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« Je n'ai aucune idée de ce dont ils parlent » : Jude Bellingham et Morgan Rogers défendent le choix controversé de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde contre toute critique
Les cadres de l’équipe d’Angleterre affichent leur soutien à Henderson.
À l’approche du premier match de la Coupe du monde contre la Croatie, à Dallas, le rôle de Henderson au sein de la sélection anglaise suscite de nombreuses interrogations. Si certains observateurs doutent encore de la place du milieu de terrain vétéran dans les plans de Tuchel, deux des stars des Three Lions ont tenu à mettre les points sur les i : le milieu du Real Madrid Jude Bellingham et l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins ont rappelé, avec fermeté, l’influence capitale de Henderson au sein du groupe.
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Bellingham balaie les critiques extérieures
Lors d’une intervention sur la chaîne YouTube de la sélection anglaise, Jude Bellingham a fermement défendu Jordan Henderson, minimisant les critiques qui visent le milieu de terrain.
« Il est extrêmement drôle, c’est le joueur le plus humoristique de ce stage, il fait rire tout le monde et il rassemble tout le groupe », a expliqué Bellingham. « Quand on a 22 ou 23 ans, on peut hésiter à aborder un problème, mais il s’en occupe pour vous. S’il y a un conflit entre deux personnes, il les réconcilie.
Même le staff fait appel à lui pour résoudre les problèmes, car il n’a aucun ego quand il s’agit de servir le groupe. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, il se chargeait pourtant des exercices de finition. Il n’a pas à le faire, il n’a pas à être aussi humble, mais chaque jour il est implacable à l’entraînement et pousse tout le monde à se dépasser.
« Je ne comprends pas comment on peut ne pas admirer ça. Ces gens n’ont aucune idée de ce dont ils parlent. Vous [le présentateur], vous savez depuis une semaine que vous êtes ici à quel point il est important. C’est quelqu’un de discret face à la presse, ce qui leur a donné l’occasion de créer un récit sur les raisons de sa présence ici. Mais pour nous qui sommes à l’intérieur, c’est le premier nom sur la feuille de match. »
« Le meilleur joueur de football »
Rogers a fait écho à ces propos en décrivant Henderson comme l’une des figures les plus respectées du groupe. Il n’a pas hésité à le qualifier de « meilleure personnalité » qu’il ait jamais rencontrée dans le monde du football.
« Le meilleur gars que j’aie jamais rencontré dans le football », a affirmé Rogers. « Si les gens devaient établir à l’aveugle un classement des personnes qu’ils aimeraient voir au camp, il figurerait dans le top 5 de tout le monde. »
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Henderson s’apprête à endosser un rôle clé, tant sur le terrain qu’en dehors.
L’Angleterre se concentre désormais sur son premier match contre la Croatie, où l’influence de Jordan Henderson sera à nouveau sous les projecteurs. Ensuite, les Three Lions affronteront le Ghana le 23 juin, avant de clore leur parcours dans le groupe L face au Panama plus tard dans le mois.