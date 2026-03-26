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« Je mérite de jouer davantage ! » - La star du FC Barcelone avoue, dans une déclaration surprenante, qu'il n'est « pas entièrement satisfait » au sein du club
La frustration atteint son paroxysme chez la jeune star suédoise
Le joueur de 20 ans n'a disputé que 22 matches toutes compétitions confondues cette saison, la grande majorité d'entre eux en tant que remplaçant en deuxième mi-temps. Bien que Bardghji ait laissé entrevoir son immense potentiel à chaque fois qu'il est entré sur le terrain, il semble que sa patience face à ce rôle de figurant ait finalement atteint ses limites pendant la trêve internationale actuelle.
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Bardghji rompt le silence sur son rôle de remplaçant au Barça
Interrogé par Sverige Television, selon le Diario Sport, l'ailier n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a posé des questions sur sa situation actuelle au sein du club. Bardghji a admis qu'il n'était pas satisfait de sa situation et estime que ses performances à l'entraînement et lors de ses brèves apparitions sur le terrain justifient un rôle plus important dans le dispositif tactique de Flick.
« La vérité, c’est que jusqu’à présent, j’ai eu peu de temps de jeu. Je suis patient, mais honnêtement, je pense que je mérite de jouer davantage », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas satisfait à 100 %, mais c’est le football. Je respecte ceux qui font partie de l’équipe depuis longtemps, ce sont mes coéquipiers. Je sais de quoi je suis capable, j’ai beaucoup confiance en moi. »
Les rumeurs de transfert s'intensifient à l'approche de l'été
Les propos du jeune joueur ont immédiatement ravivé les spéculations quant à son avenir à long terme au sein des Blaugrana. Lors du mercato de janvier, plusieurs clubs européens suivaient sa situation de près, le FC Porto, géant portugais, étant notamment cité comme très intéressé par son recrutement en cours de saison.
À l'époque, Hansi Flick aurait été catégorique quant au maintien de l'effectif et aurait bloqué tout départ potentiel du Suédois. Cependant, à l'approche du mercato estival, la donne semble avoir changé. Si Bardghji continue de se sentir sous-estimé, le club pourrait être contraint d'étudier des offres afin d'éviter une période prolongée de tensions au sein de l'équipe.
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Les projets de recrutement du FC Barcelone pourraient entraîner des départs
Le parcours de Bardghji vers un temps de jeu régulier pourrait s'avérer encore plus difficile si le Barça recrute un autre ailier cet été, ou s'il rachète définitivement Marcus Rashford à Manchester United.
Reste à voir si Flick choisira de faire davantage appel au Suédois lors des dernières semaines de la saison ou s'il acceptera un prêt ou un transfert, mais Bardghji a clairement fait savoir qu'il ne se contenterait plus d'un rôle secondaire au Spotify Camp Nou.