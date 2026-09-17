L’ancien gardien de la Juventus et de l’Italie, Gianluigi Buffon, s’est confié sur ses difficultés personnelles, ses erreurs de carrière et ses épisodes de dépression dans un entretien exclusif avec le rédacteur en chef du Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Lors du podcast Tutto in piazza, le vainqueur de la Coupe du monde 2006 a révélé la dimension humaine qui se cachait derrière un succès ayant marqué son époque.

Malgré de nombreux trophées remportés et une domination sur le football européen pendant des décennies, Buffon a admis avoir traversé des moments de profond malaise au cours de sa carrière de joueur.

Il a insisté sur le fait qu’affronter l’adversité et assumer ses responsabilités avaient été essentiels à son développement personnel.