« Je me suis rarement autant réjoui de la victoire du Bayern Munich » : Hans-Joachim Watzke, le patron du BVB, se réjouit du succès du FCB

Ce sont notamment les deux performances convaincantes face à l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, qui avait éliminé le BVB en barrages, qui ont séduit Watzke. « Je me suis rarement autant réjoui de la victoire du Bayern Munich, car elle a été si nette et si claire. C'était formidable », a-t-il déclaré sur Sky.

Pour Watzke, le FCB est « actuellement la meilleure équipe d’Europe ». Cette saison, l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany pourrait également remporter le triplé tant convoité pour la troisième fois de l’histoire du club. Alors que le titre de champion est pratiquement assuré, le Real Madrid attend en quarts de finale de la Ligue des champions et le Bayer Leverkusen en demi-finales de la Coupe d’Allemagne.