c’est un tel moment d’euphorie, et c’est quelque chose qui restera à jamais gravé dans votre mémoire.


  • Soccer Fans Gather To Watch USA v Bosnia And HerzegovinaGetty Images News

    CE QU'IL FAIT PENDANT LA COUPE DU MONDE

    GOAL : La Coupe du monde est en plein essor. Comment vous êtes-vous tenu informé de l’actualité et du déroulement de la compétition ?

    WONDOLOWSKI : Je la suis de très près, c’est certain. En tant que membre du Comité d’accueil de la Bay Area et de son conseil consultatif, je reste pleinement impliqué : je participe à de nombreuses activités et je contribue à la promotion de la compétition.

    Mais il s’agit aussi de mettre en avant ce que la région de la Baie a à offrir, surtout sur la scène internationale. C’est assez exceptionnel. Comme vous pouvez le constater, le football a le pouvoir de rassembler tant de monde, et c’est quelque chose d’exceptionnel.

    GOAL : Comment la Coupe du monde se compare-t-elle aux précédents tournois de football organisés dans la région de la Baie ?

    WONDOLOWSKI : La Gold Cup l’été dernier a été une belle étape, mais la Coupe du monde est tout autre chose.

    L’ambiance est incroyable : San Pedro Square accueille plus de 20 000 personnes pour les affiches majeures, et je parie qu’ils seront au moins 25 000 ce soir, voire davantage.

    C’est vraiment génial de voir ce que la région de la Baie a à offrir, et les supporters aussi. On remarque également à quel point les supporters s’y connaissent. Je trouve ça sympa que certains supporters occasionnels commencent à se dire : « Oh, mais c’est quoi ce match ? »

    Beaucoup de rencontres ont été incroyables, très passionnantes, et les stars ont répondu présentes, faisant la différence dans cette Coupe du monde. C’est, à mes yeux, la recette idéale jusqu’ici.

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  • ET MAINTENANT ?

    L'équipe nationale masculine des États-Unis affronte la Belgique lundi soir, pour un match très attendu des huitièmes de finale. Les Quakes reprendront leur saison le 22 juillet.

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