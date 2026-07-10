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« Je me suis laissé déconcentrer » : Kylian Mbappé impute son penalty manqué contre le Maroc à un instant de confusion et écarte toute inquiétude concernant une blessure, alors que la France peaufine sa préparation en vue de la demi-finale de la Coupe du monde
Mbappé revient sur un retard coûteux lié au VAR
La France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde après avoir battu le Maroc 2-0, mais le penalty manqué par Mbappé a été l'un des principaux sujets de discussion du match. L'attaquant a révélé qu'une consultation du VAR ayant duré plus de trois minutes avait perturbé sa préparation. Après lui avoir initialement annoncé que le penalty avait été accordé, l'arbitre l'a informé que la décision était toujours en cours d'examen, ce qui l'a contraint à se repositionner à plusieurs reprises avant de finalement tirer le penalty.
- Getty Images Sport
Mbappé clarifie la confusion
Mbappé a reconnu que cette séquence inhabituelle avait perturbé sa concentration, sans pour autant imputer son échec aux arbitres. Après la rencontre, il a décrit la scène qui a précédé son penalty.
« Je n’ai pas bien tiré », a admis Mbappé, cité par RMC Sport. « Ensuite, ça se complique parce qu’il y a une confusion. L’arbitre me dit qu’il y a penalty. Je lui demande si la vérification par la VAR est terminée, et il me répond que oui.
À ce moment-là, Ousmane Dembélé me passe le ballon, puis l’arbitre revient vers moi en me disant qu’il n’y a finalement pas penalty. Je suis déjà concentré, alors je ne sais plus quoi faire : je prends le ballon, je le repose, pensant qu’il y a toujours penalty, et l’arbitre me répond : “Non, attends, il y a une action qui s’est produite deux minutes plus tôt et qui doit être vérifiée.” »
Malgré cette interruption, Mbappé a assumé la responsabilité de son tir manqué. Il a ajouté : « Mais c’est comme ça, je me suis laissé déconcentrer. J’ai certes envisagé de nombreux scénarios pour me concentrer sur un penalty, mais pas celui-là. Il faudra désormais y penser, car l’arbitre peut vous confirmer un penalty, puis vous annoncer deux minutes plus tard qu’il n’en est rien. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. C’est le nouveau football, avec la VAR, et il faut s’adapter. »
Le capitaine de l’équipe de France minimise ses problèmes physiques
Mbappé a dissipé les inquiétudes en quittant le terrain à la 77^e minute après avoir reçu des soins. Le capitaine des Bleus a ensuite fêté la victoire avec ses coéquipiers, signe que la blessure n’était pas sérieuse.
« Je vais bien. J'ai pris un coup à la cheville, mais tout va bien. JP [Mateta] était plus en forme que moi pour disputer les 15 dernières minutes », a-t-il expliqué, selon ESPN.
- AFP
La France se prépare pour les demi-finales
La France se tourne désormais vers les demi-finales de la Coupe du monde, où elle défiera soit l'Espagne, soit la Belgique, à Arlington, au Texas. Kylian Mbappé ayant assuré que sa petite entorse à la cheville ne l'inquiétait pas, les Bleus espèrent que leur capitaine sera opérationnel pour mener l'attaque et les rapprocher d'une nouvelle finale mondiale.
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