AFP
Traduit par
« Je me sentais suffisamment bien pour continuer » - Raheem Sterling est déterminé à « retrouver son ancien niveau » malgré une première titularisation avec Feyenoord qui n'aura duré que 63 minutes
Des débuts mitigés pour Sterling
« Je me sentais suffisamment bien pour continuer, mais c'est le choix de l'entraîneur », a admis Sterling après le coup de sifflet final, selon ESPN. L'attaquant a joué un rôle clé dans la préparation du but égalisateur qui a porté le score à 3-3, mais il n'a pas pu cacher une certaine frustration de ne pas avoir pu disputer l'intégralité des 90 minutes. Il a ajouté : « Tous les joueurs veulent rester sur le terrain. On veut rester sur le terrain. On comprend que ce n'est pas encore possible. C'est un nouveau pas dans la bonne direction. »
- AFP
Van Persie gère la charge de travail de Sterling
Avant le coup d'envoi, l'entraîneur du Feyenoord, Robin van Persie, avait laissé entendre que Sterling ne serait probablement prêt à jouer qu'une mi-temps environ. Cependant, l'international anglais, qui compte 82 sélections, a été autorisé à rester sur le terrain après la pause, avant d'être finalement remplacé à la 63e minute du match. Cette gestion prudente de sa charge de travail suggère que le staff technique hésite à trop solliciter l'ancien ailier de City, trop tôt après son arrivée en transfert libre en février.
Le match lui-même a été chaotique, laissant aux visiteurs un sentiment d'inachevé. « Nous aurions aimé gagner », a poursuivi Sterling. « Nous avons des sentiments mitigés sur notre performance. Elle a été très irrégulière, mais aussi très bonne par moments. Je veux retrouver mon ancien niveau. C'était une belle attaque de notre part. Nous devons continuer à travailler dessus et d'autres suivront. »
Ueda brille dans un match palpitant à Breda
Sterling a finalement été éclipsé par son coéquipier Ayase Ueda. L'attaquant japonais a marqué deux buts, portant son total à vingt pour la saison. Son premier but est venu d'une tête sur un corner d'Anis Hadj Moussa, mettant fin à une période de disette qui durait depuis le début de l'année civile. Ueda a ensuite ajouté un deuxième but, d'une tête astucieuse qui a rebondi sous la barre transversale.
Le match a été très disputé, le NAC Breda se montrant un adversaire coriace. Les buts de Kamal Sowah, Boyd Lucassen et de l'ancienne star de Premier League Andre Ayew ont permis aux hôtes d'obtenir le match nul. Malgré la pression en fin de match et le carton rouge reçu par Leo Greiml du NAC dans le temps additionnel, le Feyenoord a dû se contenter d'un seul point à l'extérieur.
- AFP
Et ensuite ?
Pour Sterling, l'objectif est désormais de développer la régularité nécessaire pour terminer la saison du Feyenoord en beauté. Le match nul 3-3 au Rat Verlegh Stadion a mis en évidence à la fois le potentiel créatif de l'équipe et ses faiblesses défensives. L'intégration d'un joueur du calibre de Sterling reste une priorité pour Van Persie, qui a pour mission de permettre au Feyenoord de conserver sa deuxième place en Eredivisie, le PSV étant déjà assuré de remporter le titre après avoir pris 19 points d'avance en tête du classement. Sterling espère être à nouveau titularisé dimanche prochain, lorsque le Feyenoord affrontera l'Excelsior.
Publicité