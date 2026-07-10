Mbappé a reconnu que cette séquence inhabituelle avait perturbé sa concentration, sans pour autant imputer son échec aux arbitres. Après la rencontre, il a décrit la scène qui a précédé son penalty.

« Je n’ai pas bien tiré », a admis Mbappé, cité par RMC Sport. « Ensuite, ça se complique parce qu’il y a une confusion. L’arbitre me dit qu’il y a penalty. Je lui demande si la vérification par la VAR est terminée, et il me répond que oui.

À ce moment-là, Ousmane Dembélé me passe le ballon, puis l’arbitre revient vers moi en me disant qu’il n’y a finalement pas penalty. Je suis déjà concentré, alors je ne sais plus quoi faire : je prends le ballon, je le repose, pensant qu’il y a toujours penalty, et l’arbitre me répond : “Non, attends, il y a une action qui s’est produite deux minutes plus tôt et qui doit être vérifiée.” »

Malgré cette interruption, Mbappé a assumé la responsabilité de son tir manqué. Il a ajouté : « Mais c’est comme ça, je me suis laissé déconcentrer. J’ai certes envisagé de nombreux scénarios pour me concentrer sur un penalty, mais pas celui-là. Il faudra désormais y penser, car l’arbitre peut vous confirmer un penalty, puis vous annoncer deux minutes plus tard qu’il n’en est rien. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. C’est le nouveau football, avec la VAR, et il faut s’adapter. »