« Je mérite de jouer davantage ! » La nouvelle recrue du FC Barcelone s'en prend à Hansi Flick

« Je suis patient, mais honnêtement, je trouve que je mérite de jouer davantage », a-t-il déclaré : « Je ne suis pas satisfait à 100 %, mais c'est le football. Je respecte ceux qui font partie de l'équipe depuis longtemps, ce sont mes coéquipiers. Je sais de quoi je suis capable et j'ai une grande confiance en moi. »

Bardghji, âgé de 20 ans, est arrivé à Barcelone cet été en provenance du FC Copenhague pour un montant estimé à 2,5 millions d’euros, mais il aurait également reçu des avances insistantes du VfB Stuttgart. Or, pour sa première saison sous les ordres de Flick, il se contente souvent de rester sur le banc ou d’entrer en fin de match en tant que joker.

En Liga, il n’a été titularisé que quatre fois jusqu’à présent, mais il a su convaincre au-delà de toute attente lors d’au moins l’une de ces occasions. Lors de la victoire 5-3 des Catalans face au Real Betis en décembre, il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Mis à part une passe décisive contre l’Olympiakos en Ligue des champions, ce sont ses seuls points au classement des buteurs à ce jour.