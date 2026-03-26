« Je mérite de jouer davantage ! » - La star du FC Barcelone avoue, dans une déclaration surprenante, qu'il n'est « pas entièrement satisfait » au sein du club

Interrogé par Sverige Television, selon le Diario Sport, l'ailier n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a posé des questions sur sa situation actuelle au sein du club. Bardghji a admis qu'il n'était pas satisfait de sa situation et estime que ses performances à l'entraînement et lors de ses brèves apparitions sur le terrain justifient un rôle plus important dans le dispositif tactique de Flick.

« La vérité, c’est que jusqu’à présent, j’ai eu peu de temps de jeu. Je suis patient, mais honnêtement, je pense que je mérite de jouer davantage », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas satisfait à 100 %, mais c’est le football. Je respecte ceux qui font partie de l’équipe depuis longtemps, ce sont mes coéquipiers. Je sais de quoi je suis capable, j’ai beaucoup confiance en moi. »