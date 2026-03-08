Avant le coup d'envoi, l'entraîneur du Feyenoord, Robin van Persie, avait laissé entendre que Sterling ne serait probablement prêt à jouer qu'une mi-temps environ. Cependant, l'international anglais, qui compte 82 sélections, a été autorisé à rester sur le terrain après la pause, avant d'être finalement remplacé à la 63e minute du match. Cette gestion prudente de sa charge de travail suggère que le staff technique hésite à trop solliciter l'ancien ailier de City, trop tôt après son arrivée en transfert libre en février.

Le match lui-même a été chaotique, laissant aux visiteurs un sentiment d'inachevé. « Nous aurions aimé gagner », a poursuivi Sterling. « Nous avons des sentiments mitigés sur notre performance. Elle a été très irrégulière, mais aussi très bonne par moments. Je veux retrouver mon ancien niveau. C'était une belle attaque de notre part. Nous devons continuer à travailler dessus et d'autres suivront. »