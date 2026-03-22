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Hans Joachim Watzke 2026Getty Images
Tim Ursinus

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« Je me suis rarement autant réjoui de la victoire du Bayern Munich » : Hans-Joachim Watzke, le patron du BVB, se réjouit du succès du FCB

Ces derniers jours, le FC Bayern Munich suscite même l'enthousiasme du patron du BVB, Hans-Joachim Watzke.

Le président du Borussia Dortmund a fait l'éloge du club le plus titré d'Allemagne après la victoire 3-2 remportée de justesse contre le HSV samedi.

  • Ce sont notamment les deux performances convaincantes face à l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, qui avait éliminé le BVB en barrages, qui ont séduit Watzke. « Je me suis rarement autant réjoui de la victoire du Bayern Munich, car elle a été si nette et si claire. C'était formidable », a-t-il déclaré sur Sky.

    Pour Watzke, le FCB est « actuellement la meilleure équipe d’Europe ». Cette saison, l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany pourrait également remporter le triplé tant convoité pour la troisième fois de l’histoire du club. Alors que le titre de champion est pratiquement assuré, le Real Madrid attend en quarts de finale de la Ligue des champions et le Bayer Leverkusen en demi-finales de la Coupe d’Allemagne.

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    Watzke : « C'est le Bayern qui décide si tu peux devenir champion d'Allemagne »

    La saison du BVB présente toutefois « une ombre au tableau », a souligné Watzke : « Inutile de tourner autour du pot. Tous ceux qui viennent du monde du football savent que nous avons connu une mauvaise journée. Elle nous a été fatale à Bergame, surtout d’un point de vue dramatique. En Bundesliga, tout va très bien. Je crois que nous n’avons plus accumulé autant de points depuis 2016. Le seul problème, c’est que c’est toujours le Bayern qui décide si tu peux devenir champion d’Allemagne ou non. »

    Avec 61 points en 27 journées, le Borussia a déjà dépassé son total de la saison dernière (57) et pourrait même battre le record de 82 points établi lors du championnat 2012 sous Jürgen Klopp. Cette saison, la deuxième place semble assurée. L'avance sur les poursuivants est de onze points, même si le VfB Stuttgart peut encore réduire l'écart face au FC Augsbourg dimanche.

  • Les transferts record du BVB

    JoueursPosteRecruté parAnnéeTransfert
    Ousmane DembéléAttaqueStade Rennais201635,5 millions d'euros
    Sébastien HallerAttaqueAjax Amsterdam202231 millions d'euros
    Mats HummelsDéfenseFC Bayern201930,5 millions d'euros
    Jobe BellinghamMilieu de terrainAFC Sunderland202530,5 millions d'euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainBirmingham City202030,15 millions d'euros
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