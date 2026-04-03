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« Je me sens plus présente et plus ancrée » - Sophia Wilson évoque son retour au sein de l'équipe nationale américaine après son congé maternité

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Sophia Wilson fait son retour au sein de l'équipe nationale féminine américaine après s'être retirée pour se consacrer à sa maternité. Elle explique que cette expérience lui a permis de trouver un meilleur équilibre, de garder les pieds sur terre et de se sentir prête à aborder une nouvelle étape.

Sophia Wilson s'accorde un peu de répit. L'attaquante de 25 ans de l'équipe nationale féminine américaine a remporté des titres à tous les niveaux, une médaille d'or olympique, ainsi que les prestigieuses distinctions de meilleure joueuse de la National Women’s Soccer League en 2022 et du Soulier d'or en 2023, après avoir inscrit 11 buts pour les Portland Thorns, un total qui l'a placée en tête du classement des buteuses du championnat.

Si chaque aspect du jeu de Wilson respire la grâce, de ses foulées symétriques à sa première touche qui suit le rythme du jeu, il lui a fallu s’éloigner du football pour s’accorder un peu de répit.

Wilson a annoncé sa grossesse l’année dernière et s’est retirée de toute la saison 2025 de la NWSL, ainsi que de ses obligations au sein de l’équipe nationale américaine. Elle a donné naissance à sa fille, Gigi, en septembre. Ce moment, et tout ce qui l’a précédé, l’a changée à jamais, tant en tant que personne qu’en tant qu’athlète d’élite. Aujourd’hui, sept mois après avoir accueilli Gigi dans ce monde, Wilson a reçu sa première convocation en équipe nationale américaine et affirme se sentir très bien.

« Je me sens vraiment bien en ce moment », a déclaré Wilson aux médias jeudi. « Je pense avoir abordé ce parcours de la bonne manière. Je me sens vraiment bien et j’ai réussi à trouver un équilibre entre toutes ces choses avec grâce, car j’ai vu des personnes avant moi faire de même. »

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    « Ma plus grande vocation dans la vie, c'est d'être maman »

    Wilson a toujours su qu'elle voulait être mère. Cette talentueuse attaquante originaire du Colorado rêvait de devenir footballeuse professionnelle, mais elle savait aussi qu'elle avait une autre vocation.

    « Je savais que j’avais toujours voulu être maman », a déclaré Wilson. « J’ai toujours eu un instinct maternel très développé, j’adore les enfants, et j’ai le sentiment que ma plus grande vocation dans la vie est d’être maman. »

    Mais savoir au fond d’elle-même qu’elle pouvait concilier les deux, jouer au plus haut niveau et être mère, aurait peut-être été plus difficile à imaginer sans celles qui l’ont précédée, comme Alex Morgan et Crystal Dunn. Il y a eu de nombreuses mères dans l’équipe nationale, 18 à ce jour, comme l’a confirmé l’USWNT cette semaine. Si Wilson marque lors d’un des prochains matchs contre le Japon, elle sera la neuvième mère à marquer pour l’USWNT.

    Wilson a été inspirée par Morgan dès le début et se souvient du premier stage de l'équipe nationale où celle-ci avait amené sa fille au sein du groupe.

    « Je me souviens de son premier stage, quand elle a amené Charlie, et je me suis dit que c'était tellement inspirant et incroyable », a déclaré Wilson. « La voir traverser cette épreuve et revenir jouer à un haut niveau a été mon premier exemple concret de quelqu'un qui faisait cela. »

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    Comment des mères de l'équipe nationale féminine américaine, comme Joy Fawcett, ont ouvert la voie à Wilson

    Wilson reconnaît pleinement qu’il y a eu de nombreuses mères avant elle et n’hésite pas à souligner à quel point les temps ont changé.

    « Je sais que je ne suis pas la première joueuse à avoir un enfant et à revenir après une maternité », a déclaré Wilson. « Nous avons eu tant de joueuses extraordinaires qui l’ont fait, et beaucoup l’ont fait dans des conditions très difficiles, sans disposer des ressources ni du soutien dont elles avaient besoin. Ces joueuses se sont tout de même battues pour celles qui viendraient après elles et vivraient la même chose. »

    L'une des premières mères à avoir ouvert la voie à celles qui lui ont succédé est l'ancienne défenseuse de l'équipe nationale américaine Joy Fawcett, qui, au même âge que Wilson, a décidé qu'elle voulait avoir des enfants et qu'elle trouverait un moyen d'y parvenir. C'était en 1993, lorsqu'elle a déclaré, dans une phrase restée célèbre, qu'elle aurait des enfants et les emmènerait en déplacement.

    C’est exactement ce qu’elle a fait. Si elle avait été contrainte de choisir, elle aurait quitté le football. Après Fawcett, beaucoup d’autres ont ouvert la voie à Wilson pour qu’elle atteigne la place qu’elle occupe aujourd’hui : une maman, une joueuse actuelle de l’équipe nationale américaine, et en paix avec tout cela.

    « Chacune vit la maternité à sa manière, mais cela a été très inspirant », a déclaré Wilson. « Ces exemples m’ont permis de croire et de savoir que je pouvais faire la même chose. Je pense que j’ai beaucoup de chance d’avoir vécu cela à une époque où nous bénéficions d’un soutien plus important qu’auparavant. »

  • Sophia Smith USWNT Olympics HICGetty Images

    « J'espère me comporter comme Alex l'a fait »

    Wilson et Morgan ont beaucoup en commun, qu'il s'agisse de leur capacité à marquer des buts décisifs sur la plus grande scène mondiale, de leur queue de cheval impeccable les jours de match, ou bien sûr du fait qu'elles sont toutes deux mères.

    « Voir des joueuses comme Alex, c'était tout simplement génial », a déclaré Wilson en repensant au moment où elle a vu son ancienne idole, devenue sa coéquipière, devenir maman. « Et maintenant, être cette joueuse que j'admirais autrefois chez Alex, c'est assez surréaliste. J'espère me comporter de la même manière qu'Alex, qui a montré aux jeunes filles et aux athlètes qu'il est tout à fait possible de concilier les deux. »

  • Sophia WilsonGetty Images

    La vision du jeu de Wilson a évolué depuis qu'elle est mère

    Alors que Wilson se prépare pour le stage d'avril avec l'équipe nationale, elle a disputé les trois matchs de Portland cette saison et acquiert ainsi l'expérience et la confiance nécessaires pour franchir la prochaine étape importante. Elle a accompagné Gigi partout, des matchs à l'extérieur de Portland aux journées médiatiques, en passant par toutes les autres activités. Elle n'a pas eu à faire de choix, et bien que tout soit en pleine effervescence à l'approche de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, elle ne s'est jamais sentie aussi sereine.

    « Je me sens plus ancrée, plus présente, et je pense que c'est ainsi que je perçois le jeu également. »

    La vision du football de Wilson a évolué depuis qu’elle est devenue maman.

    «Je pense que ma vision de la vie en général a beaucoup changé, dans le bon sens du terme », a déclaré Wilson à GOAL. « J’essaie d’aborder les choses comme je l’ai toujours fait, mais aujourd’hui plus que jamais, avec une mentalité de poisson rouge. Je me contente d’être présente à chaque entraînement ou match, puis je passe au suivant. Je prends ce dont j’ai besoin et ce que je veux retenir, mais je laisse le reste derrière moi. C’est le fait d’être maman qui m’a appris à faire ça. »

    Wilson disputera un dernier match avec les Thorns avant la trêve internationale, après quoi elle rejoindra l’équipe nationale américaine pour une série de trois rencontres contre le Japon.

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