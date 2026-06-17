Des divergences irréconciliables sur la philosophie de jeu des Saxons ont finalement provoqué la rupture entre les deux hommes. L’été dernier, Klopp avait pourtant défendu en interne le recrutement de Werner, mais il s’est heurté à une résistance inattendue de l’ancien coach de Brême.
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« Je me suis senti personnellement attaqué » : de nouveaux détails sur le conflit entre Jürgen Klopp et Ole Werner au RB Leipzig sont révélés
On est alors entré au cœur de l’ADN de Red Bull. D’un côté, Klopp défend un style de jeu fondé sur un pressing agressif, une intensité maximale et une défense à quatre. De l’autre, Werner plaide pour une option plus prudente, avec une défense à trois. Pour le patron, c’est un véritable affront : selon l’article, Klopp s’est senti « personnellement attaqué » par ce refus.
Les conséquences de ce conflit de pouvoir ne se sont pas fait attendre : depuis novembre, la collaboration entre le technicien de 59 ans et Werner est quasiment au point mort, toute coopération productive étant devenue impossible au quotidien du club de Leipzig.
Convaincu de la nécessité d’imposer son autorité, Klopp a rapidement plaidé en interne pour une résolution sans délai du conflit. Selon le rapport, il aurait même sollicité le départ immédiat de Werner à deux reprises : une première fois lors de la trêve hivernale, puis en mars.
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Selon toute vraisemblance, Demichelis prendra la relève de Werner.
L’entraîneur a pu terminer la saison sur le banc de Leipzig grâce à un veto interne. Le directeur sportif Marcel Schäfer et le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, avaient alors bloqué toute décision en cours d’exercice. Les dirigeants avaient choisi de repousser la question de l’entraîneur à l’issue de la saison.
Depuis, le délai est expiré et, selon plusieurs informations, la décision se serait tournée contre Werner. Tout indique désormais un départ.
Jürgen Klopp joue un rôle clé dans la recherche de son successeur, et le grand favori pour prendre sa place n’est pas un inconnu en Bundesliga : Martin Demichelis.
Le RB Leipzig devrait s'acquitter d'une indemnité de transfert pour s'offrir Martín Demichelis.
Les relations entre l’ancien joueur du Bayern et l’entourage de Red Bull sont déjà au beau fixe. Jürgen Klopp a lié connaissance avec l’entraîneur argentin au Mallorca Country Club de Santa Ponca.
C’est sur les terrains de padel de ce club que les deux hommes renforcent régulièrement leur complicité. Marc Klopp, le fils de l’entraîneur allemand, y est lui aussi un habitué. Selon le journal Bild, Jürgen Klopp s’est déjà informé il y a plusieurs semaines sur les projets d’avenir de Demichelis.
La solution idéale pour le RB ne sera toutefois pas donnée. Demichelis a certes récemment prolongé son contrat avec son employeur actuel, le RCD Majorque, jusqu’en 2028, mais ce bail comprendrait une clause libératoire.
Si l’entraîneur argentin donne son feu vert au RB Leipzig, un chèque d’un million d’euros serait alors adressé à l’île des Baléares.