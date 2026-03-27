Dans une interview accordée à Sverige Television en marge du match de barrage pour la Coupe du monde opposant l'équipe nationale suédoise à l'Ukraine (3-1), Bardghji a clairement exprimé son mécontentement quant à sa situation au sein du club catalan sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick, allant même jusqu'à réclamer activement plus de temps de jeu.
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« Je mérite de jouer davantage ! » La nouvelle recrue du FC Barcelone s'en prend à Hansi Flick
« Je suis patient, mais honnêtement, je trouve que je mérite de jouer davantage », a-t-il déclaré : « Je ne suis pas satisfait à 100 %, mais c'est le football. Je respecte ceux qui font partie de l'équipe depuis longtemps, ce sont mes coéquipiers. Je sais de quoi je suis capable et j'ai une grande confiance en moi. »
Bardghji, âgé de 20 ans, est arrivé à Barcelone cet été en provenance du FC Copenhague pour un montant estimé à 2,5 millions d’euros, mais il aurait également reçu des avances insistantes du VfB Stuttgart. Or, pour sa première saison sous les ordres de Flick, il se contente souvent de rester sur le banc ou d’entrer en fin de match en tant que joker.
En Liga, il n’a été titularisé que quatre fois jusqu’à présent, mais il a su convaincre au-delà de toute attente lors d’au moins l’une de ces occasions. Lors de la victoire 5-3 des Catalans face au Real Betis en décembre, il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Mis à part une passe décisive contre l’Olympiakos en Ligue des champions, ce sont ses seuls points au classement des buteurs à ce jour.
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Flick aurait empêché le départ de Bardghji
Dès l'hiver dernier, des rumeurs circulaient sur un éventuel prêt de l'ailier droit, mais à l'époque, c'est justement Flick qui aurait insisté pour qu'il reste, afin de préserver la cohésion de l'équipe catalane.
Au début de l'année, Flick s'était montré très élogieux à l'égard de Bardghji. « Je suis très satisfait de lui. Il est excellent chaque fois que je lui accorde ma confiance », avait-il déclaré à l’époque. La satisfaction de Flick ne s’est toutefois pas vraiment reflétée dans le temps de jeu accordé. En 22 matchs, Bardghji n’a passé que 615 minutes sur le terrain. Le gros problème du jeune Suédois ne s’appelle toutefois pas Flick, mais plutôt Lamine Yamal.
Car Bardghji évolue justement au poste habituel de celui qui est peut-être actuellement le plus grand talent du football mondial. Malgré quelques problèmes de blessures en première moitié de saison, Yamal est une nouvelle fois le pilier de l’attaque du Barça. En 40 matches officiels, ce jeune footballeur d’exception de 18 ans totalise actuellement 21 buts et 16 passes décisives.
Il s'est montré particulièrement imparable en Ligue des champions lors des derniers matchs (3 buts, 2 passes décisives lors des 3 derniers matchs), tandis que Bardghji n'a plus du tout eu sa chance dans la compétition reine et est resté trois fois de suite sur le banc pendant 90 minutes.
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Bardghji a livré une performance catastrophique avec la Suède lors des qualifications pour la Coupe du monde, mais il peut encore espérer
Un sort qui l'a désormais rattrapé au sein de l'équipe nationale suédoise. Lors de la victoire 3-1 en demi-finale des barrages contre l'Ukraine, Anthony Elanga a été préféré sur le côté droit. Cela changera-t-il lors du match décisif de mardi prochain contre la Pologne et son coéquipier Robert Lewandowski ? On peut en douter.
Bardghji a fait ses premiers pas en équipe A lors des qualifications pour la Coupe du monde, qui se sont soldées par un échec cuisant pour la Suède. Dans le groupe B, aux côtés de la Suisse et du Kosovo, les Tre Kronor se sont ridiculisés et n’ont récolté que deux points. Ce n’est que grâce à leur victoire dans le groupe et à leur promotion en Ligue C de la Ligue des Nations en 2024 que la Suède peut encore espérer décrocher son billet pour la Coupe du monde via les barrages.
Roony Bardghji : performances et statistiques
Club Matchs Buts Passes décisives FC Copenhague 84 15 1 FC Barcelone 22 2 4