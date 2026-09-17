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« Je me suis toujours pardonné ! » : Gianluigi Buffon se confie sur les moments sombres derrière sa carrière iconique
Buffon révèle les difficultés personnelles derrière sa carrière emblématique
L’ancien gardien de la Juventus et de l’Italie, Gianluigi Buffon, s’est confié sur ses difficultés personnelles, ses erreurs de carrière et ses épisodes de dépression dans un entretien exclusif avec le rédacteur en chef du Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Lors du podcast Tutto in piazza, le vainqueur de la Coupe du monde 2006 a révélé la dimension humaine qui se cachait derrière un succès ayant marqué son époque.
Malgré de nombreux trophées remportés et une domination sur le football européen pendant des décennies, Buffon a admis avoir traversé des moments de profond malaise au cours de sa carrière de joueur.
Il a insisté sur le fait qu’affronter l’adversité et assumer ses responsabilités avaient été essentiels à son développement personnel.
- LaPresse
Le gardien légendaire évoque le pardon envers soi-même et les erreurs
En revenant sur son parcours, Buffon a évoqué le poids psychologique qu’implique le fait d’évoluer au plus haut niveau pendant plus de deux décennies. Le joueur de 48 ans a expliqué que commettre des erreurs était une part inévitable de la vie et que celles-ci avaient finalement façonné son caractère.
Il a insisté sur l’importance d’assumer ses responsabilités plutôt que de fuir ses erreurs.
« Chacun de nous traverse des moments où il ressent une certaine gêne à faire ce qu’il a toujours fait naturellement, a déclaré Buffon. Mais les erreurs nous aident à grandir si l’on en paie le prix et si l’on les assume. J’en ai commis beaucoup, mais je me suis toujours pardonné. »
Gérer la pression et choisir son bonheur personnel
Bouffon a révélé comment l’anxiété, la pression et les attentes l’ont affecté tout au long de sa carrière à la Juventus et en équipe nationale. Plutôt que de se conformer strictement à ce que le football attendait de lui, il a finalement choisi des voies qui privilégiaient son bonheur personnel.
Ses réflexions sincères ont offert un rare éclairage sur le poids mental subi par les athlètes de très haut niveau.
L’ancien capitaine de l’Italie a souligné que le fait d’assumer ses décisions l’avait aidé à trouver la paix en dehors des terrains.
- AFP
Buffon se concentre sur ses futurs choix après sa retraite
Après avoir pris ses distances avec le football professionnel, Buffon reste concentré sur la recherche de rôles épanouissants loin des projecteurs. Sa volonté de parler ouvertement de la dépression et de la vulnérabilité continue d’inspirer les jeunes générations de joueurs.
L’icône italienne laisse derrière elle un héritage sportif durable, marqué par sa résilience sur le terrain comme en dehors.
Buffon continue de partager sa vaste expérience à travers ses interventions dans les médias et des fonctions de direction dans le football.
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