« Je me suis senti personnellement attaqué » : de nouveaux détails sur le conflit entre Jürgen Klopp et Ole Werner au RB Leipzig sont révélés

On est alors entré au cœur de l’ADN de Red Bull. D’un côté, Klopp défend un style de jeu fondé sur un pressing agressif, une intensité maximale et une défense à quatre. De l’autre, Werner plaide pour une option plus prudente, avec une défense à trois. Pour le patron, c’est un véritable affront : selon l’article, Klopp s’est senti « personnellement attaqué » par ce refus.

Les conséquences de ce conflit de pouvoir ne se sont pas fait attendre : depuis novembre, la collaboration entre le technicien de 59 ans et Werner est quasiment au point mort, toute coopération productive étant devenue impossible au quotidien du club de Leipzig.

Convaincu de la nécessité d’imposer son autorité, Klopp a rapidement plaidé en interne pour une résolution sans délai du conflit. Selon le rapport, il aurait même sollicité le départ immédiat de Werner à deux reprises : une première fois lors de la trêve hivernale, puis en mars.