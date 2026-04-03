« Je me sens plus présente et plus ancrée » - Sophia Wilson évoque son retour au sein de l'équipe nationale américaine après son congé maternité

Sophia Wilson s'accorde un peu de répit. L'attaquante de 25 ans de l'équipe nationale féminine américaine a remporté des titres à tous les niveaux, une médaille d'or olympique, ainsi que les prestigieuses distinctions de meilleure joueuse de la National Women’s Soccer League en 2022 et du Soulier d'or en 2023, après avoir inscrit 11 buts pour les Portland Thorns, un total qui l'a placée en tête du classement des buteuses du championnat.

Si chaque aspect du jeu de Wilson respire la grâce, de ses foulées symétriques à sa première touche qui suit le rythme du jeu, il lui a fallu s’éloigner du football pour s’accorder un peu de répit.

Wilson a annoncé sa grossesse l’année dernière et s’est retirée de toute la saison 2025 de la NWSL, ainsi que de ses obligations au sein de l’équipe nationale américaine. Elle a donné naissance à sa fille, Gigi, en septembre. Ce moment, et tout ce qui l’a précédé, l’a changée à jamais, tant en tant que personne qu’en tant qu’athlète d’élite. Aujourd’hui, sept mois après avoir accueilli Gigi dans ce monde, Wilson a reçu sa première convocation en équipe nationale américaine et affirme se sentir très bien.

« Je me sens vraiment bien en ce moment », a déclaré Wilson aux médias jeudi. « Je pense avoir abordé ce parcours de la bonne manière. Je me sens vraiment bien et j’ai réussi à trouver un équilibre entre toutes ces choses avec grâce, car j’ai vu des personnes avant moi faire de même. »