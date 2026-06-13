Lors d’une intervention sur la chaîne YouTube de la sélection anglaise, Jude Bellingham a fermement défendu Jordan Henderson, minimisant les critiques qui visent le milieu de terrain.

« Il est extrêmement drôle, c’est le joueur le plus humoristique de ce stage, il fait rire tout le monde et il rassemble tout le groupe », a expliqué Bellingham. « Quand on a 22 ou 23 ans, on peut hésiter à aborder un problème, mais il s’en occupe pour vous. S’il y a un conflit entre deux personnes, il les réconcilie.

Même le staff fait appel à lui pour résoudre les problèmes, car il n’a aucun ego quand il s’agit de servir le groupe. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, il se chargeait pourtant des exercices de finition. Il n’a pas à le faire, il n’a pas à être aussi humble, mais chaque jour il est implacable à l’entraînement et pousse tout le monde à se dépasser.

« Je ne comprends pas comment on peut ne pas admirer ça. Ces gens n’ont aucune idée de ce dont ils parlent. Vous [le présentateur], vous savez depuis une semaine que vous êtes ici à quel point il est important. C’est quelqu’un de discret face à la presse, ce qui leur a donné l’occasion de créer un récit sur les raisons de sa présence ici. Mais pour nous qui sommes à l’intérieur, c’est le premier nom sur la feuille de match. »